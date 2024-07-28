Топ-события понедельника: футбол и третий соревновательный день на Олимпиаде

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Посмотреть все события 29 июля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🥇💦 12:00: Олимпиада-2024, прыжки в воду, синхронная вышка 10 м (мужчины), финал

Интрига: любимец бабушек Том Дейли против китайских киборгов

Британец Том Дейли — один из немногих прыгунов в воду, который регулярно бросает вызов непобедимым китайцам и порой их обыгрывает. Дейли, наверное, любимец бабушек всего мира, потому что в перерывах между своими выступлениями он сидит на трибунах и… вяжет. Безусловно, это помогает ему и в спорте. В синхроне Дейли со своим напарником Ноа Уильямсом попробуют вырвать золото у китайцев Лянь Цзюньцзе и Хао Яна.

⚽️ 14:35: «Ухань Фри Таунс» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 20-й тур

Интрига: продолжит ли Слуцкий серию без поражений?

Российскому тренеру комфортно в китайском чемпионате: у него 16 побед, четыре мировых и ни одного поражения. Но при этом его команда всё равно не первая: «Шанхай Порт» с Оскаром (да, он до сих пор там выступает) впереди на пять очков. И всё же у «Шанхай Шэньхуа» на один сыгранный матч меньше. Нужно сокращать отставание. Тем более предстоящий соперник торчит на 10-й позиции и в первом круге с отлетел с разгромными 1:4. Такой счёт было бы неплохо сделать традиционным – и продолжить борьбу за чемпионство.

🥇🛹 18:00: Олимпиада-2024, скейтбординг (мужчины), улица, финал

Интрига: кто возьмёт золото — Япония или США?

Этот финал должен был состояться в субботу, 27 июля, но из-за дождя был перенесён. Фаворит – американец Найджа Хьюстон, действующий чемпион мира, хотя он и занимает только шестое место в рейтинге. В его активе – крутые трюки и невероятная координация. Главные соперники – лидеры мирового рейтинга, японцы Онодера Гинву и Сора Сираи. По-прежнему силён серебряный призёр Олимпиады в Токио Келвин Хёфлер.

🥇🤸🏻 18:30: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, командное многоборье (мужчины), финал

Интрига: Китай или Япония? Может, кто-то бросит им вызов?

По итогам квалификации претенденты на победу — только Китай и Япония. Очень близкие результаты команд. Но финал есть финал, и тут многое может решить психология. И всё же уровень Китая и Япония серьёзно выше остальных. За бронзу будет рубка — Великобритания, Украина, США. Жаль, нет наших ребят — олимпийские чемпионы Токио претендовали бы на золото и в Париже.

⚽️ 20:30: «Ротор» — «Арсенал» Тула, Первая лига, 3-й тур

Интрига: какая из команд ворвётся в группу лидеров?

И волгоградцы, и туляки идут в Первой лиге без поражений: за два матча у первых четыре очка, у вторых – шесть. Если продолжат так же, возвращение в РПЛ не за горами. Их противостояние вряд ли получится зрелищным: что одни, что другие забили по голу в каждой игре. Но кто сказал, что забитые мячи – главное в футболе? Поинтересуйтесь хотя бы у Вадима Евсеева. Будет напряжённо – в этом точно не стоит сомневаться. Плюс порадует телекартинка, так как в Волгограде заполняемость трибун на уровне лучших команд страны.

🏀 22:00: США — Япония, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), группа C, 1-й тур

Интрига: продлят ли американки историческую серию?

Женская сборная США по баскетболу выиграла семь Олимпийских игр кряду. К тому же национальная команда Штатов последний раз проиграла встречу на Олимпиаде в далёком 1992 году. Вдумайтесь, случилось это более 30 лет назад! На этот раз американки привезли во Францию самые сливки женской НБА. Противостоять звёздам WNBA будет сборная Японии, но удастся ли хотя бы навязать борьбу главному претенденту на золото? Первый матч женской сборной США на ОИ-2024 совсем скоро.

🥇🏊‍♂️ 22:48: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 400 м комплекс (женщины), 200 м вольный стиль (мужчины), 100 м на спине (мужчины), 100 м брасс (женщины), 200 м вольный стиль (женщины)

Матч ID 68118, 68120, 68124, 68126, 68128

Интрига: кто из австралиек круче?

Заплывы женщин на Олимпиаде в Париже пока смотрятся круче мужских. Вот и 29 июля в бассейне вновь будет канадка Саммер Макинтош на 400 м комплексом — и это претендентка на то, чтобы снести мировой рекорд, а на дистанции вдвое короче кролем зарубятся австралийки Молли О’Кэллахан и Ариарне Титмус.