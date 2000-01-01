Огненный танец от регбистов Франции на ОИ. Видео
Регбисты сборной Франции отметили золото Олимпиады зажигательным танцем. «Трёхцветные» устроили настоящее шоу в Доме болельщиков!
Французские регбисты отметили золото ОИ зажигательным танцем. Видео
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