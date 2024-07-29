«Это было низко». Церемонию открытия Олимпиады раскритиковали во всём мире

Многие оказались в шоке от задумки оргкомитета Игр, хотя нашлись и те, кому всё понравилось.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже была во всех смыслах революционной. Впервые в истории летних Игр всё шоу было вынесено за пределы стадиона, а на сцене были изображены довольно острые и спорные темы. Из-за неоднозначных отсылок к «Тайной вечере» во время выступления артистов вообще разгорелся настоящий скандал.

Естественно, такая церемония открытия вызвала неоднозначную реакцию в мире. Что же думают о прошедшем шоу люди с разных концов планеты?

«Грандиозная церемония»

Многие зрители во Франции оценили необычность церемонии открытия. Хвалебные отзывы оставляли президент страны Эммануэль Макрон и министр финансов Брюно Ле Мэр.

«Спасибо Томасу Джолли и его творческому гению за эту грандиозную церемонию. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо полиции и службам экстренной помощи, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это!» – написал Макрон в соцсетях.

«Это была самая красивая церемония в истории самого красивого спортивного соревнования в мире в самой красивой стране», – поделился Ле Мэр.

Тёплые комментарии оставляли и известные политики других стран.

«Церемония открытия продемонстрировала самый красивый город в мире. Творческий, изобретательный и запоминающийся. Выступление Селин Дион тронуло сердца. Она олицетворяла олимпийский дух своей решимостью, мужеством и несравненным талантом», – сказал сенатор США Митт Ромни.

«Это мероприятие прославило глобальное сотрудничество, солидарность, справедливость и спортивное упорство», – высказала своё мнение президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Положительными впечатлениями делились и СМИ по всему миру.

«Под ливнем столица и её река Сена стали театром сказочного спектакля, который признал историю Франции. Церемония была смешанной, инклюзивной и не боялась противоречий», – говорится в статье Le Monde.

«Там были девушки, танцующие канкан, дань памяти реконструкции собора Парижской Богоматери и, конечно, Французской революции, с фейерверками, хеви-метал и певцами, которые, казалось, проиграли битву с гильотиной.

Если у церемонии и был недостаток, так это то, что любое мероприятие, проводимое на такой дистанции, должно было бороться с непрерывностью, и главное отличие этой церемонии от других в том, что парад спортсменов был перемешан с выступлениями», – написали в китайском «Синьхуа».

«Это было плохое начало, дорогие французы»

При этом церемония вызвала и множество негативных комментариев, в том числе со стороны политиков Франции и других стран мира.

«Открытие Олимпиады с оскорбления миллиардов христиан по всему миру – это действительно плохое начало, дорогие французы. Это низко», – написал заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини в соцсетях.

«Все христиане мира, которые смотрят церемонию ОИ-2024 и чувствуют себя оскорбленными этой пародией на Тайную вечерю с участием дрэг-квин, знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство», – сказала крайне правый депутат французского Европарламента Марион Марешаль.

«Открытие длилось четыре часа, шёл сильный дождь, и, по-видимому, мы упустили несколько вещей. Я смотрю видео откровенного издевательства над священным событием, которое лелеет моя вера. Не могу дождаться церемонии открытия в 2034 году, чтобы продемонстрировать ценности Юты и нашу приверженность построению семьи и общества», – поделился мнением губернатор американского штата Юта Спенсер Кокс в соцсетях.

«Вчерашнее глумление над Тайной вечерей было шокирующим и оскорбительным для христиан по всему миру, которые смотрели церемонию открытия Игр», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

«Это было неуважительно по отношению к христианам. Христианство стало беззубым», – высказался глава SpaceX Илон Маск.

Критиковали церемонию и СМИ. Больше всего досталось организаторам от британской Guardian: «Возвышенные амбиции были подорваны неравномерной реализацией. Париж славится своим вкусом, но это выглядело как пёстрый наряд, собранный в кучу», – говорится в одной из статей.

«Идеальная аллегория французского духа»

Но были и те, чьё мнение о церемонии открытия не было однозначным. Чаще всего такую позицию представляли СМИ.

«Шоу было замечательным, но некоторые его части были слишком провокационными, в том числе явное воссоздание картины «Тайная вечеря» Иисуса и его апостолов во время показа мод», – говорится в материале французской Le Figaro.

«Церемония открытия не попала в цель. Речной парад превратил церемонию в нечто большее, более разнообразное и порой более развлекательное. Но он также превратил её в нечто более обыденное – просто ещё одно раздутое зрелище для ТВ», – написали журналисты американской New York Times.

«Церемония была чем-то беспрецедентным, даже экстраординарным. Великолепное шоу или долгая, утомительная работа, в зависимости от вашей точки зрения и восприятия», – мнение в итальянской La Gazzetta dello Sport.

«Я не совсем уверен, что эта постановка сработала для телевидения, но нет сомнений, что она действительно высветила центр Парижа», – поделилась своим мнением журналистка Guardian Мартина Белама.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.