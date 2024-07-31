Если говорить о россиянах, то Сафиуллин сразится с Алькарасом, а Шнайдер с Андреевой попробуют выйти в 1/4 финала Олимпиады.

Французский гений плывёт в историю. Что посмотреть в пятый день Олимпиады-2024?

Сегодня, 31 июля, в Париже пройдёт пятый соревновательный день. Будет разыграно 20 комплектов наград. Увы, снова приходится констатировать, что пока у спортсменов из России шансов завоевать медали нет, но теннисисты потихоньку к ним приближаются – борются за выход в 1/4 финала!

Напоминаем, что посмотреть все события Олимпиады можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Сафиуллин умеет побеждать Алькараса

Ух, как мы болели накануне за пару Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном разряде теннисного турнира! Этим девушкам терять нечего. Они уже вылетели с турнира одиночниц, а значит, играют в паре на все деньги! Россиянки даже толком сыграться не успели, но в первом круге одолели соперниц на тай-брейке.

Теперь же им надо обыгрывать опытных канадских теннисисток Габриэлу Дабровски и Лейлу Фернандес. Времени на отдых практически не было, но таков путь в 1/4 финала Олимпиады. Он лёгким не бывает.

Матч с участием Мирры и Дианы начнётся не ранее 16:00 мск. И это хорошо: не будет так сильно припекать.

А особенно трудно придётся Роману Сафиуллину. Ему в соперники достался испанец Карлос Алькарас – третья ракетка мира. Карлитос ещё недавно праздновал здесь успех на «Ролан Гаррос». И не забыл то чувство победы.

Роман Сафиуллин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако есть одно но! В очном противостоянии теннисисты сходились лишь раз. Это случилось год назад, и тогда выиграл именно Сафиуллин.

Роман, а может быть, стоит оформить дубль? Важнейший для нашего теннисиста матч начнётся не ранее 14:30 на корте Сюзанн Ленглен.

Ну и третий «наш» теннисный матч дня: Даниил Медведев против Феликса Оже-Альяссима, который начнётся не ранее 16:00 мск. Россиянин много раз побеждал канадца на харде. Хочется верить, что пройдёт и на грунте. Главное — не пытаться закидать его шапками.

Маршан, ты бог?

Пожалуй, главной звездой французского спорта на этой Олимпиаде является пловец Леон Маршан. Он уже выиграл золото на 400 м комплексом, но может окончательно утвердиться в роли короля плавания, если станет первым сразу в двух финалах – 200 м брассом и 200 м баттерфляем.

Если выиграет обе дистанции, то станет самым титулованных французом в бассейне. У его именитых предшественников Янника Аньеля и Алена Бернара как раз по два золота Олимпиады. И ещё ни разу на Олимпиадах «Марсельеза» не звучала трижды в честь какого-либо французского пловца.

Времени на подготовку между финалами Леону должно хватить.

21:37. 200 м баттерфляем. Мужчины;

23:31. 200 м брассом. Мужчины.

Последний шанс для Ледеки

Первая Олимпиада без золота может случиться в карьере у американской чемпионки Кэти Ледеки. Она побеждала в Лондоне, Рио, Токио, но пока что в её парижской коллекции только одна бронзовая награда.

Такой расклад американку вряд ли устроит. А потому у Кэти, возможно, последний шанс стать первой в Париже. И это заплыв на 1500 м вольным.

Кэти Ледеки на ОИ-2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Неплохие шансы на этой дистанции и у экс-россиянки Анастасии Кирпичниковой. Ныне француженка в предварительных заплывах показала третье время. Может порадовать парижскую публику и в финале.

А завершать вечер в плавании (в 23:39) будет мужской финал на стометровке кролем. И здесь главными героями являются рекордсмен мира Пан Жанле (Китай) и Давид Попович (Румыния). Румын уже завоевал золото в Париже, а вот китаец до своей награды пока не доплыл. Возможно, мы являемся свидетелями зарождения многолетнего противостояния двух талантливых спортсменов. Им обоим по 19 лет, а они уже рубятся на главном старте.

Смотрим крутой волейбол

В волейболе день начнётся с противостояния Польши и Бразилии – в 10:00. Первые – не выигрывали Олимпиаду долгих 48 лет, а на пяти последних останавливались на стадии 1/4 финала. Подопечные Николы Грбича уже начали олимпийский турнир с успеха. Однако теперь им нужно обыграть бразильцев, которые тоже на нескольких последних главных стартах оставались без золота. В Токио сборная Бразилии и вовсе не смогла выйти в финал.

Кстати, в первом матче на Играх-2024 дружина Бернардо Резенде допустила осечку, уступив итальянцам – 1:3. Больше проигрывать нельзя.