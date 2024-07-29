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Скандал в дзюдо на Олимпиаде-2024, алжирец отказался бороться с израильтянином, подробности

Новый скандал на Олимпиаде: алжирец набрал вес, чтобы не бороться с израильтянином
Андрей Шитихин
Скандал в дзюдо на Олимпиаде-2024
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На Олимпиаде в Токио демарш завершился дисквалификацией на 10 лет.

Алжирский дзюдоист Дрис Редуан Мессауд после жеребьёвки олимпийского турнира в категории до 73 кг оказался в безвыходной ситуации – в соперники ему выпал израильтянин Тохар Бутбуль. Выйти с ним на поединок Мессауд не мог, но и просто отказаться было нельзя, поскольку это грозило многолетней дисквалификацией. Алжирец придумал, как легально не выйти на татами.

На Олимпиаде в Токио с Бутбулем должен был бороться алжирец Фетхи Нурин, но он предпочёл сняться с турнира, заявив, что поддерживает Палестину и не может бороться с израильтянином. Международная федерация дзюдо расценила поступок Нурина как политическую пропаганду и дисквалифицировала спортсмена на 10 лет, а это завершение карьеры. Вместе с дзюдоистом на тот же срок был дисквалифицирован и его тренер.

Суданец Мохаммед Абдулрасул, который также должен был бороться с Бутбулем в Токио, отказался, сославшись уже на травму.

Подробности громкого скандала в дзюдо на Олимпиаде в Токио:
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Трёхкратный чемпион Африки Мессауд придумал, как не повторить судьбу соотечественника. Он просто не стал заниматься весогонкой и не уложился в лимит на взвешивании, показав 73,4 кг. И вроде бы пытался, но больше сбросить не смог. Тут сложно придраться, поскольку весогонка всегда чревата последствиями для здоровья.

НОК Израиля обвинил алжирца в неспортивном поведении. Но то, что схватка не состоится, было предрешено после жеребьёвки. Олимпиада в Париже проходит на фоне многочисленных призывов запретить спортсменам из Израиля участвовать в соревнованиях из-за действий правительства страны в Газе. Алжир не признаёт государство Израиль, у стран напряжённые отношения.

Уже в Париже представители Марокко и Таджикистана отказались пожимать руку израильтянину Баруху Шмаилову после завершения схваток.

В дзюдо подобные протесты происходят регулярно. В 2004 году действующий на тот момент чемпион мира в категории до 66 кг иранец Араш Миресмаили также не вписался в рамки своей категории, чтобы не бороться с израильтянином Эхудом Ваксом. При этом он сделал политическое заявление, отметив, что не может бороться с соперником из Израиля, хотя ради Олимпиады была проделана титаническая работа.

Власти Ирана тогда выплатили Миресмаили $ 125 тыс. – столько, сколько он получил бы в случае победы на Олимпиаде.

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