Вот она — главная героиня Олимпиады? Симона Байлз вновь готова собрать золото

Возвращение Симоны Байлз на Олимпийские игры после противоречивого выступления в Токио пока ещё нельзя назвать триумфальным, но убедительным – точно. Американская гимнастка очень уверенно выступила в квалификации турнира, не допустив ни одного срыва. Действующая олимпийская чемпионка в многоборье Суниса Ли проиграла соотечественнице больше трёх баллов.

Помните же, как Байлз сорвалась в Токио и снялась с командного турнира? Тогда, напомним, победила сборная России во главе с Ангелиной Мельниковой. Но российские гимнасты отказались отбираться в Париж на условиях МОК, и у американок практически нет конкуренток в борьбе за победу в командном турнире. Как и у Байлз – в многоборье.

Трибуны на спортивной гимнастике даже на утренней квалификации были практически заполнены – болельщики пришли посмотреть на Симону Байлз. Как ни крути, а именно она потенциально претендентка на звание главной героини парижской Олимпиады. Несмотря на всю ауру с терапевтическими исключениями, Байлз в гимнастике делает то, что другим не под силу. Это признают и соперницы.

Бороться с ней на отдельных снарядах можно, но в многоборье – нет. По итогам квалификации Симона получила 59,566 балла. Лишь на разновысоких брусьях судьи оценили её выступление ниже 14,500, поставив 14,433. Олимпийская чемпионка Токио в многоборье Суниса Ли проиграла Байлз 3,434 балла – это пропасть.

При этом Байлз выступает с фиксирующей повязкой на левой ноге из-за проблем с икроножной мышцей, но на результате это пока не сказалось. Финал в командных соревнованиях среди женщин, куда американки отобрались без малейших проблем, несмотря даже на провал олимпийской чемпионки Джейд Кэри в вольных упражнениях, состоится 30 июля в 19.15. Финал в женском многоборье – 1 августа в то же время.