Спортсмен станцевал брейк-данс под дождём после церемонии открытия Олимпиады. Видео

Брейк-данс под дождём от спортсмена на ОИ-2024

Канадский брейкдансер Фил Визард устроил шоу после церемонии открытия Олимпиады. На фоне Эйфелевой башни прямо под дождём он выдал топовый танец. Вышло красиво!