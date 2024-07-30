Самое вирусное фото Олимпиады-2024. Законы физики отдыхают

Самые крутые фотографии Олимпиады-2024 получаются с турнира по сёрфингу, который проходит на Таити – природа, волны, спортсмены. Идеальное место для проведения подобных соревнований, ведь в Париже их было бы просто невозможно организовать. А самой вирусной олимпийской фотографией стало изображение, на котором бразильский сёрфер Габриэль Медина парит в воздухе.

Габриэль Медина стал героем благодаря этому фото Фото: olympics.com

Медину, который вместе с доской словно завис в воздухе, направив руку с вытянутым пальцем в небо, засняли сразу несколько фотографов, работавших на катере. Все они объяснили, что из-за высоких волн нужно было лишь предугадать, в какой момент спортсмен вылетит вверх. Похоже, кадр с Мединой станет главным претендентом на звание «фото Олимпиады».

Интересно, что герой фото Габриэль Медина за это своё выступление получил от судей 9,90 балла из 10 возможных — это самая высокая оценка в олимпийской истории сёрфинга. В 1/8 финала он разгромил японца Каноа Игараси и вышел в четвертьфинал. По словам бразильца, такие высокие и мощные волны именно на Олимпиаде – словно исполнение мечты, поскольку это большая редкость. Медина – трёхкратный чемпион мира и вообще один из самых крутых сёрферов планеты. У него много прозвищ, но одно из них подходит и для описания кадра – Феномен.

И если бы не решение организаторов задействовать территорию, которая административно относится к Франции, но находится в 16 тыс. км от Париже, такой фотографии точно бы не было.