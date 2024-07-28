«Как можно с этим мириться?» На Олимпиаде выступает волейболист, отсидевший за педофилию

Олимпиада-2024 никак не может обойтись без скандалов. На этот раз громким поводом для обсуждения стало участие в турнире по пляжному волейболу Стивена ван де Вельде, который восемь лет назад был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Федерация волейбола Нидерландов (NEVOBO), НОК Нидерландов и МОК не только не видят проблем в поездке на Игры такого спортсмена, но и всячески поддерживают его.

Это вообще нормально?

«Самая большая ошибка в моей жизни»

Стивен ван де Вельде никогда не считался потенциальным чемпионом, но в 2016 году все были уверены, что спортсмен просто похоронил свою карьеру. 21-летний волейболист был осуждён за изнасилование 12-летней девочки. Ван де Вельде познакомился с ребёнком в соцсетях, внушил ей, что безумно влюблён в неё, и приехал к ней в Англию. А потом уличил момент, когда родителей не было дома, пришёл к ней, напоил и совершил преступление.

Спортсмен в итоге предстал перед судом: ван де Вельде сообщил, что изначально знал о возрасте ребёнка, и признал свою вину в педофилии. Стивена приговорили к четырём годам заключения. В английской тюрьме он провёл 12 месяцев, а затем был депортирован в родные Нидерланды. И там волейболист быстро вышел на свободу за примерное поведение.

«Я не могу изменить того, что случилось, поэтому мне придётся нести ответственность за свои действия. Это была самая большая ошибка в моей жизни», – говорил волейболист.

В 2017 году ван де Вельде вернулся на международную арену и внезапно ворвался в мировой топ-10. А 27 июня прогремела новость, что Стивен будет выступать на Олимпиаде в Париже. Спортсмен выполнил критерии отбора и приехал на Игры в составе дуэта по пляжному волейболу.

Стивен ван де Вельде Фото: Michael Reaves/Getty Images

«Он является частью команды»

Эта история сразу вызвала бурю общественного недовольства: люди просили не допускать педофила на Игры. Однако в NEVOBO и НОК Нидерландов в ответ заявили, что не видят ни одной причины, которая могла бы помешать исправившемуся отбывшему наказание атлету поехать на Олимпиаду.

«Мы знаем историю Стивена. Прежде чем он выразил желание вернуться в пляжный волейбол, мы много говорили с ним, а также с НОК Нидерландов. Он был осуждён по английскому законодательству и отбыл наказание. С момента его освобождения мы находимся в постоянном контакте со Стивеном, который теперь полностью реинтегрировался в нидерландское волейбольное сообщество. Он доказывает, что является образцовым профессионалом и человеком, и не было никаких причин сомневаться в нём с момента его возвращения. Мы полностью поддерживаем его и его участие в Париже, которое он и Мэтью (Мэттью Иммерс – партнёр ван де Вельде. – Прим. «Чемпионата») заслужили», – сказал генеральный директор Nevobo Мишель Эверарт.

«Ван де Вельде соответствует всем квалификационным требованиям для Олимпийских игр и является частью команды», – заявили в НОК Нидерландов.

В МОК тоже были не против участия ван де Вельде в Олимпиаде.

«Вся эта история слишком раздута и весьма преувеличена. Я не хочу обсуждать подробности его личной жизни. Важно помнить, что мы все одна большая олимпийская семья. Спорт должен сближать, а не разобщать людей, какими бы они ни были. В конце концов, это не школьная олимпиада по математике, здесь нет 12-летних спортсменок! Больше не хочу дискутировать на эту тему», – поделился мнением глава МОК Томас Бах.

«Меня охватывает огромное чувство благодарности. Я получил второй шанс от моих родителей, моих друзей, знакомых и коллег, которые снова приняли меня после самой большой ошибки в моей тогда ещё молодой жизни. Я благодарен этому. Я также благодарен нидерландской федерации волейбола, потому что они снова предложили мне будущее в этом прекрасном виде спорта. Но я также вспоминаю подростка, которым я был, неуверенного в себе, неготового к жизни спортсмена высшего класса и несчастного внутри, потому что я не знал, кто я и чего хочу», – отреагировал на допуск ван де Вельде.

«Это классический аргумент педофила»

Такие хладнокровные слова чиновников и не менее чёрствое заявление Стивена ещё больше возмутили общественность. На портале change.org даже появилась петиция с просьбой отстранить волейболиста, осуждённого за педофилию, от Олимпиады. Обращение подписали десятки тысяч человек по всему миру. Однако петиции на этом портале не имеют юридической силы, так что повлиять на решение о допуске спортсмена не могут. Тем не менее это отличный способ выразить недовольство и привлечь внимание к проблеме.

На тему выступления ван де Вельде на Олимпиаде выступили и различные организации, занимающиеся работой с жертвами насилия.

