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Олимпиада-2024 в Париже – онлайн-трансляция соревнований 31 июля 2024

Большой день для российского тенниса! Что происходит на Олимпиаде в Париже-2024? LIVE
Татьяна Постникова Андрей Шитихин
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Мирра Андреева и Диана Шнайдер
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Сегодня на корты выйдут и Даниил Медведев, и Роман Сафиуллин, и Мирра Андреева с Дианой Шнайдер.

Сегодня, 31 июля, в Париже пройдут соревнования пятого дня Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований и расскажет обо всём самом интересном, что происходит во Франции.

Пристальное внимание российских болельщиков снова будет обращено на теннисные корты. Сегодня там выступят все наши теннисисты, оставшиеся в турнирной сетке. Сначала Роман Сафиуллин сыграет с Карлосом Алькарасом, а затем параллельно за выход в следующую стадию будут биться Даниил Медведев и женская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

В других видах спорта стоит посмотреть крутой волейбол Польша — Бразилия, финал в мужском многоборье у гимнастов и насыщенный вечер плавания.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт

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Live Андрей Шитихин

Локация для триатлона в Париже выглядит очень красиво.

Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

09:42 Андрей Шитихин

К финишу второго велокруга Даффи чуть сбросила скорость и решила подождать преследовательниц. В лидирующей группе — 10 спортсменок, среди которых все главные претендентки на победу.

09:34 Андрей Шитихин

Флора Даффи после первого велосипедного круга увеличила отрыв до 17 секунд от группы преследовательниц. Олимпийская чемпионка постарается сделать всё возможное именно на велогонке, поскольку из-за травмы колена она не бегала около полутора лет, и как сложится её беговой этап — сложно представить.

09:24 Андрей Шитихин

Олимпийская чемпионка Токио Флора Даффи с Бермудских островов великолепно провела плавательный участок и первой умчалась на велосипедный этап. Напомним, девушкам предстоит шоссейная гонка на 40 км.

09:04 Андрей Шитихин

Женский триатлон стартовал! Удачи спортсменкам, чтобы плавание в Сене прошло без последствий.

08:54 Андрей Шитихин

Дождь болельщиков не пугает — народу на триатлоне очень много.

Фото: Елена Кузнецова, «Чемпионат»

08:45 Андрей Шитихин

Доброе утро! Сегодняшний день на Олимпиаде в Париже начнётся — вы не поверите — с триатлона. Дождь льёт вовсю, но пробы воды в норме.

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