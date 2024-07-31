Большой день для российского тенниса! Что происходит на Олимпиаде в Париже-2024? LIVE

Сегодня, 31 июля, в Париже пройдут соревнования пятого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит во Франции.
Пристальное внимание российских болельщиков снова будет обращено на теннисные корты. Сегодня там выступят все наши теннисисты, оставшиеся в турнирной сетке. Сначала Роман Сафиуллин сыграет с Карлосом Алькарасом, а затем параллельно за выход в следующую стадию будут биться Даниил Медведев и женская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер.
В других видах спорта стоит посмотреть крутой волейбол Польша — Бразилия, финал в мужском многоборье у гимнастов и насыщенный вечер плавания.
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Локация для триатлона в Париже выглядит очень красиво.
Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»
К финишу второго велокруга Даффи чуть сбросила скорость и решила подождать преследовательниц. В лидирующей группе — 10 спортсменок, среди которых все главные претендентки на победу.
Флора Даффи после первого велосипедного круга увеличила отрыв до 17 секунд от группы преследовательниц. Олимпийская чемпионка постарается сделать всё возможное именно на велогонке, поскольку из-за травмы колена она не бегала около полутора лет, и как сложится её беговой этап — сложно представить.
Олимпийская чемпионка Токио Флора Даффи с Бермудских островов великолепно провела плавательный участок и первой умчалась на велосипедный этап. Напомним, девушкам предстоит шоссейная гонка на 40 км.
Женский триатлон стартовал! Удачи спортсменкам, чтобы плавание в Сене прошло без последствий.
Дождь болельщиков не пугает — народу на триатлоне очень много.
Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»
Доброе утро! Сегодняшний день на Олимпиаде в Париже начнётся — вы не поверите — с триатлона. Дождь льёт вовсю, но пробы воды в норме.