Медали в сёрфинге будут разыграны в Тихом океане. Теахупоо — это кипучая смесь умиротворения и самых опасных волн на планете.

Самое красивое место Олимпиады — не в Париже! Больше всего на Играх повезло сёрфингистам

Пока большинство участников Олимпиады мокли под дождём на церемонии открытия Олимпиады в Париже, с солнечного пляжа во Французской Полинезии им передавали привет сёрфингисты.

Рассказываем о Теахупоо – далёком-далёком местечке в Тихом океане, где сейчас как раз проходят соревнования в рамках Олимпиады.

Впервые в истории

Нет, правда, сёрфингисты – самые счастливые из спортсменов на этих Играх. Пока основное действо происходит в Европе, они оказались в центре Тихого океана, на тёплом острове Таити, в 16 тыс. километров от Парижа!

Это место было выбрано не случайно. Во-первых, организаторы хотели, чтобы Игры затронули каждый уголок Франции, продемонстрировали богатую и разнообразную культуру страны. Для французов это уже шестая Олимпиада в истории, но свои заморские территории, который административно относятся к Франции, к проведению турнира они подключили впервые.

Сёрфингисты будут покорять волну в Теахупоо Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Во-вторых, посёлок Теахупоо, где и проходит турнир, – излюбленное место сёрфингистов. Именно здесь уже более 20 лет проводят один из этапов мужского чемпионата мира. С 2021 года сюда вернулся и женский турнир.

Опасная красота Теахупоо

Берег в Теахупоо, омываемый лазурной водой океана, усыпан тропической зеленью, а сразу за ним возвышаются громадные, такие же зелёные скалы. Всё вокруг – это бурлящая и вместе с тем гармоничная россыпь ярких красок.

На этом острове ощущаются невероятное умиротворение и спокойствие. Это отмечают даже те, кто приезжает сюда не отдыхать, а соревноваться.

Сёрфингисты будут покорять волну в Теахупоо Фото: Ed Sloane/Getty Images

«Я чувствую себя здесь настолько спокойно, насколько это вообще возможно. Я отношусь к этой волне с большой осторожностью, поэтому просто пытаюсь сохранить свою энергию. То, как движется вода и океан, сильно отличается от других мест. Насколько глубоко она подходит к рифу. Я чувствую, что это требует нашего внимания и полного сосредоточения», – отмечает двукратная чемпионка мира по сёрфингу австралийка Тайлер Райт.

«Таити – это совершенно особенное место. Каждый, кто приезжает сюда, испытывает те же чувства. Я бывал здесь много раз, и оно всегда вызывало уважение», – говорит бразильский сёрфингист Филипе Толедо.

В этом и кроются основная магия и контраст этого места. Огромные волны здесь часто достигают трёх, а порой и семи метров, и берут своё начало в полумиле от берега прямо над острым рифом. Они даже входят в число самых опасных волн на планете, и к ним здесь относятся с особым почтением.

Теахупоо вызывает благоговение спортсменов, ощущающих баланс между умиротворением и опасностью. В этом затерянном в Тихом океане местечке 48 сёрфингистов разыграют между собой два комплекта медалей.