Смогут ли россияне подобраться к первой медали Игр? Третий день Олимпиады-2024. LIVE

В понедельник, 29 июля, в Париже пройдут соревнования третьего дня Олимпийских игр — 2024. Будет разыграно сразу 19 комплектов наград, однако россияне на эти сражения будут смотреть со стороны. Из нейтральных спортсменов, представляющих Россию, на старт выйдут только теннисисты, а им до медальных матчей пока далеко. Особый интерес вызывают матчи пары Медведева и Андреевой в миксте, а также Весниной и Александровой в женском парном разряде.

Если говорить о других ярких событиях понедельника на Олимпиаде, то стоит выделить опять же теннис: там противостояние Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Яркие финалы будут вечером в плавательном бассейне. Особые эмоции у наших болельщиков также может вызвать выступление украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, получившей свою путёвку на Игры за скандал с российской соперницей на чемпионате мира.

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