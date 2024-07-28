Грузинка установила феноменальный рекорд Олимпиад. Такого не делала ни одна спортсменка!

В первый же день Олимпийских игр в Париже свершилась история. 55-летняя Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в 10 (!) Олимпиадах. Чтобы установить рекорд, грузинка прошла уникальный путь, неоднократно поразив мир.

Юная олимпийская чемпионка

Кажется, Нино было суждено стать великой спортсменкой. Её отец Вахтанг был мастером спорта СССР по стрельбе и тренировал юношеские команды страны. Девочка быстро влилась в новое для себя дело и уже в 19 лет поехала на свою первую Олимпиаду. В Сеуле-1988 Салуквадзе произвела фурор: она завоевала золото в стрельбе из спортивного пистолета на 25 м и серебро в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Тогда наш мир был совершенно другим. Михаил Горбачёв занял пост главы ЦК КПСС, началась перестройка, советские власти стали выводить войска из Афганистана, впервые в свет вышел роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

С тех пор Нино не пропускала ни одной Олимпиады. В 1992 году она выступила в составе Объединённой команды, а дальше представляла сборную Грузии.

Долгие годы у Салуквадзе не особо получалось на Играх, но прорыв случился в сложном для Грузии 2008 году. Из-за военного конфликта сборная хотела покинуть Игры в Пекине, но решила остаться. Уже 10 августа грузинская команда взяла первую медаль – принесла её именно Нино. Салуквадзе взяла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и заплакала.

На подиуме грузинка обнялась с занявшей второе место россиянкой Натальей Падериной. Этот жест был воспринят многими как призыв к перемирию.

«Почему этот жест удивил всех? Мы спортсмены, между нами нет конфликта», – сказала тогда Нино.

Нино Салуквадзе Фото: Manish Swarup/AP/ТАСС

Семейный дуэт

Следующей важной отсечкой в жизни Салуквадзе стала Олимпиада в Рио, ведь туда на тот момент 47-летняя спортсменка поехала вместе со своим 18-летним сыном Цотнэ Мачавариани. Он, как и мама, выступал в пулевой стрельбе, и его тренировал дедушка Вахтанг. Оба стрелка выступили в Рио не слишком удачно, но всё равно вошли в историю как первый дуэт матери и сына на Играх.

В Токио Нино показала не слишком удачные результаты, но всё равно стала звездой Игр. Дело в том, что в столице Японии грузинка стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпиадах. После ОИ-2020 Салуквадзе объявила о завершении карьеры, однако вскоре вернулась к выступлениям и завоевала путёвку на Игры в Париж.

«Я точно знаю, что девять Олимпиад никто не выдерживает с такой нагрузкой, которая сейчас. Заканчиваю, потому что трудно. Морально, физически и технически я готова, но глаза постарели. Корпус не могу держать, операцию даже сделала, но поменяла глаз прицеливания, левым стреляю. Легла под нож. Для обычной жизни не требовалась такая операция мне, однако для стрельбы мне предложили попробовать. Но не получилось. Я как локомотив, за которым большой хвост, – если я сейчас брошу, наш вид спорта в Грузии тоже закроется», – говорила тогда Нино.

На церемонии открытия Олимпиады-2024 Нино доверили особую честь – быть знаменосцем вместе с тяжелоатлетом Лашей Талахадзе. Уже на следующий день после парада 55-летняя спортсменка приняла участие в соревнованиях. В квалификации стрельбы из пневматики на 10 метров Салуквадзе стала 38-й, набрав 562 (92, 95, 95, 92, 94, 94) балла. Этого не хватило для выхода в финальную часть, где участвуют восемь спортсменок.

Настоящая история

Даже несмотря на это Нино, вошла в историю. Она стала первой в истории женщиной, выступившей на 10 Олимпиадах. Более того, грузинка лишь второй человек, достигший этой отметки после наездника Иана Миллара. Канадец тоже принял участие в 10 Олимпийских играх, начиная с 1972 года по 2012 год, за исключением 1980 года из-за бойкота.

Чтобы понимать важность достижения Нино: у преследовательниц всего по восемь Олимпиад в копилке. Вот только шансов, что её смогут догнать, немного. Немецкая байдарочница Йозефа Идем (1984-2012) и канадская рулевая в академической гребле Лесли Томпсон (1984-2000 и 2008-2016) уже завершили карьеры, узбекская гимнастка Оксана Чусовитина (1992-2020) не отобралась в Париж, а немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн (1992-2006, 2014-2022) и бразильская лыжница, биатлонистка и экс-велогонщица Жаклин Моран (2004, 2008, 2020 и 2006-2022) пока ждут зимних Игр.

У Салуквадзе ещё будет шанс проявить себя на Олимпиаде в Париже. 2 августа стартует квалификация в стрельбе на 25 м. Но даже если у Нино снова не получится выйти в финал, она уже сделала главное – вошла в историю Олимпийских игр. И, кажется, её рекорд продержится ещё долгие годы.