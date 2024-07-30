Топ-события среды: «Спартак» — «Динамо» в Кубке России, квалификация ЛЧ и Олимпиада

«Барселона» — «Манчестер Сити», «Краснодар» — ЦСКА, а ещё волейбол, баскетбол, плавание и многострадальный триатлон в Париже!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Барселона» – «Манчестер Сити», товарищеский матч

Интрига: справится ли Гвардиола с бывшей командой?

«Манчестер Сити» пока не впечатляет результатами в контрольных матчах. С другой стороны, в товарищеских встречах тренеры много экспериментируют. «Сити» не играл оптимальным составом и в итоге проиграл «Селтику» (3:4) и «Милану» (2:3). Обращает на себя внимание большое количество пропущенных мячей. «Барселона», в свою очередь, встретилась с испанским клубом «Олот» и одержала скромную победу со счётом 1:0. Хосеп Гвардиола против бывшего клуба — это должно быть интересно. Пусть матч и неофициальный.

🥇🏊‍♂️🚴‍♀️🏃‍♂️ 9:00: Олимпиада-2024, триатлон (женщины, мужчины), финалы

Интрига: состоится ли триатлон на Олимпиаде?

Ситуация с проведением триатлона на Играх в Париже — аховая. Организаторы отказались проводить мужской триатлон 30 июля из-за сильного загрязнения Сены и перенесли старт на один день с женским. Но не факт, что триатлон вообще состоится — прогноз погоды обещает дожди, которые смывают в Сену грязь, поднимают уровень воды и усиливают течение. Если триатлон состоится, это уже будет успехом, поскольку сейчас речь зашла о том, чтобы отменить плавательный этап. Но тогда это уже другой вид спорта.

🏐 10:00: Польша – Бразилия, Олимпиада-2024, волейбол (мужчины), группа B, 2-й тур

Интрига: смогут ли бразильцы зацепиться?

Сборная Бразилии проиграла в 1-м туре Италии и в случае поражения от Польши поставит себя в сложное положение. Да, дежурная победа над Египтом должна состояться, но хватит ли этого для четвертьфинала? Поляки потеряли в прошлой игре доигровщика Томаша Форналя, но обладают таким глубоким составом, что эта проблема может и не сказаться. Ну и дуэль натурализованных кубинцев — Леон против Леала. Чем не интрига?

⚽️ 16:00: «Химки» – «Оренбург», Кубок России, группа B, 1-й тур

Интрига: кто стартует в Кубке России с победы?

«Оренбург» неплохо стартовал в новом сезоне РПЛ — четыре очка по итогам двух туров. Более того, команда Давида Деограсии до сих пор не пропустила ни одного мяча. Сначала она справилась со «Спартаком» (2:0), а потом сгоняла по нулям с «Ахматом». «Химки» тоже встретились с красно-белыми, но только во 2-м туре. Получилось неудачно — поражение со счётом 1:3. А перед этим они не обыграли махачкалинское «Динамо» (1:1), дважды не реализовав пенальти в первом тайме.

🏐 18:00: США – Сербия, Олимпиада-2024, волейбол (женщины), группа A, 2-й тур

Интрига: Тияна Бошкович против хаоса Кирая

Сборная США едва не сотворила камбэк в первой игре с Китаем. Карч Кирай после этого матча назвал волейбол хаосом и похвалил команду. Но воля к победе — это одно, а очки и победы — другое. Сербия размялась на Франции, однако впереди у Тияны Бошкович и компании куда более серьёзный противник. Справится ли звезда?

Андреа Дрюс набрала 29 очков в первом матче сборной США Мелисса Варгас — лучший бомбардир первого раунда женского волейбольного турнира Олимпиады

⚽️ 18:00: «БроукБойз» – «Квант», Кубок России, 1/256 финала

Интрига: как победитель Медиалиги дебютирует в Кубке России?

«БроукБойз» — дебютанты Кубка России. В середине июля клуб стал победителем пятого сезона Медиалиги. Финальная игра с 2DROTS сложилась для «БроукБойз» очень успешно — победа со счётом 3:0. Играли, кстати, на домашнем стадионе ЦСКА. А теперь команду ждёт дебют в Кубке России. Обнинский «Квант» — клуб Второй лиги. Он представляет группу 3 и занимает там 13-е место. Его отрыв от зоны вылета (лигу покинут две худшие команды из 15) составляет всего три очка.

🏀 18:15: Пуэрто-Рико – Сербия, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа C, 2-й тур

Интрига: сербы во главе с Йокичем одержат первую победу на Олимпийских играх?

Если Сербия уступила главному фавориту Олимпийских игр в Париже – сборной США, то национальная команда Пуэрто-Рико проиграла Южному Судану, который впервые в истории страны выступает на Олимпиаде. После матча с американцами СМИ заметили, как Никола Йокич и главный тренер сербов Светислав Пешич обсуждали тактику. Две невероятно умные головы точно должны придумать действенный план на предстоящую игру с Пуэрто-Рико. Кто одержит первую победу на турнире?

⚽️ 18:30: «Спартак» – «Динамо» Москва, Кубок России, группа A, 1-й тур

Интрига: кто победит в битве двух иностранных тренеров — Станкович или Личка?

Старейшее дерби страны — в 1-м туре группового этапа Кубка России. Любопытно, что год назад жребий также свёл два столичных клуба в одном квартете. Тогда соперники обменялись домашними победами. «Спартак» выиграл со счётом 4:1, «Динамо» — 3:0. То есть интриги не было ни там, ни там. А в плей-офф бело-голубые проиграли красно-белым 0:2. Возьмут ли динамовцы реванш за то поражение? Или «Спартак» снова победит?

