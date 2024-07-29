Что не так с открытием Олимпиады? Собрали моменты, которые называют возмутительными

Шум вокруг открытия Олимпийских игр не утихает уже несколько дней. Основная критика направлена в сторону музыкального выступления на мосту Дебийи и всадника на железном механизированном коне.

Если вы ещё не в курсе, то рассказываем и показываем самые спорные моментов торжественной церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Тайная вечеря» на церемонии открытия

После показа мод на мосту Дебийи по сценарию постановки была обыграна библейская сцена с картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

На росписи художника изображена последняя трапеза Христа и его 12 учеников, во время которой он установил таинство Евхаристии.

«Тайная вечеря» от Леонардо да Винчи Фото: Картина «Тайная вечеря»

В постановке на церемонии открытия Олимпиады в роли Христа выступила корпулентная женщина. На её голове красовался нимб с семью лучами, а на запястьях – широкие цепи. По обе стороны от неё расположились модели, принимавшие участие в показе. Среди них были как обычные мужчины и женщины, так и дрэг-квин – переодетые в женщин мужчины. И ребёнок.

В центре импровизированного стола, который ранее являлся подиумом, под купольной крышкой большого блюда в обрамлении еды восседал мужчина в образе Диониса – греческого бога, покровителя виноделия и плодоносных сил земли. Выкрашенное голубой краской почти голое тело прикрывала лишь цветочная повязка. Мужчина исполнил песню на французском языке.

Открытие Олимпиады-2024 Фото: olympics.com

Всадник Апокалипсиса принёс флаг

Вторая спорная сцена была в начале церемонии открытия. Перед зрителями предстал безликий факелоносец в маске. После сцены, напоминающей картину Леонардо да Винчи, и выступления певицы на передвижном камне с горящим фортепиано факелоносец облачился в железные доспехи.

Открытие Олимпиады-2024 Фото: olympics.com

В полутьме он пронёсся на железном механизированном коне по Сене – тем же маршрутом, который ранее преодолели делегации спортсменов. Путь всадника сопровождался сначала нагнетающе-зловещей, а после торжественной музыкой. За его спиной развевался олимпийский флаг – тот самый, который чуть позже подняли в перевёрнутом виде.

Открытие Олимпиады-2024 Фото: olympics.com

Этот образ зрители сравнили с одним из четырёх всадников Апокалипсиса. Тем самым, который восседал на «бледном коне», имя его – Смерть. Всадники являются персонажами шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Их сила, согласно Писанию, заключается в сеянии хаоса и разрушения в мире.

Открытие Олимпиады-2024 Фото: olympics.com

Зрители по всему миру назвали эти две сцены оскорбляющими христиан. Постановщики шоу и МОК все обвинения отрицают. Однако МОК убрал видео с лучшими моментами церемонии со своего YouTube-канала.