5 стран, которые заплатят больше всех призовых за золото ОИ-2024

Топ-5 стран по выплатам за золото ОИ-2024

МОК не платит спортсменам призовые за медали на Олимпийских играх. Но в каждой стране разрабатывают свою систему премирования атлетов. Кому больше всех заплатят за золото ОИ-2024 по версии Forbes?