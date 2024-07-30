Медальный зачёт Олимпиады — это какое-то безумие. США не входят даже в топ-5!

В понедельник, 29 июля, на Олимпиаде было разыграно почти два десятка комплектов наград, и в медальном зачёте страны, забравшие себе одно-два золота, начинают отставать, а на первый план выходят потенциальные лидеры.

И в списке этих самых лидеров – неожиданные перестановки.

После третьего дня на первом месте по-прежнему не Китай и не США, от которых все вроде бы этого ждали, а Япония. У представителей Страны восходящего солнца на вечер понедельника в копилке 12 наград, шесть из которых – золотые. Наверняка японских болельщиков особенно порадовала победа в мужском командном многоборье у гимнастов. Борьба с китайцами была напряжённой, и всё решили какие-то мизерные доли балла.

На втором месте… и снова не Китай, и не США! Там Франция, которая на домашней Олимпиаде рвёт и мечет. В понедельник очередные победы были добыты в фехтовании и гребном слаломе. Итого: 16 (5 – 8 – 3) медалей.

По пять золотых ещё у трёх сборных: Китая, Австралии и Южной Кореи, и эти страны в соответствии с убывающим количеством бронзы разместились на местах с третьего по пятое. И только на шестом потенциальные лидеры медального зачёта из США. У американцев сегодня чёрный день – ни одного золота, а ведь было пять финалов в плавании. Удивительное дело!

Из других любопытных наблюдений стоит отметить второе золото Гонконга, которое выиграл фехтовальщик Ка Лун Чэун, и первые медали Азербайджана (золото дзюдоиста Хейдарова) и Украины (серебро фехтовальщицы Харлан).

У нейтральных атлетов из России медалей пока нет. И до них, увы, далеко.