⚽️ 21:00: «Краснодар» – ЦСКА, Кубок России, группа C, 1-й тур

Интрига: пропустит ли ЦСКА первые мячи в новом сезоне?

В 2023 году команды встретились в финале Кубка России, а теперь играют на групповой стадии. «Краснодар» не лучшим образом стартовал в новом сезоне. Проиграл «Зениту» (2:4) в Суперкубке, а потом не одержал ни одной победы в чемпионате — ничьи с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1). ЦСКА вошёл сезон с новым главным тренером. И пока не пропустил ни одного мяча. После нулевой ничьей в Ростове-на-Дону армейцы разгромили на выезде «Пари НН» — 3:0. ЦСКА проведёт третий подряд гостевой матч.

⚽️ 21:00: «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород», Кубок России, группа C, 1-й тур

Интрига: кто одержит первую победу в новом сезоне?

«Ахмат» пока не побеждает в новом сезоне, а «Пари НН» только проигрывает. Клуб из Нижнего Новгорода пропустил семь мячей в двух матчах РПЛ, а по игре в обороне есть большие вопросы. «Ахмат», в отличие от соперника, пропустил всего один мяч и набрал два очка. Пока «Пари НН» смотрится настолько плохо, что периодически появляются разговоры о возможном увольнении тренера Саши Илича. Но делать такие выводы, конечно, очень рано.

«Ахмат» взял ещё одного легионера: «Ахмат» объявил о возвращении полузащитника Исмаэла Силвы

🥇🏊‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 100 м вольный стиль (женщины), 200 м баттерфляй (мужчины), 1500 м вольный стиль (женщины), 200 м брасс (мужчины), 100 м вольный стиль (мужчины)

Интрига: Маршан — реально супермен?

Леон Маршан — главная звезда не только французского, но и мирового мужского плавания. И 31 июля в Париже он замахнётся на две сложнейшие дистанции — 200 м баттерфляем и брассом. В один день. Если получится, это будет великое достижение. Но даже на фоне Маршана не останутся на втором плане финалы с участием Сары Шёстрем, Кэти Ледеки, Давида Поповича и Пан Жанле. Вечер в плавательном бассейне будет фантастическим.

⚽️ 21:45: «Борац» Баня-Лука – «ПАОК», ЛЧ, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: пройдёт ли ПАОК Оздоева в следующий раунд квалификации ЛЧ?

ПАОК — клуб, в котором выступает россиянин Магомед Оздоев. И туда, судя по всему, совсем скоро перейдёт его соотечественник Фёдор Чалов. Неделю назад греческий клуб обыграл соперника в квалификации Лиги чемпионов, но счёт 3:2 оставляет шансы и команде из Боснии и Герцеговины. Обе команды пока что проводят официальные матчи только в ЛЧ, поскольку их чемпионаты стартуют позже.

🏀 22:00: США – Южный Судан, Олимпиада-2024, баскетбол (мужчины) группа C, 2-й тур

Интрига: африканская сборная навяжет борьбу фавориту Игр, как это было в товарищеском матче?

До старта Олимпийских игр во Франции сборные США и Южного Судана играли между собой. Африканская сборная вела в счёте до перерыва, но во второй половине отдала всё преимущество, в итоге уступив с разницей в одно очко – 100:101. Леброн Джеймс тогда в концовке проявил себя выше всяких похвал. Сейчас же на ОИ американцы стартовали очень уверенно в матче с Сербией – 110:84. Но и Южный Судан не промах – выиграл у Пуэрто-Рико. Будет равная борьба или Король и компания добьются весомого перевеса?

⚽️ 22:00: Колумбия – Канада, Олимпиада-2024, футбол (женщины), группа A, 3-й тур

Интрига: действующий победитель женского турнира пролетит мимо плей-офф?

Сборная Канады — действующий победитель Олимпиады. Но на этот раз команда столкнулась с серьёзной проблемой. С неё сняли шесть очков за то, что представители тренерского штаба пытались проследить за тренировкой соперниц с помощью дрона. Тем не менее канадки сохранили шансы на выход из группы. Они обыграли новую Зеландию — 2:1, а потом вырвали в концовке победу во встрече с француженками — тоже 2:1. Если Канада обыграет в заключительном туре Колумбию с любым счётом, то попадёт в плей-офф. Южноамериканской сборной достаточно не проиграть, чтобы оказаться в четвертьфинале.

Канада сама поставила себя в тяжёлое положение: ФИФА сняла шесть очков с женской сборной Канады из-за слежки с помощью беспилотника

⚽️ 22:00: «Динамо» Минск – «Лудогорец», ЛЧ, второй квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: отыграет ли чемпион Беларуси 0:2 по итогам первого матча?

Чемпион Беларуси заметно снизил шансы на выход в следующий отборочной раунд после первого матча. Неделю назад минская команда проиграла в Болгарии со счётом 0:2. Во втором матче нужно совершить маленький подвиг, хотя у «Лудогорца» своё мнение на этот счёт. Болгарский клуб уже стартовал в новом розыгрыше чемпионата и справился с софийским ЦСКА — 2:1. «Динамо», в свою очередь, располагается на первой строчке в таблице чемпионата Беларуси, который проходит по системе «весна-осень».