Российские теннисисты продолжают зажигать. Полное расписание третьего дня Олимпиады-2024

В понедельник, 29 июля, в Париже разыграют 19 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 11 различных видах спорта: дзюдо, стрельбе, прыжках в воду, маунтинбайке, скейтбординге, стрельбе из лука, гребном слаломе, плавании, конном спорте, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.

Продолжатся соревнования по теннису. В миксте дебютирует один из самых ожидаемых российских дуэтов – Мирра Андреева и Даниил Медведев, а в женском парном разряде первый матч сыграют Елена Веснина и Екатерина Александрова. Пройдут встречи и в одиночных разрядах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 29 июля.

29 июля, понедельник. День третий. Расписание финалов

10:30 – Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м;

12:00 – Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Вышка. 10 м;

12:00 – Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур;

13:00 – Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м;

15:10 – Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри;

16:00 – Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур;

18:00 – Скейтбординг. Мужчины. Стрит;

18:11 – Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство;

18:20 – Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки;

18:30 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье;

18:38 – Дзюдо. Женщины, до 57 кг;

19:09 — Дзюдо. Мужчины, до 73 кг;

21:30 – Плавание. 400 м комплексом (женщины);

21:40 – Плавание. 200 м кролем (мужчины);

22:19 – Плавание. 100 м на спине (мужчины);

22:25 – Плавание. 100 м брассом (женщины);

22:41 – Плавание. 200 м кролем (женщины);

22:45 – Фехтование. Женщины, сабля;

23:10 – Фехтование. Мужчины, рапира.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

29 июля, понедельник. Третий день ОИ-2024. Полное расписание

9:30 – Бадминтон. Одиночный разряд (м, ж). Парный разряд (м, ж). Микст. Групповой раунд;

10:00 – Пляжный волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Италия — Австралия;

10:00 – Фехтование. Женщины, сабля. Мужчины, рапира. 1/32 финала;

10:00 – Гандбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Япония — Германия;

10:00 – Волейбол. Женщины. Группа C. 1-й тур. Турция — Нидерланды;

10:15 – Стрельба. Микст. Пневматический пистолет. 10 м. Квалификация;

10:30 – Стрельба. Женщины. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал;

10:30 – Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. 1/8 финала;

10:30 – Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Одиночки. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Двойки;

11:00 – Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 2-й тур. Нидерланды — Испания;

11:00 – Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Ирландия – Австралия;

11:00 – Дзюдо. Мужчины, до 73 кг. Женщины, до 57 кг. 1/32 финала;

11:00 – Настольный теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/64 финала;

11:30 – Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 2-й тур. Япония — Китай;

11:40 – Академическая гребля. Мужчины – лёгкий вес, женщины – лёгкий вес. Утешительные заезды. Двойки парные;

12:00 – Баскетбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Нигерия — Австралия;

12:00 – Пляжный волейбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Китай — Канада;

12:00 – Бокс. Мужчины, женщины. 1/8 финала;

12:00 – Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Вышка. 10 м. Финал;

12:00 – Конный спорт. Троеборье. Командное первенство. Конкур. Финал;

12:00 – Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Квалификация;

12:00 – Гандбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Словения — Хорватия;

12:00 – Плавание. 100 м на спине (ж), 400 м комплексом (ж), 800 м кролем (м). Предварительные заплывы;

12:20 – Академическая гребля. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Четвёрки парные. Мужчины, женщины. Предварительные заезды. Восьмёрки;

13:00 – Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Швейцария — Испания;

13:00 – Стрельба. Мужчины. Пневматическая винтовка. 10 м. Финал;

13:00 – Скейтбординг. Мужчины. Стрит. Предварительные заезды;

13:00 – Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м). 1-й круг;

13:13 – Парусный спорт. Мужчины, женщины. Скиф;

13:45 – Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Индия — Аргентина;

14:00 – Волейбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Бразилия — Кения;

14:15 – Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 2-й тур. Испания — США;

14:30 – Баскетбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. Германия — Бельгия;

15:00 – Гандбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Египет — Дания;

15:00 – Регби-7. Женщины. Группа В. Великобритания – Южная Африка. Австралия – Ирландия;

15:00 — Водное поло. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Франция – Италия;

15:10 – Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри. Финал;

16:00 – Пляжный волейбол. Женщины. Группа D. 2-й тур. Канада — Парагвай;

16:00 – Конный спорт. Троеборье. Индивидуальное первенство. Конкур. Финал;

16:00 – Регби-7. Женщины. Группа С. Япония – Бразилия. Франция – США;

16:30 – Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1/2 финала;

16:35 — Водное поло. Женщины. Группа В. 2-й тур. США – Испания;

16:43 – Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

17:00 – Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 2-й тур. Франция — США;

17:00 – Регби-7. Женщины. Группа А. Канада – Китай. Новая Зеландия – Фиджи;

17:00 – Настольный теннис. Микст. Пары. 1/2 финала;

17:17 – Дзюдо. Женщины, до 57 кг. 1/2 финала;

17:48 – Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. За третье место;

17:51 – Дзюдо. Мужчины, до 73 кг. 1/2 финала;

18:00 – Пляжный волейбол. Женщины. Группа D. 2-й тур. Латвия – Швейцария;

18:00 – Хоккей на траве. Женщины. Группа В. 2-й тур. Великобритания – Австралия. Южная Африка — Аргентина;

18:00 – Скейтбординг. Мужчины. Стрит. Финал;

18:00 – Волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. США — Китай;

18:11 – Стрельба из лука. Мужчины. Командное первенство. Финал;

18:15 – Баскетбол. Женщины. Группа В. 1-й тур. Канада – Франция;

18:20 – Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночки. Финал;

18:30 – Спортивная гимнастика. Мужчины. Командное многоборье. Финал;

18:38 – Дзюдо. Женщины, до 57 кг. Финал;

19:09 — Дзюдо. Мужчины, до 73 кг. Финал;

19:30 — Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Китай — Нидерланды;

20:00 – Гандбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Франция — Норвегия;

20:45 – Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 2-й тур. Германия – Нидерланды. Франция — Бельгия;

21:00 – Пляжный волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Швеция – Катар;

21:05 — Водное поло. Женщины. Группа А. 1-й тур. Венгрия — Канада;

21:30 – Плавание. 400 м комплексом (женщины). 200 м кролем (мужчины). Финалы;

21:50 – Фехтование. Женщины. Сабля. 1/2 финала;

21:57 – Плавание. 100 м на спине (женщины). 1/2 финала;

22:00 — Баскетбол. Женщины. Группа С. 1-й тур. США – Япония;

22:00 – Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Франция – Германия;

22:00 – Гандбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Аргентина — Венгрия;

22:00 – Волейбол. Женщины. Группа А. 1-й тур. Франция — Сербия;

22:15 – Фехтование. Мужчины. Рапира. 1/2 финала;

22:19 – Плавание. 100 м на спине (мужчины). 100 м брассом (женщины). 200 м кролем (женщины). Финалы;

22:45 – Фехтование. Женщины, сабля. Финал;

23:00 — Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. США — Австралия;

23:10 – Фехтование. Мужчины, рапира. Финал;

00:48 – Сёрфинг. Женщины. Раунд 2.