Сильный момент на Олимпиаде: фехтовальщик не добил упавшего соперника, а помог ему встать

Ситуация: финал Олимпиады, до победы остаётся одно очко, и тут соперник сам допускает неловкое движение и падает, можно спокойно наносить укол и забирать золото. Потому что другой возможности может и не быть. Что бы вы сделали в такой ситуации? Корейский саблист Сан Ук О совершил, возможно, самый крутой поступок на Олимпийских играх в Париже. Как минимум на данный момент.

Сан Ук О потрясающе проводил весь турнир. Ожидаемым было его противостояние с венгром Ароном Силадьи, трёхкратным олимпийским чемпионом, но этот поединок не состоялся. Силадьи проиграл и поверить не мог, что такое произошло.

А вот кореец рвался к финалу и дорвался. С другой половины сетки до решающего поединка добрался Фарез Фержани. Но решающий бой поначалу разочаровывал. Преимущество Сан Ук О было огромным. С учётом того, что поединок продолжается до 15 очков, а корейский саблист вёл со счётом 14:5, всё уже было решено.

Так казалось. Но финал Олимпиады – всегда драма. И она случилась. При счёте 14:6 корейский саблист нанёс решающий укол. Вроде бы всё, 15:6, Сан Ук О – чемпион. Но арбитры после долгого просмотра укол отменили. А тунисец начал потихоньку приближаться. С 14:5 счёт стал 14:8. В этот момент Фержани оступился и упал. Сам.

Сан Ук О мог спокойно подойти, нанести решающий укол и забрать долгожданное олимпийское золото. Кореец подошёл, но вместо укола протянул руку сопернику. Бой был продолжен, и Сан Ук О пропустил ещё три укола. Помните, как Софья Великая проиграла финал Олимпиады Софии Поздняковой? Великая уверенно вела в счёте, ей оставалось набрать одно очко, но она не смогла этого сделать.

Сан Ук О оказался в такой же ситуации. Пропустить шесть уколов подряд, не использовать момент для победы. Но кореец всё-таки сумел добиться победы в этом драматичном бою. Решающий удар был за ним. И это справедливо.