Наших теннисистов в турнирной сетке осталось мало, но они способны порадовать страну.

Россия всё ещё ждёт первой медали! Что происходит в 4-й день Олимпиады? LIVE

Во вторник, 30 июля, в Париже пройдут соревнования 4-го дня Олимпиады-2024 в Париже. Спортсмены разыграют 12 комплектов наград в восьми различных видах спорта. Россию на спортивных площадках Игр сегодня будут представлять теннисисты. За выход в следующий круг будет бороться пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, а также Даниил Медведев в мужском одиночном разряде. На кортах Парижа у россиян дела идут не очень хорошо: многие завершили борьбу. Но хочется верить, что те, кто остался, дойдут до конца.

Среди других интересных событий Олимпиады стоит отметить выход на теннисный корт Надаля в паре с Алькарасом, баскетбольный топ-матч Испания — Турция и женское командное многоборье в спортивной гимнастике, в котором Симона Байлз постарается забрать первое своё золото в Париже.

Вы можете настроить параметр автообновления с помощью кнопки под стрелкой