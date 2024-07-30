Адетокунбо тащил, но в ключевой момент «сел в лужу». Греция — мимо плей-офф ОИ-2024?

Греция и Испания уступили в своих стартовых матчах на Олимпийских играх в Париже. Именитые европейские сборные должны были сделать выводы из поражений. Серджо Скариоло и Вассилис Спанулис, вероятно, работали в поте лица, чтобы разобрать все ошибки и быть максимально настроенными на важнейшую встречу, от которой будет зависеть очень многое. Окунёмся в мир баскетбола на Олимпиаде.

Встреча началась ярко: Ник Калатес реализовал первый бросок в матче — «трёшку», а на это Санти Альдама ответил своим дальним попаданием. Яннис Адетокунбо в привычном для себя стиле лез под кольцо, а большинство из его проходов заканчивались успехом. Впрочем, Альдама продолжал «поливать» из-за дуги, а под конец четверти включился Серхио Льюль, который попал два сложнейших и фантастических броска. Греки уверенно стартовали, но Испания сократила отставание. 22:21 в пользу Адетокунбо и компании в первой четверти.

Санти Альдама в окружении игроков сборной Греции Фото: fiba.basketball

Не успела стартовать вторая десятиминутка, как Льюль набрал три очка, снова оказавшись точным из-за дуги. Обе команды старались выводить своих игроков на броски с дальней дистанции. Градус игры поднялся после того, как Вассилис Толиопулос очень грубо сфолил на Руди Фернандесе, за что, естественно, получил неспортивный фол. Испания за счёт выверенных перемещений и качественной организации игры выводила своих баскетболистов на удобные позиции для бросков. Греки, откровенно говоря, рассыпались перед перерывом и уступили испанцам со счётом 13:28.

Греция явно извлекла уроки из ошибок, допущенных во второй четверти, и отлично показала себя на старте нового игрового отрезка. Яннис сумел разбежаться и набрать несколько очков подряд. После чего последовала обоюдная перестрелка, из которой команда под руководством Вассилиса Спанулиса вышла с высоко поднятой головой — греки уменьшили отрыв соперника до шести очков, выиграв четверть со счётом 21:13.

Яннис Адетокунбо и Санти Альдама Фото: fiba.basketball

В итоге мы пришли к очень интересной заключительной четверти, в которой каждая из сборных не планировала сдаваться. Адетокунбо продолжал кошмарить «краску» испанцев, в составе «Фурия Роха» не было игрока, способного остановить греческого «большого». Подопечные Серджо Скариоло компенсировали это изобилием «трёшек» на любой вкус. Яннис вколотил зубодробительный слэм-данк, тем самым сравняв счёт в матче — 71:71. Но счастье греков было недолгим, так как испанцы оформили рывок 8:0.

Оставалась минута до конца встречи, но Яннис был настроен решительно — успешно прошёл под кольцо и набрал два очка с фолом, реализовав затем и штрафной. Греция сократила отставание до трёх очков, испанцы не воспользовались своей атакой, следовательно, подопечным Спанулиса представилась возможность сравнять счёт, но Адетокунбо вместо прохода выбрал трёхочковый бросок, оказавшийся неточным. Решение оказалось, мягко говоря, ошибочным. Лучше бы форвард постарался залезть в «краску» и уже там разобраться с соперником, чем надеяться на свой нестабильный бросок. В итоге Испания забрала четвёртую четверть — 22:21 и одержала победу — 84:77.

Адетокунбо завершил встречу с 27 очками, 11 подборами и тремя передачами, реализовав 12 из 17 бросков с игры. Лучшим в составе Испании по результативности был Санти Альдама, набравший 19 очков, 12 подборов и две передачи. Испанцы оказались сильнее Греции во многом благодаря 48,4% реализации трёхочковых бросков. Практически каждый второй бросок издали поражал корзину.

Греция потерпела второе поражение на Олимпийских играх, хотя в первом матче навязала нешуточную борьбу Канаде — одному из фаворитов всего турнира. Испания же провела работу над ошибками после провального матча с Австралией. «Группа смерти» оправдывает своё название, каждый может обыграть каждого. Продолжаем смотреть за самым интересным в нашем LIVE.