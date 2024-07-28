Один человек одолел целую страну. Французские регбисты впервые выиграли Олимпиаду

Утешение для Новой Зеландии

Заключительный игровой день мужского турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024 начался с ливня, лишь изредка стихавшего над «Стад де Франс».

Новой Зеландии и Аргентине пришлось первыми испытать на себе проблемы с погодой в полуфинальном матче за пятое место. Основное время завершилось вничью. Команды сыграли практически пять минут дополнительного тайма, прежде чем Новая Зеландия всё-таки вырвала победу, отправив бронзовых медалистов Токио играть за скромное седьмое место – 17:12.

Второй утешительный полуфинал также был довольно плотным. Конроя, даже не попавшего в заявку из-за травмы, Ирландии в матче со сборной США очень не хватало, тем не менее именно команда с Изумрудного острова чудом победила в уже практически проигранной встрече – 17:14.

Новая Зеландия в Токио взяла серебро, а Ирландия была на 10-м месте. То, что для одних колоссальный регресс, для других – решительный прогресс. Впрочем, новозеландцы всё-таки закончили турнир на мажорной ноте. В какой-то момент ирландцы вели в счёте, но преимущество не удержали — 7:17.

Разгром за три минуты

В первом кубковом полуфинале встречались сборные Южной Африки и Франции. Больше 10 минут ни одна из команд не могла открыть счёт. И только во второй половине встречи регбисты сборной ЮАР заработали первые очки. Впрочем, вышедший на замену после перерыва Дюпон начал раздавать такие передачи, что французов было вообще не остановить, и всего за какие-то три минуты они фактически разгромили соперника и вышли в финал.

Во втором полуфинале австралийцы и фиджийцы тоже долго не могли открыть счет, и лишь под самый занавес первого тайма Австралия заработала первые очки после ошибки соперника. Но после перерыва мяч она практически не получала. Двукратные олимпийские чемпионы и устроили индивидуальный забег на 98 метров от «зачётки» до «зачётки», и даже заработали очки со штрафного. Короче, набирали очки на любой вкус и победили.

Большинство всё решило

Матч за третье место получился напряжённым и насыщенным. Австралийцы первыми занесли попытку и точно пробили, но буквально через минуту занесли и южноафриканцы. На третьей минуте второго тайма сборная ЮАР вырвалась вперёд, а австралиец Ник Малоуф получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве до конца встречи.

Сломило ли это австралийцев? Ничуть! Менее чем за минуту до финального свистка они смогли сравнять счет. Но всё-таки долгая игра в неравных составах дала о себе знать, и южноафриканцы довели дело до победы — 26:19.

Команда, проигравшая в олимпийском отборе Кении и вскочившая в последний вагон отбывавшего в Париж поезда, завоевывает бронзовые медали! Воистину стадион в Сен-Дени счастливый для Южной Африки!

Дюпон – идеальный джокер

Финал Франция – Фиджи многие прогнозировали ещё до начала Игр. Но что сильнее: олимпийская мечта регбийного вундеркинда Антуана Дюпона или тяжёлая командная работа крохотного государства в Тихом океане, где у всего населения есть две религии: христианство и регби-7?

У фиджийцев, конечно, была своя мечта – три золота подряд и ни одного проигранного в рамках Олимпиад матча. Но ей не суждено было сбыться.

Сборная Фиджи открыла счёт, однако французы сравняли ещё до перерыва, после которого выпустили Дюпона. Первые две игры турнира он начинал в старте, и его явно не хватало на оба тайма, так что тренерский штаб стал использовать его как джокера. И эта ставка сыграла. Да, вероятно, Дюпону не хватает «семёрочной» выносливости, но его видение поля и быстрые, точные решения вывели французов вперед. А за минуту до финального свистка он и сам приземлил попытку, сделавшую хозяев Олимпиады недосягаемыми.

Это первое золото Франции на домашних Играх и четвёртая награда Антуана Дюпона в 2024 году. Его мечта оказалась сильнее мечты целой страны.