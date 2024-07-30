Новозеландские легенды забрали золото! Какой была концовка турнира по регби-7 на ОИ-2024?

Фиджи – на последнем месте!

Заключительный день турнира по регби-7 на Олимпиаде-2024 начался с сенсационной победы в полуфинале за пятое место: китаянки обыграли родоначальниц регби, наказав британок за детскую ошибку. Когда основное время матча уже завершилось и нужно было просто выбить мяч ногой в аут, его выбросили руками, получив тем самым решивший всё штрафной.

В финале за пятое место, правда, китаянки уступили француженкам, которые, в свою очередь, на домашней Олимпиаде хотели побороться за медали.

А бронзовые призеры Токио из Фиджи так и не смогли одержать ни одной победы на турнире в Париже, заняв последнее место.

Австралия поплатилась за ошибку

В первом кубковом полуфинале обошлось без сенсаций: победители прошлых Игр из Новой Зеландии без особых проблем одолели американок.

А вот во втором все ставили на куда более опытную сборную Австралии, однако молодые и дерзкие канадки смогли отыграться, уступая 0:12 и под занавес встречи показали, что в их арсенале есть чем шокировать соперниц. При штрафном они как в «пятнашке» выбили мяч в аут, чтобы либо заносить молом, либо выводить мяч на «веер». Мужская сборная Франции пару дней назад занесла так последнюю попытку в битве за золото. В этой встрече нетривиальное решение вывело канадок в финал женского турнира.

Американская сенсация

Откровенно говоря, в бронзовом финале никто не ставил на сборную США, единственную команду, главным тренером которой является женщина. Но у Эмили Байдвелл была какая-то тактика, которой её команда придерживалась. В первой половине матча австралийки открыли счёт, но затем заработали удаление. Похоже, американкам было неинтересно заносить в большинстве, и они дождались, когда Тиган Леви вернётся, чтобы уже в равных составах Алев Келтер приземлила мяч в «зачётке», а потом и забила реализацию.

За две минуты до конца основного времени матча на поле вышла ветеран сборной Австралии 36-летняя Шарни Смейл. И в первой же схватке заработала штрафной, после которого сестры Леви организовали попытку, выведя свою сборную вперед. Однако последнее слово осталось за США: быстроногая американка Алекс Седрик убежала чуть ли не через всё поле!

Золото – в Новую Зеландию!

В финале явными фаворитами были золотые медалистки Токио из Новой Зеландии. Они и открыли счёт. Но на пятой минуте совсем не обязательную жёлтую карточку получила легенда женского регби Поршия Вудман-Уиклифф. В большинстве Канада сначала сравняла, а затем на последних секундах первого тайма и вышла вперёд после перехвата Алиши Корриган. Но во втором тайме всё встало на свои места, и завершающая свою карьеру Тайла Кинг вывела новозеландок вперёд, точно реализовав попытку Блейд. Позже была ещё попытка Вааки. И золото во второй раз подряд уехало в Новую Зеландию.

Послековидная Олимпиада подарила всем шесть ярких игровых дней на одном из лучших стадионов в мире, каждый день принимавшем под 70 тысяч болельщиков. Есть ли будущее у регби-7 в олимпийской семье? Безусловно!