«Если вы белый Адонис, вы несёте меньше ответственности. Если он действительно сожалеет и считает, что это самая большая ошибка в его жизни, то он должен показать, почему заслуживает второго шанса. Например, сотрудничать с организациями, которые борются с сексуальным насилием. Я не понимаю, как мы можем мириться с этим в Нидерландах после движения MeToo. Мы говорим здесь о жестоком обращении с детьми», – пояснила основатель и директор клуба Safe Space Сара Алауи The New York Times.

«Это говорит о шокирующей терпимости, которую мы проявляем к сексуальному насилию над детьми. Отсутствие у него раскаяния и сочувствия к жертве ужасает. Глубоко тревожит, что его сверстники и Олимпийский комитет продвигают его среди молодой аудитории как спортсмена, на которого можно равняться», – высказались в британской организации Survivors Trust, которая занимается поддержкой жертв изнасилований.

«Я глубоко обеспокоен тем, что человеку, осуждённому за сексуальное насилие над несовершеннолетним, будет разрешено участвовать в Олимпийских играх 2024 года. В них примут участие многие несовершеннолетние спортсмены. Быть спортсменом на высшем уровне — это привилегия, а не право», – поделился своим мнением генеральный директор Центра безопасного спорта США Джу'Риз Колон в интервью CNN.

«Что такое изнасилование маленького ребёнка, если вы действительно очень хороши в спорте? Я хотела бы знать, как нидерландская федерация может думать, что Стивен ван де Вельде соответствует требованиям для спортсменов-олимпийцев. Отсутствие раскаяния, его настойчивость в том, что его нельзя винить, глубоко беспокоят меня. Это классический аргумент педофила», — написала адвокат Энн Оливариус на своей странице в социальной сети.

Без внимания ситуацию не оставил и председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

«Международный олимпийский комитет уже совершенно не переживает за свою репутацию и отношение к Олимпийским играм. Интересно, каково будет людям жить в одной деревне с человеком, который склонен к насилию? Они, видимо, решили превратить Олимпиаду в центр реабилитации. Просто убивают создание Пьера де Кубертена», – приводит слова Свищёва ТАСС.

Стивен ван де Вельде Фото: Maja Hitij/Getty Images

Угроза безопасности

Участие ван де Вельде в Олимпиаде не может не вызвать тревоги. Конечно, каждый человек заслуживает второй шанс. Но о каком шансе мы можем говорить, когда речь идёт о педофилии? Одно дело, когда человек немного преступил закон: похулиганил, подрался или попался на экономическом правонарушении. Однако тут речь о тяжёлом преступлении, которое явно сильно отразилось на жизни той 12-летней девочки.

В НОК Нидерландов проводили консультации со специалистами, которые утверждают, что шанс рецидива равен нулю.

«Стивен не педофил. Вы действительно думаете, что НОК Нидерландов отправит в Париж кого-то, кто реально представляет угрозу? Нет, он не представляет угрозу. Мы принимаем меры, чтобы убедиться, что все могут сосредоточиться на спорте, на Играх, а не на прошлом этого спортсмена, который играл на всех международных турнирах с 2018 года.

Ван де Вельде полностью выполнил все требования и прошёл строгую комплексную проверку. Эксперты заявили, что риска рецидива нет. Ван де Вельде последовательно оставался прозрачным в отношении дела, которое он называет самой большой ошибкой в своей жизни. Он глубоко сожалеет о последствиях своих действий. Он открыто говорил о личной трансформации, которую претерпел в результате», – ответили в НОК Нидерландов на письмо одного из обеспокоенных болельщиков.

Самым юным участницам Игр нет и 14 лет: 13-летняя спортсменка выступит на Олимпийских играх в Париже

Вот только почему-то никто не говорит о девушках и несовершеннолетних девочках, которые могут нервничать, находясь в одной Олимпийской деревне с педофилом. Томас Бах сказал, что на Играх нет 12-летних школьниц. Но он ошибся. Самой юной спортсменке на ОИ-2024 Чжэн Хаохао из Китая 11 лет. Она выступит в соревнованиях по скейтборду. И Хаохао – не единственная маленькая девочка на Играх.

Каждая из юных спортсменок будет переживать не только за предстоящие соревнования, но и за собственную безопасность. Кажется, что чиновники НОК Нидерландов, МОК и NEVOBO иначе смотрели бы на ситуацию только в случае, если бы в одном месте с насильником оказались их дочери.

Но самое страшное во всей ситуации даже не это – Стивен толком не понёс никакого наказания и теперь стал одним из героев-олимпийцев. Тот, кто совершил столь тяжкое преступление, не должен быть реабилитирован в глазах общественности. Он должен быть под постоянным контролем правоохранительных органов и не иметь права на различные привилегии от государства. Но вместо этого ван де Вельде полностью восстанавливает своё «доброе» имя и получает приятный бонус – поездку на Олимпиаду. В случае попадания на подиум Стивен и вовсе станет национальным героем.

В Олимпийской деревне Стивен будет жить отдельно, а также находиться под постоянным контролем. Хоть что-то положительное в этой ситуации.

Девиз ОИ-2024 – «Игры, открытые для всех». Не переборщили с открытостью?