10 стран по медалям летних ОИ в истории
Олимпийские игры в Париже стали 33-ми летними в истории. За это время сборные выиграли множество наград. Как выглядит топ-10 самых титулованных стран за всё время до Игр-2024?
10-е место — Япония
На счету японцев 497 медалей: 169 золотых, 150 серебряных и 178 бронзовых.
9-е место — Венгрия
В копилке венгров 511 наград: 181 золотая, 154 серебряные и 176 бронзовых.
8-е место — Австралия
Австралийцы на летних Играх завоевали 553 медали: 167 золотых, 174 серебряных и 212 бронзовых.
7-е место — Италия
На счету итальянцев 617 наград: 216 золотых, 188 серебряных и 213 бронзовых.
6-е место — Китай
В копилке спортсменов из Поднебесной 634 медали: 262 золотых, 199 серебряных и 173 бронзовых.
5-е место — Франция
«Трёхцветные» завоевали на летних Олимпиадах 749 наград: 222 золота, 253 серебра и 274 бронзы.
4-е место — Великобритания
На счету британцев 916 медалей: 285 золотых, 316 серебряных и 315 бронзовых.
3-е место — Германия
С учётом ФРГ и ГДР, у Германии 1383 награды: 438 золотых, 455 серебряных и 490 бронзовых.
2-е место — Россия
С учётом медалей СССР, Объединённой команды и ОКР, в копилке России 1627 медалей: 609 золотых, 514 серебряных и 504 бронзовых.
1-е место — США
Американцы завоевали на летних Олимпиадах 2635 медалей: 1061 золотую, 836 серебряных и 738 бронзовых.
Топ-10 стран по количеству медалей летних Олимпиад в истории
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