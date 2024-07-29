Париж-2024, Сочи-2014 или Москва-1980? Выбираем лучшую церемонию открытия Игр в истории!

После церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже прошло уже три дня, однако споры о её наполнении не иссякают. Одни зрители считают шоу лучшим в истории, другие — подмечают скандальные и спорные эпизоды.
Международный олимпийский комитет косвенно признал, что не всё было замечательно, удалив видео с лучшими моментами церемонии.
Так что, была ли церемония в Париже лучшей?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. И для этого собрали семь объективно самых ярких шоу, открывавших Олимпиады. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Открытия Олимпийских игр в семи городах-организаторах распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Москва-1980
Летняя Олимпиада в Москве ассоциируется с плачущим Мишкой, но он был уже на церемонии закрытия Игр. А вот открывали соревнования танцующие медведи, пирамиды из людей и мозаика в восточном секторе стадиона имени Ленина. «Живой экран» сменил в тот день 174 изображения.
Сочи-2014
На зимних Играх в Сочи организаторы отдали дань уважения истории – здесь присутствовал гигантский медведь-талисман, как и в Москве. В невероятном художественном шоу, отражавшем культуру России, были и кокошники, и белая тройка лошадей, и хор МВД с песней Get lucky. Но главным символом стало нераскрывшееся кольцо. На закрытии Олимпиады оно хоть и не сразу, но всё же раскрылось – это была отличная самоирония организаторов.
Афины-2004
На стадионе, где происходило открытие Олимпийских игр, был установлен огромный бассейн, в центре которого, прямо в воде, зажигались огненные кольца. Перед изумлёнными зрителями проходили персонажи мифов и реальной истории Греции – прародительницы Игр. Старт торжеству дал кентавр. Запомнилось и выступление Бьорк, точнее, её платье. 200-метровый подол, символизировавший океан, постепенно «заливал» стадион, а к завершению номера на ткань спроецировали карту мира.
Пекин-2008
В каждом из эпизодов представления на открытии Игр в Пекине участвовали сотни, а то и тысячи человек, безукоризненно и синхронно выполнявшие элементы. Особенно запомнились 2008 барабанщиков! Изюминкой торжества стало зажжение олимпийского огня гимнастом Ли Нином, буквально пролетевшим под сводами стадиона. Впечатлило и шоу фейерверков.
Лондон-2012
На открытии летней Олимпиады в Лондоне прямо на стадион с парашютами приземлились настоящие символы Великобритании – королева Елизавета II и Джеймс Бонд. Конечно, в их образах были каскадёры. А олимпийский огонь по Темзе на катере доставил Дэвид Бекхэм. Открытие отразило смесь поп-культуры и истории страны. Завершил церемонию Пол Маккартни, исполнивший легендарную композицию The Beatles Hey Jude.
Сидней-2000
На открытии в Сиднее с олимпийскими флагами по стадиону пронеслись 120 всадников на австралийских скаковых лошадях. Главными темами стали культура аборигенов и водная стихия. Зрители увидели превращение половины стадиона в пляж и море. А огонь был зажжён прямо из центра водопада!
Париж-2024
Открытие Олимпиады впервые прошло не на стадионе, а прямо в городе. Делегации спортсменов проплывали на лодках по Сене, а в знаковых частях Парижа проходили выступления звёзд и различные постановки. Восхищение вызвали дымовой салют в цветах флага Франции на мосту Аустерлиц и олимпийский огонь, отправившийся в небо над Парижем внутри воздушного шара под великую песню Эдит Пиаф, исполненную Селин Дион.