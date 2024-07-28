Главное внимание болельщиков — на корты. Там сегодня и Мирра, и Медведев, и другие наши герои тенниса.

Российские теннисисты врываются в борьбу за медали! Олимпиада-2024 в Париже. LIVE

В воскресенье, 28 июля, в Париже пройдут соревнования второго дня Олимпиады-2024.

Внимание поклонников российского спорта будет сосредоточено на теннисных кортах, потому что наши атлеты будут выступать сегодня только в теннисе. Зато программа из-за вчерашних переносов будет сверхнасыщенной! На свой первый олимпийский матч выйдет Мирра Андреева, Медведев с Сафиуллиным сыграют первый матч в мужском парном разряде. А ещё на кортах появятся Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Павел Котов.

Но будут и другие интересные события. Французский пловец Леон Маршан замахнётся на мировой рекорд в плавании 400 м комплексом. Американская гимнастка Симона Байлз будет проходить квалификацию. А сборные США и Сербии зарубятся в баскетболе! Это будет настоящая жара!

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