Олимпийский триатлон под угрозой полной отмены. Спортсменов не пустили в грязную Сену

Организаторы рассчитывают, что река очистится за сутки, и первыми в неё теперь нырнут девушки.

Соревнования по триатлону среди мужчин на Олимпиаде в Париже, запланированные на 30 июля, не состоялись. Предварительно они перенесены на сутки. Причина такого вмешательства в олимпийский календарь – грязная река Сена. Пробы воды не позволили организаторам рисковать здоровьем спортсменов. Все ждут чуда, и Сена за сутки станет чистой.

Мужчины должны были начать соревнования в 9 утра по Москве заплывом на 1,5 км в Сене. Ни одной тренировки до этого в реке они не провели, так как пробы показывали плохое качество воды. В итоге соревнования планировалось провести с листа, спортсмены даже не могли изучить дистанцию.

Накануне вечером было объявлено, что окончательное решение станет известно в 5 утра по Москве. То есть участники триатлона провели ночь, не зная, будут стартовать или нет. В итоге в 3:30 было решено, что в таких условиях выпускать спортсменов на дистанцию небезопасно. В официальном заявлении сказано, что «неподконтрольные метеорологические условия вынудили перенести мероприятие».

Неподконтрольные условия – это дождь, который отправил в Сену всю грязь с улиц и из канализации.

Организаторы вложили более € 1,4 млрд для очистки реки, но эти деньги в прямом смысле слова утекли. Ну не должен обычный дождь, даже самый сильный, препятствовать проведению соревнований такого уровня. И очевидно, что организаторам в любом случае придётся отправить спортсменов в грязную реку, в которой к тому же сильное течение. Но в пресс-релизе организаторов про течение ни слова, только про неблагоприятные пробы воды.

Мужской триатлон перенесён – что дальше? Мужской триатлон на Олимпиаде-2024 перенесён на другой день из-за качества воды в Сене

Предварительно, теперь 31 июля пройдёт и женский триатлон, который стартует в 9:00 мск, и мужской, начало которого запланировано на 11:45. Но если девушки будут соревноваться ещё в относительно нормальную температуру, то мужчины – в самую жару. И задача гениального норвежца Кристиана Блумменфеля становится ещё сложнее.

Если триатлон нельзя будет провести и 31 июля, то последний резервный день – 2 августа. Но соревнования пройдут в любом случае, даже если Сена за это время не (само)очистится.