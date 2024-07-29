«Это моя последняя Олимпиада». Откровенная Веснина — после поражения в первом круге

Российская пара теннисисток Елена Веснина и Екатерина Александрова уступила в первом же круге парного разряда на Олимпиаде в Париже.

Матч получился напряжённым, равным, но удача была не на стороне россиянок, которые завершили борьбу за медали, едва её начав.

Опытнейшая Веснина, которая была и олимпийской чемпионкой в парном разряде, и вице-чемпионкой Игр в миксте, подвела итоги короткого выступления на ОИ-2024, посетовала на жёсткие кровати в Олимпийской деревне и огорошила всех новостью о том, что завершает карьеру.

«Нам не хватило одного-двух мячей»

– Елена, какие эмоции?

– Расстроилась. Хотелось выиграть, конечно. Всё было в наших руках, очень ровный матч. Соперницы боролись, можно сказать, перевернули ход игры. Нам не хватило буквально одного-двух удачно сыгранных мячей. Не сложилось, бывает такое. Тай-брейк проиграли, потом супер-тай-брейк. Говорят, что тай-брейки – это лотерея. У нас в неё выиграть не получилось.

– Сыграться успели?

– Мы вышли и как будто бы раньше уже играли вместе, хотя у нас всего одна тренировка была. Мы, конечно, здесь не самый сыгранный дуэт, но отдали всех себя, постарались побороться, но не сложилось.

– Что дальше будете делать в Париже? Останетесь? Пойдёте на какие-то соревнования по другим видам спорта?

– Нам билетов ни на какие другие соревнования не дают. И вообще их как-то очень сложно достать, непонятная система. Думаю, что побудем здесь один день и поедем готовиться к следующим турнирам.

– Вы ещё будете играть в этом сезоне?

– Ещё не решила. Может быть, сыграю несколько турниров и завершу сезон.

«Дышать в автобусах практически нечем»

– Вы жили в Олимпийской деревне или нет?

– Жили примерно неделю, но потом ближе к турниру переехали в гостиницу, чтобы было поближе. Наша гостиница находится рядом с кортами, чтобы сократить время на дорогу. А то там и автобусы опаздывали, а тут буквально 10-15 минут пешком до кортов. Ну и картонная кровать – не самая удобная, честно вам скажу (улыбается). Она неплохая, конечно. Но когда легли на кровать в гостинице, то сразу почувствовали разницу.

– Корейские спортсмены жаловались, что проблема автобусов не только в том, что они стоят в пробках, но и в том, что внутри очень душно.

– Да. Мы ездили, когда было прохладно, и то было очень душно. Окна заклеены, водитель кондиционер не включает, и если набивается больше чем 20 человек, то дышать практически нечем.

– А кормили-то в деревне хорошо?

– Да как и всегда на Олимпиадах. Много всего, но и людей тоже много. Если приходить в прайм-тайм, то может ничего и не быть, кроме очереди. Ну, сыр есть французский, хлеб.

«Это моя последняя Олимпиада»

– Будет ли в вашей жизни ещё одна Олимпиада?

– Я думаю, что уже нет. Это моя последняя Олимпиада.

– О завершении карьеры пока не думали?

– Это мой последний сезон. У меня – точно. А Катя ещё должна играть и играть.

– Смотрели церемонию открытия?

– Клочками смотрели, потому что уже было поздно. Единственное, я проснулась, когда в конце выступала Селин Дион на Эйфелевой башне, это было очень красиво. Но была и пара спорных моментов в открытии. То, что спортсмены ехали на кораблях по Сене – это была интересная идея, постарались выделиться, отличиться. Единственное – не повезло очень с погодой. Спортсмены, которые были на открытии, промокли до нитки. Быть там восемь часов было очень сложно.

– Можете сравнить Париж по уровню организации с другими Олимпиадами?

– Мы играем на особенных кортах. Это «Ролан Гаррос», всё создано для лучших теннисистов, и нам грех жаловаться. Этот стадион – один из лучших, если не лучший, всё на самом высоком уровне. А по организации Олимпиады отличаются от крупных теннисных турниров в худшую сторону, поэтому нам приходится адаптироваться и привыкать к нововведениям. Но мы понимаем, что это другой турнир, поэтому подстраиваемся.