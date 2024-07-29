Топ-события вторника: Олимпиада в Париже и Кубок России по футболу

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Время в материале указано по Москве.

🥇🏊‍♂️🚴‍♀️🏃‍♂️ 9:00: Олимпиада-2024, триатлон (мужчины), финал

Интрига: защитит ли Кристиан Блумменфель свой титул?

Олимпийский чемпион Токио норвежец Кристиан Блумменфель вновь поборется за золото. Он вроде бы окончательно уходил в «железную» дистанцию и на «половинку», но решил попытать счастья в Париже на олимпийской дистанции, которая намного короче. И скорости значительно выше тех, к которым привык норвежец. Для него это новый вызов, словно и не было предыдущего уникального бэкграунда. Если он победит и в Париже, это будет подвиг.

Однако вопрос в том, состоится ли вообще триатлон по расписанию – вода в Сене грязная, спортсмены не провели ни одной тренировки.

Блумменфель выиграл Олимпиаду в Токио Норвежец Блумменфель завоевал золото в триатлоне на Олимпийских играх — 2020

🏀 12:00: Испания – Греция, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа A, 2-й тур

Интрига: кто одержит первую победу на Олимпиаде?

Сборная Испании смотрелась очень слабо в матче с Австралией. У европейской сборной под руководством Серджо Скариоло лишь один игрок НБА в составе – Санти Альдама. Греция тоже собрана в основном из игроков Евролиги, но имеет в своём распоряжении одного из лучших игроков за океаном – Янниса Адетокунбо. Греки в борьбе уступили Канаде. Обе сборные готовы показать свои лучшие качества — у кого получится добыть первую победу на Олимпийских играх в Париже?

🏀 14:30: Канада – Австралия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа A, 2-й тур

Интрига: лидеры «группы смерти» борются за первую строчку – кто окажется сильнее?

Что Канада, что Австралия одержали победы в стартовых матчах на Олимпийских играх во Франции. «Кленовые листья» оказались сильнее Греции во главе с Адетокунбо, а сборная целого континента победила Испанию. Теперь они будут сражаться за лидерство в группе А, которую окрестили «группой смерти» на олимпийском баскетбольном турнире. В составе обеих сборных есть свои лидеры, которые пока показывали себя самым прекрасным образом. Кто дрогнет в ключевой момент?

⚽️ 16:00: 2DROTS – «Строгино», Кубок России, 1/256 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва медийного и профессионального клубов

Кубок России может привлекать повышенное внимание даже на столь ранних стадиях – доказано представителями медиафутбола. Они не раз демонстрировали, что по уровню футбола соответствуют Второй лиге. А «Строгино» не выделяется и там, поэтому с фаворитом предстоящего матча всё ясно. Представители 2DROTS утверждали, что не затеряются и в РПЛ. А когда доказывать это, если не в разборках с профессиональными командами? И чем сильнее они будут, тем лучше. Для этого необходимо проходить как минимум в 1/128 финала.

🎾 21:30*: Себастьян Офнер (Австрия) – Даниил Медведев (Россия, 4), Олимпиада, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до третьего круга Олимпиады?

Даниил Медведев успешно стартовал на Олимпиаде, обыграв в двух сетах австралийца Ринки Хидзикату — 6:2, 6:1. Теперь, чтобы пробиться в третий круг соревнований, 28-летнему россиянину необходимо справиться с австрийцем Себастьяном Офнером. Теннисисты ранее уже встречались в рамках Кубка Дэвиса — 2018, и тогда Даниил разгромил соперника. Как будет на этот раз? Будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Максимильян Мартерер.

🏀 18:15: Япония – Франция, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа B, 2-й тур

Интрига: Вембаньяма вытащил первый матч для Франции на домашней Олимпиаде, проявит ли он себя во втором?

Если бы не Виктор Вембаньяма, Франция с большой долей вероятности проиграла бы Бразилии в стартовой для себя встрече на домашних Олимпийских играх. Центровой качественно стягивал на себя оборону соперника и реализовывал важнейшие броски. Теперь французам предстоит сыграть с Японией, которая ранее уступила действующим чемпионам мира Германии. Баскетболистам из Страны восходящего солнца придётся потрудиться, чтобы сдержать Вемби. Ждём ещё более яркого перформанса от Инопланетянина?

⚽️ 18:00: Украина – Аргентина, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: украинцы устроят главную сенсацию на турнире?

В данной группе всё запутано до предела. У Аргентины, Украины, Марокко и Ирака по три очка. Различается только разница мячей: 4:3 — у первых, по 3:3 — у вторых и третьих, 3:4 — у четвёртых. Так что южноамериканцам для выхода в плей-офф хватит и ничьей. А вот украинцам, скорее всего, нужна только победа. Марокканцам они забили решающий мяч на 90+8-й минуте — 2:1, а ведь те ранее обыграли команду Хавьера Маскерано. Так почему бы вновь не удивить всех?

