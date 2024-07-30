Россия всё ещё ждёт первой медали! Что происходит в 4-й день Олимпиады? LIVE

Во вторник, 30 июля, в Париже пройдут соревнования 4-го дня Олимпиады-2024 в Париже. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград в восьми различных видах спорта. Россию на спортивных площадках Игр сегодня будут представлять теннисисты. За выход в следующий круг будет бороться пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, а также Даниил Медведев в мужском одиночном разряде. На кортах Парижа у россиян дела идут не очень хорошо: многие завершили борьбу. Но хочется верить, что те, кто остался, дойдут до конца.
Среди других интересных событий Олимпиады стоит отметить выход на теннисный корт Надаля в паре с Алькарасом, баскетбольный топ-матч Испания — Турция и женское командное многоборье в спортивной гимнастике, в котором Симона Байлз постарается забрать первое своё золото в Париже.
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Тем временем не утихают страсти по церемонии открытия Олимпиады. Экс-президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп назвал церемонию позором из-за оскорбления чувств верующих.
«Я человек широких взглядов, но это позор. То, что показали, было ужасно», — приводит слова Трампа Fox News.
О том, что качество воды в Сене не соответствует приемлемому уровню, говорили больше года. 1,5 млрд долларов, потраченные на очистку реки, не принесли результатов. Австралийские триатлеты даже заявили — давайте уже в этом дерьме проплывём, мы не зря сюда приехали. Но организаторы даже тренироваться не разрешили. Так что если завтра триатлон и состоится, то с чистого листа. И первыми в чистую Сену нырнут девушки.
Мужской триатлон перенесён
Доброе утро! И главная новость на данный момент — мужской триатлон на Олимпиаде перенесён на 31 июля из-за качества воды в Сене. Пробы воды, как сообщает международная федерация триатлона, не соответствуют нормам. Предварительно оба старта — и женский, и мужской — состоятся завтра. Женщины стартуют в 9.00, мужчины — в 11.45. Резервный день — 2 августа.