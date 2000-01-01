Саблистка из Египта выступила на Олимпиаде на седьмом месяце беременности!

Милое послание

«На помосте были я, мой соперник и мой маленький ребёнок, которому ещё только предстоит появиться на свет! И я, и ребёнок пережили немало трудностей как физически, так и эмоционально. Эта Олимпиада была особенной: трижды участница Игр, но на этот раз я несла маленького олимпийца!» — написала будущая мама.