Очередной скандал на Олимпиаде в Париже: болельщики освистали чемпиона после финиша

Бешеным свистом болельщиков завершилась мужская гонка в маунтинбайке на Олимпиаде в Париже. В битве за золото британский велогонщик задел француза (или наоборот), после чего 15 000 зрителей устроили настоящий ад.

Британец Том Пидкок – просто зверь в велоспорте. Олимпийский чемпион Токио в маунтинбайке (горном велосипеде), великолепный горняк – на его счету победа на самом сложном этапе «Тур де Франс». Он ещё и в велокроссе утюжит соперников.

Он считался главным фаворитом Игр в Париже, хотя оправился от ковида всего за пару недель до старта гонки. Противостоять ему мог разве только француз Виктор Корецкий, который прошлым летом выиграл тестовую гонку на олимпийской трассе.

Пидкок выигрывал олимпийский маунтинбайк и в Токио: Британец Томас Пидкок выиграл золото по маунтинбайку на ОИ-2020, россиянин Синцов — 11-й

Корецкий и вёл практически всю гонку, а Пидкок выжидал момента для атаки. Но на четвёртом круге прокол колеса на велосипеде британца отбросил его на 40 секунд позади. Это серьёзное отставание, отыграть которое крайне сложно. Однако Пидкок смог это сделать, а на последнем повороте в лесной части трассы пошёл в решающую атаку.

Британец и француз рубились колесо в колесо, но на их пути встретилось дерево. Они объехали его с разных сторон и вновь сошлись, и в этот момент случился контакт. Пидкок атаковал и чуть задел Корецкого, но этого оказалось достаточно, чтобы тот чуть замешкался и остался позади.

15 тысяч зрителей, которые наблюдали за этой битвой вживую, с этого момента освистывали британца, а на финише устроили ему могучее «бу-у-у-у-у-у». Будь на месте Корецкого представитель любой другой страны, ничего подобного и не было бы, но за своего французские болельщики притопили изо всех сил.

Даже слова Корецкого о том, что Пидкок просто был сильнее, ситуацию не сильно изменили. Скорее всего, теперь Тому придётся выслушивать свист на любом событии, которое будет проходить с его участием во Франции. Если это случится, то будет за гранью. В конце концов, это спорт, а не детский сад. Пидкок сделал то, что должен был сделать чемпион.