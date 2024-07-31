Россиян мало, но они сражаются как львы! Расписание пятого дня Олимпиады-2024

Сегодня, 31 июля, в Париже разыграют 20 комплектов наград летних Олимпийских игр 2024 года в 11 различных видах спорта: сёрфинге, триатлоне, BMX-фристайлу, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, стрельбе, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике и фехтовании. Российские спортсмены тоже появятся на аренах Олимпиады. Роману Сафиуллину придётся побороться за выход в 1/4 финала с Карлосом Алькарасом, Даниилу Медведеву — с Феликсом Оже-Альяссимом а Диана Шнайдер и Мирра Андреева сразятся с опытными канадками.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с подробным расписанием соревнований Олимпиады-2024 в Париже на 31 июля.

31 июля, среда. День пятый. Расписание финалов

4:34. Сёрфинг. Мужчины. Финал;

5:15. Сёрфинг. Женщины. Финал;

09:00. Триатлон. Женщины. Личный зачёт;

11:45. Триатлон. Мужчины. Личный зачёт;

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. 10 м;

13:02. Академическая гребля. Мужчины. Парные четвёрки;

13:14. Академическая гребля. Женщины. Парные четвёрки;

14:10. BMX-фристайл. Женщины. Парк;

15:44. BMX-фристайл. Мужчины. Парк;

16:30. Стрельба. Мужчины. Трап;

18:25. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночки;

18:30. Спортивная гимнастика. Мужчины. Многоборье;

18:38. Дзюдо. Женщины, до 70 кг;

19:09. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг;

20:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля;

21:30. Плавание. 100 м кролем. Женщины;

21:36. Плавание. 200 м баттерфляем. Мужчины;

22:13. Плавание. 1500 м кролем. Женщины;

23:31. Плавание. 200 м брассом. Мужчины;

23:39. Плавание. 100 м кролем. Мужчины.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

31 июля, среда. Пятый день ОИ-2024. Полное расписание

3:12. Сёрфинг. Мужчины. За третье место;

3:53. Сёрфинг. Женщины. За третье место;

4:34. Сёрфинг. Мужчины. Финал;

5:15. Сёрфинг. Женщины. Финал;

9:00. Триатлон. Женщины. Личный зачёт. Финал;

9:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночки, пары. Групповой этап;

10:00. Волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Польша — Бразилия;

10:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Норвегия — Венгрия;

10:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 3-й тур. Чехия — Австрия;

10:00. Стрельба. Мужчины. Винтовка 50 м из трёх положений. Квалификация;

10:00. Стрельба. Женщины. Трап. Квалификация. День второй;

10:30. Академическая гребля. Мужчины, женщины – лёгкий вес. Финал С. Парные двойки;

10:54. Академическая гребля. Мужчины. 1/2 финала. Одиночки;

11:00. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. Женщины, до 70 кг. 1/32 финала;

11:00. Конный спорт. Командная выездка. Гран-при. День второй;

11:00. Конный спорт. Личная выездка. Гран-при. День второй;

11:00. Настольный теннис. Мужчины, женщины. Одиночный разряд. 1/16 финала;

11:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 3-й тур. Швейцария — Германия;

11:00. Хоккей на траве. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Аргентина – Испания. ЮАР — Великобритания;

11:45. Триатлон. Мужчины. Личный зачёт. Финал;

12:00. Баскетбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Пуэрто-Рико — Испания;

12:00. Бокс. Мужчины. 1/8 финала;

12:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Хорватия — Германия;

12:00. Плавание. 200 м брассом (ж), 200 м на спине (м), 200 м баттерфляем (ж). Предварительные заплывы;

12:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Германия — Чехия;

12:00. Прыжки в воду. Женщины. Синхронные прыжки. 10 м. Финал;

13:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа D. 2-й тур. Латвия — Парагвай;

13:00. Стрельба из лука. Мужчины, женщины. Одиночное первенство. 1/32 финала;

