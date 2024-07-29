Париж-2024, Сочи-2014 или Москва-1980? Выбираем лучшую церемонию открытия Игр в истории!

После церемонии открытия Олимпийских игр – 2024 в Париже прошло уже три дня, однако споры о её наполнении не иссякают. Одни зрители считают шоу лучшим в истории, другие — подмечают скандальные и спорные эпизоды.

Международный олимпийский комитет косвенно признал, что не всё было замечательно, удалив видео с лучшими моментами церемонии.

Так что, была ли церемония в Париже лучшей?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. И для этого собрали семь объективно самых ярких шоу, открывавших Олимпиады. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Открытия Олимпийских игр в семи городах-организаторах распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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