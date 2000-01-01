Саблистка на седьмом месяце беременности сыграла на ОИ
26-летняя саблистка Нада Хафез из Египта поразила всех на ОИ в Париже. Египтянка одолела сильную соперницу из США, находясь на седьмом месяце беременности!
История
Хафез стартовала с победы над американкой Элизабет Тартаковски со счётом 15:13. И вышла в 1/8 финала, где проиграла Чон Ха Ёун из Южной Кореи (7:15). Этот успех стал историческим: ещё ни разу представительницы африканского континента не доходили до этой стадии в сабле.
Милое послание
«На помосте были я, мой соперник и мой маленький ребёнок, которому ещё только предстоит появиться на свет! И я, и ребёнок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Эта Олимпиада была особенной: трижды участница Игр, но на этот раз я несла маленького олимпийца!» — написала будущая мама.
Саблистка из Египта выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности!
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