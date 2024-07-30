Можно ли «выжить» в грязной воде Сены? Российский пловец даёт советы олимпийцам

Во вторник, 30 июля, на Олимпиаде в Париже перенесли мужской триатлон. Всё из-за многострадальной Сены, которую, несмотря на сумасшедшие вложения и старания, так и не удалось очистить до состояния, в котором пловцам было бы безопасно в неё погружаться. Замеры производятся каждый день, и есть шанс, что в резервные даты ситуация улучшится. Но если этого не произойдёт, организаторам придётся либо отменять триатлон вовсе, либо трансформировать его в дуатлон, либо отправлять всех в грязную воду.

Российский пловец-марафонец Антон Лосев не понаслышке знает о том, каково это – плавать в воде, которая чистотой не отличается. Совсем недавно, в день открытия Игр в Париже, он установил рекорд России, трижды подряд переплыв Финский залив. Дистанцию длиной 75 км он преодолел за 27 часов. Так что Антон знает о долгих и опасных заплывах в городских реках всё.

«Грязную воду любой пловец пьёт»

– Антон, у вас огромный опыт плавания в городских реках. В каких уже удалось посоревноваться? Какая из них чище?

– Плавал в Санкт-Петербурге – это река Нева и та часть Финского залива, которая непосредственно между Питером и Кронштадтом, в Ханты-Мансийске, Кургане, в водоёмах Подмосковья, частично можно и Москву-реку в этот список включить, точнее, её северо-западную часть перед входом в Москву.

Антон Лосев пловец-марафонец, триатлонист Рекордсмен России в плавании на дистанциях 50 км и 75 км. Чемпион России по зимнему плаванию (в категории «Мастерс») на 200 м вольным стилем. Финишёр «железной» дистанции Ironstar Sochi 2019.

Какая из рек чище – трудно сказать. Москва-река сама по себе всегда вызывает сомнения. Особенно если говорить про её юго-восточную часть, туда лезть крайне нежелательно. Северо-западная часть до входа в Москву ещё более-менее. Последствий, по крайней мере, у меня, не было никаких.

Если говорить про Финский залив, у меня уже большой опыт плавания там, причём это от семи до 28 часов нахождения в воде. Два из трёх заплывов были с таким «хорошим» эффектом: через сутки накрывала температура 38 и все сопутствующие симптомы: диарея, рвота и так далее. То есть происходило очищение организма, и это занимало от одного до трёх-четырёх дней – гидратация и вымывание всего накопленного за это время.

Антон Лосев Фото: vk.com/anton_loseff

У других пловцов, которые там же плавают, тоже периодически случаются такие же последствия, но я не знаю, ротавирус это или нет.

Вообще, Финский залив в пределах Санкт-Петербурга достаточно грязный, там и мусор, а если волн нет, то плывёшь и цепляешь то водоросли, то палки.

– Вы сказали о высокой температуре и прочих симптомах. Это больше от усталости организма или от того, что вода загрязнена?

– Я точно не смогу ответить, но думаю, что и то, и другое влияет. Мышцы закисляются, в дальнейшем происходит интоксикация, выводятся токсины. Но и вода по-любому не чистая, и эту воду любой пловец пьёт, неважно, любитель это или профессионал на Олимпийских играх. Вода попадает в организм, и тут уже возникает вопрос, насколько у конкретного человека есть переносимость той или иной нагрузки и качества воды и какие профилактические меры до, во время и после заплыва спортсмен использует для того, чтобы снизить или предотвратить риск возникновения побочных эффектов.

– Можно ли плавать в Москве-реке? Сами бы проплыли по ней?

– Нет, я бы не проплыл. Я бы проплыл в районе стадиона Спартака и до Крылатского, небольшой кусочек в районе Строгино. Дальше – желания особо нет. Хотя в районе парка Фили я плавал, но это буквально две-три минуты. Дальше, ближе к центру и южнее – очень рискованно и даже не хочется.

Конечно, бывают мысли устроить заплыв возле Кремля, но с точки зрения качества воды – нет. В центральной и юго-восточной части Москвы-реки вода значительно грязнее. Нет, я бы не рискнул там плавать.

«Нужно заранее выпить абсорбенты»

– Чем может грозить плавание в загрязнённой реке большого города? Какие могут быть симптомы, неприятности после такого купания?

– Есть несколько моментов. Первое – проблемы с ЖКТ: и рвота, и диарея, и сопутствующая температура, потому что организм начнёт работать над тем, чтобы избавиться от токсинов, от грязи. Второе – это может быть и происходит периодически, но, скорее, в небольших водоёмах: при высокой температуре воды и жаре на улице есть микроорганизмы, которые кусают кожу и начинают появляться волдыри, опухания, чесотка. Но это опять же индивидуально: поплавали пять человек, трое из них чешутся, а двоим – вообще ничего.

– Можно ли принимать какие-то профилактические меры, если скоро предстоит соревноваться в грязной воде?

– Теоретически возможно, но этим никто не занимается. Если мы понимаем, что в этом водоёме вода тёплая, есть микроорганизмы, можно попробовать намазаться чем-то, чтобы хоть как-то предотвратить последствия. Если говорим про более распространённую историю, про ЖКТ и ротавирус, то есть то, что происходит с организмом из-за загрязнения воды, попадающей внутрь, то можно заранее выпить какие-то абсорбенты, активированный уголь или какие-то другие препараты, которые будут всасывать в себя все эти грязные элементы. А после завершения дистанции нужно сразу же принять внутрь препараты, которые улучшат микрофлору и снизят последствия.

