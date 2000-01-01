Брейк-данс под дождём от спортсмена на ОИ-2024
Канадский брейкдансер Фил Визард устроил шоу после церемонии открытия Олимпиады. На фоне Эйфелевой башни прямо под дождём он выдал топовый танец. Вышло красиво!
Спортсмен станцевал брейк-данс под дождём после церемонии открытия Олимпиады. Видео
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