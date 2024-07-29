Неудержимый Гроцер и стойкий Штерн. Кто удивил на старте волейбольного турнира Олимпиады

На Олимпиаде в Париже завершился 1-й тур группового этапа в мужском волейбольном турнире. И фаворита по-прежнему назвать очень сложно! Рассказываем о самых интересных событиях стартовых матчей.

Герой тура — Георг Гроцер

Георг Гроцер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Диагональному сборной Германии уже 39 лет, однако он по-прежнему лидер своей команды. И в первом же туре он помог немцам совершить сенсацию — победить Японию в пяти партиях. Нельзя сказать, что это супернеожиданный результат, но японцы шли очевидными фаворитами.

Гроцер набрал 24 очка, поставив пять блоков и выполнив четыре эйса. Его серия подач предопределила исход первой партии. В дальнейшем ветеран не обошёлся без перепадов в своей игре, однако ему помогли партнёры. Отметим выход на замену Морица Райхерта и Морица Карлитцека — пара доигровщиков добавила мощи в атаке и справилась с приёмом. А главное преимущество Германия получила в центре сетки, где всю игру гуляли без присмотра Тобиас Крик и Антон Бреме.

При всём при этом у японцев были отличные шансы завершить встречу в свою пользу. В четвёртом сете на балансе они дважды могли выйти вперёд, но всплывали собственные ошибки. Атаку Карлитцека заблокировали, но при этом коснулись сетки, а Ран Такахаси влез в антенну во время атаки в аут Гроцера. Матчбол у японцев всё же был — после эйса Кэнто Мияуры, однако немцы снялись с подачи, а затем дважды ошибся Юки Исикава. На тай-брейке инициативой владела уже Германия.

Очевидно, что сборная Японии перегорела. Трио нападающих не показало своей лучшей игры, а тренер Филипп Блен задёргал команду заменами. В четвертьфинал эта команда всё равно должна пробиваться, но с такой игрой о медалях можно только мечтать.

Уверенность тура — сборная США

Матч США — Аргентина на ОИ-2024 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Американцы слабо провели подготовительный период, однако показали отличный результат на старте. Удалось развалить приём Аргентины, а без него эта команда превращается в заурядного противника. США наглухо закрыли четвёртую зону противника, а сами в атаке были хороши. Немного выпал Мэтт Андерсон, но Майка Кристенсон спокойно распределил нагрузку между другими нападающими. Сильное впечатление! Впрочем, главные матчи ещё впереди.

Травма тура — Томаш Форналь

Матч Польша — Египет на ОИ-2024 Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Доигровщик сборной Польши подвернул голеностоп в матче с Египтом. По первым сведениям, всё не так серьёзно, но матч с Бразилией Форналь наверняка пропустит. Это потеря для команды Николы Грбича, который в этом сезоне неизменно выпускал нападающего в стартовой шестёрке. Вероятно, заменит его Камиль Семенюк. Что до игры, то здесь говорить особо не о чем — дежурные 3:0 от поляков.

Атака тура — Юри Романо (Италия)

Юри Романо Фото: Buda Mendes/Getty Images

В самом интересном матче дня Италия в четырёх сетах переиграла Бразилию. Яркое выступление выдал диагональный Юри Романо, на его счету 17 реализованных атак из 24 (71%). А ведь именно эта позиция вызывала опасения у итальянцев, Романо нестабилен, а его сменщик Алессандро Боволента слишком молод. Пройти бы так весь турнир!

Бразильцы старались, однако не наиграли больше, чем на партию. Не лучший матч провёл связующий Бруно, для которого Олимпиада в Париже — пятая. Впрочем, в группе с Египтом есть все шансы стать как минимум одной из лучших третьих команд и пройти в плей-офф. Да и с Польшей бразильцы вполне могут потягаться.

Болельщик тура — Новак Джокович

Новак Джокович Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Легендарный сербский теннисист пришёл поддержать соотечественников в стартовом матче с хозяевами. И, думается, Новак не разочаровался.

От сербов не ждали особого сопротивления, но они затянули Францию на тай-брейк. Хотя трёхцветные и сами немало этому поспособствовали. В первом сете они провалились в атаке, Эрвен Нгапет и вовсе не забил ни одного мяча из девяти. В четвёртой партии начудил уже Андреа Джани, зачем-то решивший сделать двойную замену, которая привела к потере инициативы.

Впрочем, французы отделались лёгким испугом: на тай-брейке они просто уничтожили соперника. Правда, теперь Джани предстоит подумать, кого выпускать в старте на следующую игру. Тревор Клевено отлично вышел со скамейки, он и Жан Патри стали главной атакующей мощью в атаке.

Стойкость тура — Тончек Штерн

Тончек Штерн Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Словенский диагональный в самом начале встречи с Канадой неудачно врезался в партнёра и вывихнул палец. Боль была такой, что Штерн едва не потерял сознание, повиснув на руках партнёров. Однако в раздевалке палец вправили, зафиксировали — и диагональный вернулся в игру! 24 очка при 54% реализации атак — отличные цифры. И это первая в истории победа сборной Словении на Олимпиадах.

Словенцы победили в четырех сетах, хотя едва не упустили инициативу после двух выигранных партий. Канадцы вели в четвёртом сете 15:11, но провалились на подачах Клемена Чебуля. Теперь команде Туомаса Саммелвуо нужно обыгрывать как минимум сербов и постараться дать бой Франции.

Интрига в волейбольном турнире закручена до предела! Матчи 2-го тура стартуют уже завтра, 30 июля.