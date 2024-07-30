Даниил Медведев попробует пробиться в следующий круг в теннисе. А на паркете будут рубиться баскетболисты Греции и Испании.

Симона Байлз начинает погоню за рекордом Латыниной. Что посмотреть в 4-й день Олимпиады?

Во вторник, 30 июля, в Париже пройдёт четвёртый соревновательный день Олимпиады-2024. Будет разыграно 14 комплектов наград. Наши теннисисты по-прежнему в обойме, пусть и в гораздо меньшем составе.

Напоминаем, посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Шанс для Дани, Дианы и Мирры

Вечером на корте Филиппа Шатрье матч третьего круга сыграет первая ракетка России Даниил Медведев. В борьбе за выход в 1/4 финала россиянин должен одолеть австрийца Себастьяна Офнера. На грунте у соперника Дани дела идут хуже, чем на других покрытиях. А значит, шансы Медведева на победу весьма велики. Однако загадывать не будем – россиянам на кортах Парижа пока не везёт.

Даниил Медведев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Диана Шнайдер и Мирра Андреева проиграли в одиночном разряде, но готовятся проверить свои силы в паре. В матче первого круга они сыграют против австралиек Айлы Томлянович и Оливии Гадеки. Эта встреча начнётся не ранее 14:30 мск. Последний шанс для наших теннисисток в Париже!

Последний танец Надаля?

Что скажет всем напоследок великий Рафаэль Надаль? Испанец точно выступает на последней Олимпиаде в карьере. И из соревнований в одиночном разряде его в третий день Игр выбил не менее выдающийся Новак Джокович.

Но это поражение не поставило крест на желании Рафы завоевать медаль Парижа-2024. Ещё одна возможность у него есть в парном разряде, где ему помогает его преемник Карлос Алькарас. У тандема из Испании в соперниках парни из Нидерландов – Таллон Грискпор и Весли Колхоф. Корт Сюзанн Ленглен. Во вторник в 14:30 Париж опять замрёт, глядя на игру Рафы.

Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Будет ли пятое золото у Симоны Байлз?

Симона Байлз может завоевать пятое золото Олимпийских игр. Она уже входит в топ-10 самых титулованных по количеству золотых медалей ОИ среди гимнасток, но это достижение хочет вычеркнуть и вписать новое – самая титулованная гимнастка в истории. Для начала надо победить вместе с командой в многоборье. А уже затем стать абсолютной олимпийской чемпионкой. Первый шаг к этому будет сделан вечером, после 19 часов по Москве.

Купаться можно?

А ещё завтра многострадальный триатлон. Но это не точно. Организаторы до сих пор не уверены в готовности и чистоте Сены. После нескольких дождливых дней главная водная артерия Парижа вновь стала непригодной для плавания. Организаторы заявляли, что состязания обязательно пройдут. Но когда?

Ответ на этот вопрос мы узнаем рано утром, когда будут сделаны новые замеры состояния реки. Ну а пока мы можем с уверенностью заявить: МОК хочет провести триатлон во вторник утром. В 9:00 мск.

На старт заявились 56 спортсменов. Среди них, конечно же, Кристиан Блумменфель. Норвежец стал чемпионом прошлых Игр, а в конце соревнований упал без сил. Из финишной зоны его уводили под руки.

Кристиан Блумменфель на ОИ-2020 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Бонусом – топовый баскетбол!

Завтра в мужском баскетболе сойдутся Греция и Испания.

«Серьёзная угроза». Так отозвался о греческой сборной рулевой испанцев Серджо Скариоло. И понятно почему. Специалист назвал лидера соперников Янниса Адетокунбо одним из лучших баскетболистов мира. А значит, его подопечным с такой суперзвездой в оппонентах будет весьма непросто победить!

Разыграют медали в фехтовании – в командной женской шпаге.

В плавании определятся чемпионы ещё на трёх дистанциях: на «сотке» у спинисток, на 800 м кролем у мужчин и в мужской кролевой эстафете 4х200 м.