Сегодня на корты выйдут и Даниил Медведев, и Роман Сафиуллин, и Мирра Андреева с Дианой Шнайдер.

Большой день для российского тенниса! Что происходит на Олимпиаде в Париже-2024? LIVE

Сегодня, 31 июля, в Париже пройдут соревнования пятого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит во Франции.

Пристальное внимание российских болельщиков снова будет обращено на теннисные корты. Сегодня там выступят все наши теннисисты, оставшиеся в турнирной сетке. Сначала Роман Сафиуллин сыграет с Карлосом Алькарасом, а затем параллельно за выход в следующую стадию будут биться Даниил Медведев и женская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

В других видах спорта стоит посмотреть крутой волейбол Польша — Бразилия, финал в мужском многоборье у гимнастов и насыщенный вечер плавания.

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