13:00. Теннис. Мужчины, женщины, парный разряд (ж, м), микст;

13:02. Академическая гребля. Мужчины, женщины. Парные четвёрки. Финалы;

13:15. Парусный спорт. Женщины. Скиф;

13:45. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 3-й тур. Франция – Германия. Группа В. 3-й тур. Австралия — США;

14:00. Волейбол. Мужчины. Группа С. 2-й тур. Япония — Аргентина;

14:10. BMX-фристайл. Женщины. Парк. Финал;

14:30. Баскетбол. Женщины. Группа А. 2-й тур. Китай — Сербия;

15:00. Водное поло. Женщины. Группа А. 3-й тур. Нидерланды – Австралия;

15:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Испания — Япония;

15:03. Парусный спорт. Мужчины, женщины. Виндсёрфинг, скиф;

15:44. BMX-фристайл. Мужчины. Парк. Финал;

16:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. США — Франция;

16:30. Стрельба. Мужчины. Трап. Финал;

16:35. Водное поло. Женщины. Группа А. 3-й тур. Канада – Китай;

17:00. Гандбол. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Словения — Швеция;

17:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Нидерланды — Чили;

17:17. Дзюдо. Женщины, до 70 кг. 1/2 финала;

17:51. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. 1/2 финала;

18:00. Волейбол. Женщины. Группа А. 3-й тур. США — Сербия;

18:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа F. 2-й тур. Франция — Испания;

18:00. Футбол. Женщины. Группа С. 3-й тур. Бразилия — Испания. Япония — Нигерия;

18:00. Хоккей на траве. Женщины. Группа А. 3-й тур. Бельгия – Япония;

18:15. Баскетбол. Женщины. Группа С. 2-й тур. Пуэрто-Рико — Сербия;

18:25. Гребной слалом. Женщины. Каноэ-одиночки. Финал;

18:30. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Германия – Австралия. Канада – Китай;

18:30. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Германия – Нидерланды;

18:30. Спортивная гимнастика. Женщины. Многоборье. Финал;

18:38. Дзюдо. Мужчины, до 90 кг. Женщины, до 70 кг. Финалы;

19:11. Стрельба из лука. Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала;

19:35. Баскетбол 3х3. Мужчины. Групповой этап. Латвия – Нидерланды. Сербия – Китай;

20:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Франция — Египет;

20:00. Футбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Австралия – США. Замбия – Германия;

20:30. Бадминтон. Мужчины, женщины. Одиночки, пары, микст. Групповой этап;

20:30. Фехтование. Мужчины. Командная сабля. Финал;

20:45. Хоккей на траве. Мужчины. Группа А. 3-й тур. Испания – ЮАР. Нидерланды – Китай;

21:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа Е. 2-й тур. Бразилия — Канада;

21:05. Водное поло. Женщины. Группа В. 3-й тур. Испания – Греция;

21:30. Плавание. 100 м кролем. Женщины. 200 м баттерфляем. Мужчины. Финалы;

21:45. Плавание. 200 м баттерфляем. Женщины. 200 м на спине. Мужчины. 200 м брассом. Женщины. 1/2 финала;

22.00. Баскетбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. США – Южный Судан;

22:00. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция – Испания. США — Азербайджан;

22:00. Волейбол. Женщины. Группа В. 3-й тур. Польша — Кения;

22:00. Гандбол. Мужчины. Группа В. 3-й тур. Дания — Аргентина;

22:00. Пляжный волейбол. Женщины. Группа D. 2-й тур. Канада — Швейцария;

22:00. Футбол. Мужчины. Группа D. 3-й тур. Колумбия – Канада. Новая Зеландия – Франция;

22:13. Плавание. 1500 м кролем. Женщины. Финал;

23:00. Пляжный волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур. Норвегия — Италия;

23:05. Баскетбол 3х3. Женщины. Групповой этап. Литва — Франция. США — Польша;

23:31. Плавание. 200 м брассом. Мужчины. 100 м кролем. Мужчины. Финал.