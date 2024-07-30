Эту спортсменку называют самой красивой на Олимпиаде-2024. Кто такая Луана Алонсо?

Если вы следите за событиями Олимпиады-2024, то, возможно, вы уже слышали о Луане Алонсо. Или, по крайней мере, видели её фото. Пловчиху из Парагвая многие называют самой красивой спортсменкой Олимпиады-2024. Вот только после неудачного выступления на Играх 20-летняя Луана неожиданно объявила о завершении карьеры. Неужели так расстроилась?

Яркая звезда парагвайского спорта

Алонсо – лучшая пловчиха Парагвая, неоднократная чемпионка страны. 20-летней спортсменке принадлежат рекорды Парагвая на всех дистанциях в баттерфляе (50, 100 и 200 м) и на дистанции 50 м на спине.

Луана не раз выступала на крупных международных турнирах, но высоких результатов не достигла. Лучшей позицией Алонсо на крупнейших мировых стартах стало 22-е место на чемпионате мира – 2022.

Луана Алонсо Фото: Из личного архива спортсменки

При этом парагвайская спортсменка соревновалась в NCAA, обучаясь в американских университетах: сперва в Virginia Tech, а потом — в SMU. Правда, в студенческих состязаниях она ни разу не поднималась выше 30-го места.

Как пишет издание Swim swam, в прошлом сезоне Алонсо и ещё нескольким пловцам пришлось покинуть команду университета из-за разногласий с главным тренером Освальдо Кеведо. Однако, даже несмотря на пропуск студенческих соревнований, Луана самостоятельно отобралась на Олимпиаду в Париж. В Парагвае на Алонсо возлагали большие надежды, хотя шансов зацепиться за медали у пловчихи не было никаких.

Впрочем, за Луану стали болеть и по всему миру: многие болельщики стали называть парагвайку самой красивой и сексуальной спортсменкой Игр.

Луана Алонсо Фото: Из личного архива спортсменки

«Я ухожу из плавания»

Для Луаны Игры в Париже стали вторыми в карьере. До этого, будучи 17-летним подростком, пловчиха ездила на Олимпиаду в Токио. Там на стометровке баттерфляем она стала 28-й с результатом 1.00,37.

Казалось, что в Париже результат может быть лучше, но что-то пошло не так. Луана заняла лишь 29-е место, проплыв 100 метров баттерфляем за 1.03,09. А спустя пару часов на своей странице в социальной сети Алонсо неожиданно опубликовала пост, в котором объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Луана Алонсо Фото: Из личного архива спортсменки

«Теперь официально! Я ухожу из плавания, всем огромное спасибо за поддержку. Прости, Парагвай. Мне осталось только поблагодарить тебя.

Плавание, спасибо за то, что позволяешь мечтать, ты научило меня борьбе, старанию, упорству, самопожертвованию, дисциплине и многому другому. Я отдала тебе часть своей жизни и не жалею об этом, потому что получила лучший опыт. Ты подарило мне тысячи радостей, друзей из других стран, которых я всегда буду носить в своём сердце, и уникальные возможности. Это не прощание, скоро увидимся», – написала Луана.

Возникло ощущение, что решение девушка приняла на эмоциях, но на самом деле Алонсо осознанно сделала этот шаг. Все подписи к фотографиям Луаны из Парижа как бы намекали на скорый уход из спорта.

«Конец», «Последний, самый быстрый», – подписывала снимки Алонсо.

Луана Алонсо Фото: Из личного архива спортсменки

В интервью Claro Sports она подтвердила своё решение:

«Я очень сентиментальна сейчас, потому что это была моя последняя гонка. Я ухожу из плавания. Дело в том, что я так долго им занималась, целых 18 лет, и у меня так много чувств, что я с сожалением приняла решение уйти. Но я счастлива, что мой последний старт состоялся на Олимпийских играх.

Всё прошло не так, как я хотела. От всего сердца приношу извинения Парагваю, но я сделала всё, что могла», – призналась в интервью Луана.

Свой поступок пловчиха объяснила желанием сосредоточиться на учёбе.

«Я собираюсь уехать учиться в Соединённые Штаты, чтобы продолжить свою карьеру в области политологии. Почему бы и нет? Может, однажды я стану министром спорта. Я как спортсменка, знаю, от чего страдают все спортсмены, и хочу помогать развивать спорт», – добавила Алонсо.

Луана Алонсо Фото: Из личного архива спортсменки

Возможно, однажды мы действительно услышим о Луане как о спортивном чиновнике в Парагвае. Возможно, она станет великолепным политиком!