– Спортсменам психологически сложно заходить в грязную реку?

– Нет, особенно если на кону стоит участие в таком крупном мероприятии, – это Олимпиада, вершина спорта. Там другие задачи в голове – занимать лучшую позицию, побеждать, преодолевать. Тем более водный отрезок – это 1,5 км, порядка 20 минут, у кого-то и быстрее, это не такая продолжительная работа в воде, поэтому и настрой должен быть у всех рабочий.

«Я бы не поплыл по Сене»

– Если бы вам предложили совершить заплыв по Сене, согласились бы?

– Я думал над этим вопросом, читал новости, о том, что происходит в Париже. Всё, наверное, зависело бы от моих целей. Если я понимаю, что у меня есть шансы бороться за призы или за очень хорошее место, возможно, я бы поплыл, сделав ряд каких-то профилактических действий.

Антон Лосев Фото: vk.com/anton_loseff

Если я отбираюсь на Олимпиаду, я спортсмен, и у меня это единственная возможность, то очень немногие откажутся. Если бы это был единственный шанс выступить, то, конечно, я бы полез в эту воду, даже зная о последствиях. Но это, разумеется, всё равно спорный момент. Сейчас я могу сказать, что да, а если по факту я буду в Париже, то не знаю, что скажу. Всё же зависит ещё от настроения в команде, от тренеров, задач, всё индивидуально.

На самом деле, это сложная история и спортсмены здесь становятся просто заложниками, у них нет выбора. Они готовились к этому старту минимум четыре года и не выйти на старт – это всё насмарку, достаточно обидно.

– А если бы вам предложили устроить там заплыв как любителю?

– Нет-нет, я бы не поплыл! Зная все текущие истории, зная, что плавать в Сене запрещено уже столетие, и все последствия, какие там есть, насколько река грязная и сколько всего туда сливается, – нет. Я всё-таки бы не поплыл, выбрал бы какой-то другой водоём, более приспособленный для плавания.

– Мэр Парижа и министр спорта Франции отважились залезть в реку в гидрокостюмах, чтобы показать, что она очищена. Что скажете?

– В любой водоём можно так залезть. У нас же ответственные за внутренние проблемы органы – это рот и нос, через них что-то попадает внутрь организма. Понятно, что мэр и министр максимально аккуратненько всё сделали, не находились в воде долгое время и не подвергали себя всей этой грязи непосредственно через рот. Ясно, что это показуха и ничего более.

«Получается история в русском стиле — на авось»

– В одном из интервью вы говорили, что Олимпийские игры были созданы для того, чтобы спорт объединял людей. От России на Олимпиаде выступают 15 спортсменов в нейтральном статусе. Как относитесь к их участию?

– Олимпийские игры изначально были про объединение, а сейчас проблема в том, что там уже мало спорта, больше политики. Открытие я не успел посмотреть, потому что в этот день я был сутки в воде. Но я видел кадры, и понимаю, что это ещё и социальная пропаганда, нездоровая, аморальная, особенно для нашей культуры, да и для всей здравой культуры, наверное.

К участию наших спортсменов в Играх отношусь хорошо, потому что надо понимать, что это работа спортсмена. Любой атлет начинает свой путь с самого детства и, представляете, 20 лет человек отдал спорту, подвергая свой организм очень тяжёлым нагрузкам, травмам. И тут ему раз в жизни предоставляется шанс выступить на Олимпийских играх. Естественно, это его выбор, нужно его поддерживать, на самом деле. Неважно, как смотрят на это все остальные. Поэтому я отношусь к их участию позитивно.

Не знаю, как поступил бы сам. Ведь и вот это отношение к нашей стране, к участию наших спортсменов, оно не очень приятное. Поэтому понимаю и тех, кто хотел бы поехать на Олимпиаду, но не поехал из-за того, что смотреть будут косо, где-то осмеивать, где-то – пропускать россиян мимо глаз.

– За триатлоном и плаванием в открытой воде Сены будете следить?

– Буду. А ещё слежу за плаванием в бассейне, потому что все три дисциплины для меня родные. Интересно вообще посмотреть, где в итоге будут проходить соревнования на открытой воде, в Сене или недалеко от Парижа, буквально как за МКАДом в Москве, – на реке Марне. И интересно, что будет с триатлоном, потому что вроде как перенесли на завтра, но 2 августа есть резерв. Триатлон сложнее перенести, потому что там вся инфраструктура заточена, не одна вода.

Если будет дуатлон, то расклад будет уже совершенно иной. Те спортсмены, которые, например, сейчас претендуют на победу, может быть, не будут претендовать на неё в дуатлоне. А дуатлон – это в олимпийском стандарте 10 километров бега, 40 километров велосипеда и ещё пять километров бега. Плавание там отсутствует, и это уже неполноценная дистанция.

– Пловцам на открытой воде повезёт, если их отправят в Марну?

– Если там чище, то, конечно, повезёт. Это всё равно лучше, чем плыть в грязной воде. Как бы там ни говорили, что потрачено больше миллиарда евро на очищение, что не вовремя пошёл дождь – это больше отмазки, и вода всё равно грязная. Французские власти доказывали, что она не грязная, а оказалось всё иначе. И тут нужно было заранее иметь план «Б». А пока получается история в частично русском стиле – авось прокатит.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт