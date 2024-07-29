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Олимпиада-2024 в Париже — медальный зачёт, таблица, результаты летних Олимпийских игр 27 июля 2024

Американцы опять не смогли возглавить медальный зачёт Олимпиады. У них мало золота!
Михаил Чесалин
Олимпиада-2024 в Париже — медальный зачёт
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Лидирует по-прежнему сборная Австралии. А Китай уже шестой!

Во второй день Олимпийских игр – 2024 в Париже было разыграно 13 комплектов наград. К сожалению, за перестановками в неофициальном медальном зачёте российские болельщики вынуждены наблюдать со стороны, однако в главной битве Олимпиады творится немало интересного!

Забавно, но лидирует по-прежнему сборная Австралии! Каноистка Джессика Фокс завоевала для своей страны четвёртое золото. И представители страны кенгуру с показателями 4 – 2 – 0 удержались на первой строчке.

Сместить Австралию могли бы сразу четыре страны: США, Франция, Япония и Южная Корея. Но нужно было иметь хотя бы на одно золото больше.

Хронология главных событий второго дня Олимпиады:
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Интересно, что у всех четырёх стран в копилке есть по три золота, как минимум по два серебра и как минимум по одной бронзе. То есть любая победа выводит сборную на первое место (если Австралия не оторвётся раньше).

По общему количеству наград США вне конкуренции – 12 штук (3 – 6 – 3). Пожалуй, золота маловато, но американцы, конечно, его ещё доберут.

А французы пока, кажется, наоборот, медальный план перевыполняют: если победа пловца Маршана была предсказуемой, то успех велогонщицы Ферран Прево – это сюрприз. Но хозяевам Игр всегда достаётся больше обычного.

Любопытно, что на шестое место пока откатился Китай. У Поднебесной тоже три золота, но всего одно серебро. Догонят ли китайцы конкурентов? Однозначно. Догонят, обгонят и даже с американцами зарубятся!

Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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