Топ-5 стран по выплатам за золото ОИ-2024
МОК не платит спортсменам призовые за медали на Олимпийских играх. Но в каждой стране разрабатывают свою систему премирования атлетов. Кому больше всех заплатят за золото ОИ-2024 по версии Forbes?
5-е место — Италия
Итальянские чемпионы получат по $ 196 тыс. (около 16,7 млн рублей).
4-е место — Малайзия
Малайзийцам выплатят за золото $ 214 тыс. (около 18,3 млн рублей).
3-е место — Сербия
Сербы получат по $ 218 тыс. (около 18,6 млн рублей) за первое место.
2-е место — Израиль
Чемпионам из Израиля выплатят по $ 275 тыс. (около 23,5 млн рублей).
1-е место — Гонконг
Победители из Гонконга получат по $ 768 тыс. (около 65,7 млн рублей).
5 стран, которые заплатят больше всех призовых за золото ОИ-2024
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