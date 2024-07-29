Олимпийская чемпионка проплыла хуже Чикуновой. Как жаль, что Жени не было в Париже!

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом россиянка Евгения Чикунова могла бы выиграть олимпийское золото в Париже на дистанции вдвое короче. Даже с тем результатом, который показала на Кубке России в Екатеринбурге. Ведь чемпионка Игр-2024 южноафриканка Татьяна Смит проплыла на 0,02 секунды хуже!

Смит, которую весь мир знал под фамилией Шёнмакер, была главным фаворитом в заплыве на 100 м. И это при том, что в финале плыла и обладательница мирового рекорда американка Лилли Кинг. Но её золотые времена, кажется, прошли безвозвратно. Смит фантастически провела вторую половину финала и выиграла золотую награду, остановив секундомер на отсечке 1.05,28.

Татьяна Фото: Clive Rose/Getty Images

Это не мировой рекорд, не олимпийский рекорд, но эти секунды важны. Ведь в Екатеринбурге ту же дистанцию на Кубке России лидер сборной России Евгения Чикунова проплыла на 0,02 секунды быстрее. При этом она сама призналась, что хоть и нацеливалась на самые быстрые секунды, но чувствовала себя не в оптимальном состоянии.

«Не знаю, что за вода в разминочном бассейне, но меня со второго дня мутило», — призналась Чикунова.

Как же жаль, что её не было в Париже, однако Женя не один раз чётко заявляла, что на условиях МОК участвовать в Олимпиаде не намерена. Она даже на нейтральный статус заявление не подавала. Возможно, у неё не будет второго шанса, но это – позиция.

В качестве небольшой компенсации Чикунова теперь получит от Всероссийской федерации плавания 2 млн рублей. Глава ВФП Владимир Сальников перед Кубком России сообщил, что спортсмены, которые покажут результат выше или равный результату олимпийских чемпионов Парижа, будут награждены.

Что касается результатов на Олимпиаде, то у мужчин на 100 м на спине победил итальянец Томас Чеккон, на 200 м вольным – румын Давид Попович, а на 200 м вольным у женщин – Молли О’Кэллахан, которая опередила свою подругу по сборной Австралии Ариарне Титмус.