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Олимпиада-2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 28 июля 2024

Российские теннисисты врываются в борьбу за медали! Олимпиада-2024 в Париже. LIVE
Татьяна Постникова Батраз Томаев
,
Олимпиада-2024
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Главное внимание болельщиков — на корты. Там сегодня и Мирра, и Медведев, и другие наши герои тенниса.

В воскресенье, 28 июля, в Париже пройдут соревнования второго дня Олимпиады-2024.

Внимание поклонников российского спорта будет сосредоточено на теннисных кортах, потому что наши атлеты будут выступать сегодня только в теннисе. Зато программа из-за вчерашних переносов будет сверхнасыщенной! На свой первый олимпийский матч выйдет Мирра Андреева, Медведев с Сафиуллиным сыграют первый матч в мужском парном разряде. А ещё на кортах появятся Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Павел Котов.

Но будут и другие интересные события. Французский пловец Леон Маршан замахнётся на мировой рекорд в плавании 400 м комплексом. Американская гимнастка Симона Байлз будет проходить квалификацию. А сборные США и Сербии зарубятся в баскетболе! Это будет настоящая жара!

Олимпиада-2024. Полное расписание
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Live Батраз Томаев

Разыгран первый комплект наград на сегодня.

В стрельбе из пневматического пистолета сильнее всех оказался китайский спортсмен Юй Се. Он был чертовски точен!

Олимпиада 2024. Стрельба
Мужчины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал
28 июля 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Окончено
1
Юй Се
Китай
240.9
2
Федерико-Нило Мальдини
Италия
240.0
3
Паоло Монна
Италия
218.6
10:59 Батраз Томаев

🔥 Кстати, вчера наш корреспондент Андрей Панков смог пообщаться с Даниилом Медведевым после победы на старте Олимпиады.

Читаем эксклюзив!

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А ещё на корты выйдут Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов.

10:36 Батраз Томаев

🎾Всё внимание направлено на корты «Ролан Гаррос». Теннисисты — единственные из россиян, которые выступят сегодня.

В 13:00 начнёт матч первого круга Диана Шнайдер. Её соперница — итальянка Элизабетта Коччаретто.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
10:15 Батраз Томаев

На Играх, как всегда, насыщенное расписание. Заезды, матчи, схватки идут один за другим. Здесь вы можете ознакомиться с полным расписанием на 28 июля. Ну, а отдельно я расскажу про то, где сегодня выступают россияне!

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Второй день Олимпиады-2024 начался!

Всем привет👋🏼
На связи «Чемпионат»!

Мы начинаем лайв второго дня Олимпиады-2024 в Париже.

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Новости. Олимпиада 2024
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