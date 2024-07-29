Плавать в Сене по-прежнему опасно! Организаторы Олимпиады думают над отменой триатлона

Тренировки пловцов на открытой воде отменяют одну за другой. Соревнования тоже оказались под угрозой.

На Олимпийских играх в Париже отменили вторую и заключительную тренировку триатлонистов на открытой воде из-за загрязнения Сены. При этом организаторы надеются провести соревнования по графику.

Что там опять случилось с Сеной? Ведь на её очистку потратили € 1,4 млрд и вроде бы добились успеха.

Или так и не добились?

Бактерии в Сене опасны для здоровья

Главная река Олимпийских игр в Париже, где 30 июля должна пройти гонка у мужчин-триатлонистов, а на следующий день и у женщин, вновь загрязнена. Организаторы сообщают, что причиной тому послужили проливные дожди, обрушившиеся на столицу Франции в четверг и пятницу.

В реку целых 100 лет выбрасывался мусор, сливалась канализация и токсичные отходы. Чтобы провести соревнования, на очистку воды потратили € 1,4 млрд. В сухую и солнечную погоду Сена пригодна для купания и проведения в ней соревнований по плаванию. Но из-за дождей количество вредных бактерий в реке сразу вышло за границы нормы. Погружение в такую воду может привести к гастроэнтериту и кожным заболеваниям.

«Нет достаточных гарантий чистоты», – заявили организаторы соревнований, когда отменяли первую тренировку спортсменов 28 июля.

Аналогичная история последовала и на следующий день.

«Сегодня показатели снова снижаются. Они всё ещё выше нормы. Но мы подождём результатов новых анализов, чтобы быть уверенными в том, что они не превышают допустимые значения. План Б состоит в том, что мы перенесём соревнования. Мы можем объединить два дня в один. Но, надеюсь, нам не придётся прибегать к такого рода непредвиденным решениям», – заявил заместитель мэра Парижа по вопросам спорта Пьер Рабадан.

Заплыв без тренировки или дуатлон?

Всё это время триатлонисты могли тренироваться только на маршруте для беговой и велосипедной части соревнований, который проложен через мост Александра III и Елисейские поля.

Если 30 июля показатели наконец достигнут допустимых значений, триатлонисты выйдут на старт олимпийской гонки без единой тренировки на открытой воде Сены. Не зная её особенностей и ни разу до этого не испытав на себе её течение, спортсмены поплывут по дистанции как слепые котята.

Сена перед олимпийскими состязаниями Фото: Maja Hitij/Getty Images

Для отдельного плавания на открытой воде в запасе у организаторов Игр есть дополнительная локация – река Марна к востоку от Парижа. Однако перенести заплыв триатлонистов туда невозможно, потому что велогонка и беговой этап могут пройти только в столице Олимпиады.

Если Сена не будет пригодна для заплыва ни завтра, ни в резервные дни, то триатлонистам, судя по всему, придётся выступать в дуатлоне. А это уже совсем другой вид спорта.

Как французские чины в Сене плавали

Кстати, перед Олимпиадой французские чины вместе с МОК били себя в грудь, заявляя, что главная река Парижа будет готова к соревнованиям. Мэр столицы, министр спорта Франции и даже президент страны Эммануэль Макрон обещали лично искупаться в Сене, дабы доказать её пригодность.

К слову, обещание за две недели до старта Игр сдержали сначала министр спорта Амели Удеа-Кастера, а после и мэр Анн Идальго. Обе погрузились в мутные воды в компании своих соратников и запечатлели процесс на видео.

Позже радиостанция France Info заявила, что в день купания Идальго, 17 июля, уровень содержания кишечной палочки и энтерококков в реке был выше пороговых значений. Французские издания также сообщили, что Удеа-Кастера после погружения в воды Сены в гидрокостюме, очках и шапочке в понедельник не вышла на работу, потому что… ушла на больничный. Правда, сама министр опровергла слухи о своём заражении.

Макрон, кстати, в Сену так и не полез.