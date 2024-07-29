Россию представляют «Маша и Медведь»! Что посмотреть в третий день Олимпиады?

В столице мировой моды сейчас только и делают, что говорят о спорте. И этому есть объяснение. В понедельник, 29 июля, в Париже пройдёт уже третий соревновательный день. Будет разыграно 19 комплектов наград. Продолжат прокладывать путь к олимпийским медалям и российские теннисисты.

Напоминаем, посмотреть все события Олимпиады можно на официальном сайте Игр в Париже. В России по телевидению ничего не показывают.

«Маша и Медведь» в деле!

В одиночном разряде среди российских теннисисток осталась одна Диана Шнайдер. Ей предстоит матч с Сиюй Ван (Китай). Начало – в 13:00.

Второй матч на Олимпиаде-2024 сыграет 67-ракетка мира Роман Сафиуллин. Его соперником станет аргентинец Томас Мартин Этчеверри.

Ждём появления на корте «Маши и Медведя». Так в социальных сетях окрестили российский микст дуэт Мирры Андреевой и Даниила Медведева. Они вместе выступали только раз. Дане самому интересно, что из этого может получиться. А нам тем более, ведь мы их уже так полюбили!

В парном разряде, конечно, будем притапливать за тандем Екатерины Александровой и Елены Весниной. Последняя приехала на свою уже пятую Олимпиаду. Выиграет ли россиянка золото Игр в очередной раз?

Матч двух легенд

Пожалуй, главным событием дня в теннисе, да и не только, станет встреча Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Уже во втором круге! Многочисленных фанатов этих теннисных богов судьба к такому явно не готовила.

Уже в 14:30 по московскому времени на корте Филиппа Шатрье начнётся 60-й матч в истории между Надалем и Джоковичем. За этим стоит следить ещё и потому, что для обоих Олимпиада в Париже может стать последней.

Ефимова в финале! Но, увы, не Юлия

Плавание. Здесь разыграют сразу пять комплектов наград. На «сотке» брассом реванш за поражение в Токио-2020 попробует взять Татьяна Смит из ЮАР. Три года назад она осталась с серебром, проиграв американке Лидии Джейкоби. Её в Париже нет, но на месте Лилли Кинг, которая вот уже восемь лет не выигрывала на Олимпиадах. Здесь же, кстати, и Ефимова. Но, увы, не наша Юлия, что так рвалась в Париж, а её эстонская однофамилица. Энели пробилась в финал с восьмым результатом. Пожелаем ей удачи

Про Давида Поповича вы наверняка уже слышали. Этот 19-летний румынский фристайлист на ЧМ в 2022-м уделал всех дважды: на 100 м и 200 м кролем. Будет ли сейчас такое шоу? Все карты в его руках!

В квалификации на дистанции 200 метров кролем Попович был первым. Записывайте: выход главного фаворита и его соперников назначен в 21:40.

Давид Попович Фото: Maddie Meyer/Getty Images

А через час за очередным золотом поплывёт австралийка Ариарне Титмус. На 200 м вольным стилем её главными соперницами станут австралийка Молли О'Кэллахан и американка Клэр Вайнштейн, которой весной исполнилось 17 лет.

Скандальная украинка добралась до Олимпиады

Подобрались и к фехтованию. В соревнованиях женских саблисток старт возьмёт украинка Ольга Харлан. Сложно забыть неспортивное поведение этой спортсменки на прошлогоднем ЧМ в Милане. Тогда украинская саблистка отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой.

Харлан тогда дисквалифицировали, но потом МОК её оправдал и подарил ей квоту на Олимпиаду-2024. Час Ольги Харлан в Париже настал.

А что в командных видах спорта?

Первый матч в женском волейбольном турнире сыграют сборные США и Китая. Начало – в 18:00. А вечером, в 22:00, Франция сразится с Сербией.

Запланированы игры и в женском баскетболе. Там также в 22 часа начнётся матч 1-го тура, в котором сыграют команды США и Японии.

Вечером ватерполистки из Венгрии проверят свои силы в игре с Канадой.