⚽️ 18:00: Марокко – Ирак, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа B, 3-й тур

Интрига: кто из команд опередит представителей другой пары?

Победить аргентинцев и уступить украинцам – сборная Марокко на Олимпиаде будто бы включила режим Робин Гуда. И вот теперь из него нужно выходить, поскольку Ирак – вообще аутсайдер группы. Никто не поймёт африканцев, если они после столь бодрого 1-го тура останутся вне плей-офф. Тем более когда в составе есть звёзды вроде Ашрафа Хакими из «ПСЖ» и Элисса Бен-Сегира из «Монако». У иракцев же топовых игроков нет, зато есть сплочённая команда – победа над Украиной (2:1) без неё не пришла бы.

⚽️ 18:30: «Локомотив» Москва – «Ростов», Кубок России, группа B, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: битва одних из ярчайших команд РПЛ

Но в рамках Кубка России. И «Локомотив», и «Ростов» показывают классный футбол на старте сезона. Москвичи к тому же обидно уступили «Динамо» (1:3) и явно захотят при домашних трибунах показать болельщикам, что то была случайность. Вместе с тем неизбежна ротация, поэтому посмотрим в деле на тех, кто полон желания доказать свою необходимость. В прошлом году эти команды дважды соперничали в Кубке и обменялись победами: 3:1 и 1:2. Снова ждём много голов?

⚽️ 18:30: «Рубин» – «Акрон», Кубок России, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: новичок РПЛ продолжит удивлять?

Тольяттинцы зашли в Премьер-Лигу как к себе домой: дважды забили «Локомотиву» в Москве (2:3) и увезли из Воронежа победу над «Факелом» (2:0). Ну а Кубок и вовсе стал для них родным турниром ещё два года назад, когда команда дошла до финала Пути регионов. Теперь она гораздо опытнее и мастеровитее. Почему бы не повторить тот успех? Особенно когда можно остаться и в пути РПЛ. Правда, есть нюанс: в соперниках злой «Рубин» — после крупного поражения от «Зенита» (0:4). А на ком отыграться, как не на недавних представителях Первой лиги?

🥇🤸🏻 19:15: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, командное многоборье (женщины), финал

Интрига: не помешает ли Байлз травмированная нога?

Сборная США — безоговорочный фаворит командного турнира в Париже. Однако в этой команде многое зависит от состояния многократной олимпийской чемпионки Симоны Байлз, которая в квалификации была практически безупречна. Если Байлз выступит в команднике примерно так же и не сорвётся, как в Токио, то у американок соперниц не будет. Но вдруг случится какой-то форс-мажор?

⚽️ 20:00: США – Гвинея, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа A, 3-й тур

Интрига: американцы выйдут в плей-офф?

Пока всё идёт именно к такому исходу. Сборная США закономерно уступила мощной Франции — 0:3, однако потом отвела душу на новозеландцах — 4:1. Как раз с ними она посоперничает за второе место в группе. У Новой Зеландии разница мячей хуже (3:5 против 4:4), к тому же её ждёт разборка с французами. Чем-то хорошим это едва ли для неё закончится, если только немотивированный фаворит не расслабится. Американцы сыграют с Гвинеей, которая пока не набрала очков. Поздравляем «звёздно-полосатых»? Или пока рано?

⚽️ 21:00: «Зенит» – «Факел», Кубок России, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: петербуржцы устроят очередной концерт?

Три матча – три победы с общим счётом 12:2. Таков краткий итог старта сезона для «Зенита». Неплохо, правда? Чемпион пока что абсолютно оправдывает статус гегемона. Кажется, «Факел» вряд ли остановит его победное шествие. Особенно на фоне двух недавних поражений от «Динамо» (1:3) и «Акрона» (0:2). Но это Кубок, тут возможно всякое. Пару лет назад, например, зенитовцы стали третьими в группе, уступив «Спартаку» и «Крыльям Советов». Возможно, ситуация повторится? Вряд ли, конечно, и всё же должна ведь быть в российском футболе хоть какая-то интрига.

⚽️ 22:00: Парагвай – Мали, Олимпиада-2024, футбол (мужчины), группа D, 3-й тур

Интрига: команда защитника московского «Динамо» выйдет из группы?

Фабиана Бальбуэны очень не хватает в РПЛ. Пока он представляет Парагвай поочерёдно на Кубке Америки и Олимпиаде, в центре обороны бело-голубых играют 19-летние Иван Лепский и Милан Майсторович. Да, динамовцы побеждают, но скорее не благодаря, а вопреки. А Бальбуэна, судя по всему, задержится в Париже: один из его голов принёс победу над Израилем (4:2), и теперь для выхода из группы нужно не проиграть малийцам. А они израильтян как раз не победили (1:1) и поэтому имеют лишь одно очко.