Даня, не подведи Россию! Расписание четвёртого дня Олимпиады-2024

Сегодня, 30 июля, в Париже разыграют 14 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в девяти различных видах спорта: триатлоне, настольном теннисе, сёрфинге, регби-7, дзюдо, стрельбе, плавании, спортивной гимнастике и фехтовании.

Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады.

Пока что мы теннисом едины. Даниил Медведев сыграет в третьем круге, а Диана Шнайдер и Мирра Андреева попытают удачу в парном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 30 июля.

30 июля, вторник. День четвёртый. Расписание финалов

09:00. Триатлон. Мужчины. Личный зачёт;

10:30. Стрельба. Микст. Пневматический пистолет. 10 м;

15:30. Настольный теннис. Микст;

16:30. Стрельба. Мужчины. Трап;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 81 кг;

19:09. Дзюдо. Женщины, до 63 кг;

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье;

20:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага;

20:45. Регби-7. Женщины;

21:56. Плавание. 100 м на спине. Женщины;

22:02. Плавание. 800 м кролем. Мужчины;

23:01. Плавание. 4х200 м кролем. Мужчины.

31 июля, среда

4:34. Сёрфинг. Мужчины;

5:15. Сёрфинг. Женщины.

30 июля, вторник. Четвёртый день ОИ-2024. Полное расписание

9:00. Триатлон. Мужчины. Личный зачёт. Финал;

10:00. Волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Италия — Египет;

10:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. Германия — Словения;

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Польша — Австралия;

10:00. Стрельба. Мужчины. Трап. Квалификация. День второй;

10:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День первый;

10:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/4 финала. Одиночки;

10:30. Стрельба. Микст. Пневматический пистолет. 10 м. Финал;

11:00. Дзюдо. Мужчины, до 81 кг. Женщины, до 63 кг. 1/32 финала;

11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала;

11:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Германия — Франция;

11:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Испания – Франция. ЮАР — Германия;

11:30. Водное поло. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Австралия – Сербия;

11:50. Академическая гребля. Мужчины, женщины. 1/2 финала. Парные двойки. Мужчины, женщины. Утешительные заезды. Четвёрки;

12:00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Испания — Греция;

12:00. Бокс. Мужчины, женщины. 1/8 финала;

12:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Норвегия — Южная Корея;

12:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при. День первый;

12:00. Конный спорт. Личная выездка. Гран-при. День первый;

12:00. Плавание. 200 м баттерфляем (м), 1500 м кролем (ж), 100 м кролем (м). Предварительные заплывы, 100 м кролем (ж), 200 м брассом (м), 4х200 кролем (м);

12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Италия — Египет;

13:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Бразилия — Куба;

13:00. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Одиночное первенство. 1/32 финала;

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м), микст;

13:05. Водное поло. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Хорватия – Италия;

13:13. Парусный спорт. Женщины. Виндсёрфинг;

13:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Великобритания – Нидерланды. Группа В. 3-й тур. Ирландия — Индия;

14:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. США — Германия;

14:25. BMX-Фристайл. Мужчины, женщины. Парк. Квалификация;

14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Канада — Австралия;

14:30. Настольный теннис. Микст. За третье место;

15:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Нидерланды — Испания;

15:17. Парусный спорт. Мужчины. Виндсёрфинг;

15:30. Настольный теннис. Микст. Финал;

16:00. Водное поло. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Япония – Франция;

16:00. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночки. Квалификационные заезды. Байдарки-одиночки. Мужчины. Квалификационные заезды;

16:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа D. 2-й тур. США — Марокко;

16:00. Футбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур. Доминиканская Республика – Узбекистан. Испания — Египет;

16:30. Регби-7. Женщины. 1/2 финала;

16:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал;

16:45. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Скиф;

17:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Венгрия — Ангола;

17:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа E. 2-й тур. Бразилия — Литва;

17:17. Дзюдо. Женщины, до 63 кг. 1/2 финала;

17:35. Водное поло. Мужчины. Группа А. 2-й тур. США – Румыния;

17:51. Дзюдо. Мужчины, до 81 кг. 1/2 финала;

18:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Словения — Сербия;

18:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 2-й тур. Словения — Испания;

18:00. Футбол. Мужчины. Группа B. 3-й тур. Украина — Аргентина. Марокко — Ирак;

18:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Аргентина – Новая Зеландия;

18:15. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Япония — Франция;

18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Германия – США. Австралия – Канада;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 81 кг. Женщины, до 63 кг. Финалы;

19:11. Стрельба из лука. Женщины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала;

19:15. Спортивная гимнастика. Женщины. Командное многоборье. Финал;

19:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Латвия – Литва. Китай – Нидерланды;

20:00. Гандбол. Женщины. Группа В. 2-й тур. Франция — Бразилия;

20:00. Футбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Новая Зеландия — Франция. США — Гвинея;

20:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночки, пары. Групповой этап;

20:30. Водное поло. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Черногория – Греция;

20:30. Фехтование. Женщины. Командная шпага. Финал;

20:45. Регби-7. Женщины. Финал;

21:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа F. 2-й тур. Нидерланды — США;

21:30. Плавание. 100 м кролем. Мужчины. 200 м баттерфляем. Мужчины. 100 м кролем. Женщины. 200 м брассом. Мужчины. 1/2 финала;

21:56. Плавание. 100 м на спине. Женщины. 800 м кролем. Мужчины. Финалы;

22.00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Бразилия — Германия;

22:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Испания – Азербайджан. Франция – Китай;

22:00. Волейбол. Мужчины. Группа А. 2-й тур. Франция — Канада;

22:00. Гандбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Швеция — Дания;

22:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Бразилия — Испания;

22:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Израиль – Япония. Парагвай — Мали;

22:05. Водное поло. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Испания – Венгрия;

23:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа Е. 2-й тур. Нидерланды — Япония;

23:01. Плавание. 4х200 м кролем. Мужчины. Финал;

23:05. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Польша – Франция. Сербия – США;

31 июля, среда

4:34. Сёрфинг. Мужчины, женщины. Финалы.