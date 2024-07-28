Российские теннисисты врываются в борьбу за медали! Олимпиада-2024 в Париже. LIVE

В воскресенье, 28 июля, в Париже пройдут соревнования второго дня Олимпиады-2024.
Внимание поклонников российского спорта будет сосредоточено на теннисных кортах, потому что наши атлеты будут выступать сегодня только в теннисе. Зато программа из-за вчерашних переносов будет сверхнасыщенной! На свой первый олимпийский матч выйдет Мирра Андреева, Медведев с Сафиуллиным сыграют первый матч в мужском парном разряде. А ещё на кортах появятся Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Павел Котов.
Но будут и другие интересные события. Французский пловец Леон Маршан замахнётся на мировой рекорд в плавании 400 м комплексом. Американская гимнастка Симона Байлз будет проходить квалификацию. А сборные США и Сербии зарубятся в баскетболе! Это будет настоящая жара!
Вы можете настроить удобный параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой.
Разыгран первый комплект наград на сегодня.
В стрельбе из пневматического пистолета сильнее всех оказался китайский спортсмен Юй Се. Он был чертовски точен!
А ещё на корты выйдут Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов.
🎾Всё внимание направлено на корты «Ролан Гаррос». Теннисисты — единственные из россиян, которые выступят сегодня.
В 13:00 начнёт матч первого круга Диана Шнайдер. Её соперница — итальянка Элизабетта Коччаретто.
На Играх, как всегда, насыщенное расписание. Заезды, матчи, схватки идут один за другим. Здесь вы можете ознакомиться с полным расписанием на 28 июля. Ну, а отдельно я расскажу про то, где сегодня выступают россияне!
Второй день Олимпиады-2024 начался!
Всем привет👋🏼
На связи «Чемпионат»!
Мы начинаем лайв второго дня Олимпиады-2024 в Париже.