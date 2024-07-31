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Олимпиада-2024, волейбол, женщины, итоги 1-го тура, сборная США, сборная Италии

Чемпионки начали с поражения. Итоги 1-го тура женского волейбольного турнира Олимпиады
Елена Коваленко
Олимпиада-2024, волейбол
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Китаянки удивили Кирая и компанию.

Вслед за мужскими командами женские сборные по волейболу также включились в олимпийскую гонку. И уже 1-й тур предварительного раунда показал, что борьба будет нешуточная. Сразу две игры завершились в пяти партиях. Сборная США — чемпионки Токио — уступила Китаю. А во встрече Польши с Японией случилось повторение олимпийского рекорда по индивидуальному количеству блоков за матч.

Группа А – сенсация тура

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 18:00 МСК
США
Окончен
2 : 3
Китай
США: Поултер, Скиннер, Вонг-Орантес, Карлини, Ларсон-Бурбах, Дрюс, Томпсон, Вашингтон, Реттке, Пламмер, Робинсон, Огбогу
Китай: Юань, Чжу, Линьюй, И, Сянюй, Юаньюань, Чаннин, Инин, Исинь, Ся, Мэнцзе, Мэнцзе

Первый же тур подарил болельщикам противостояние двух культовых команд: США и Китая. Американки — действующие олимпийские чемпионки. И всегда загадочная китайская сборная, от которой никогда не знаешь, чего ожидать: от внушительных побед до схода с дистанции на промежуточных этапах.

Вот и сейчас волейболистки из Поднебесной преподнесли сенсацию, обыграв подопечных Карча Кирая в пяти сетах. Всё могло закончиться и в трёх партиях, но вовремя сделанная американками замена полностью поменяла рисунок игры. На помощь Андреа Дрюс вышли Эйвери Скиннер и Кэтрин Пламмер, заменившие Джордан Ларсон и Келси Робинсон, у которых игра в этот день явно не шла. На двоих доигровщицы смогли реализовать всего 7 мячей из 31. Успешная рокировка оживила игроков США и даже подарила надежду американским болельщикам на благоприятный исход.

Тин Чжу

Тин Чжу

Фото: volleyballworld.com

Но у китаянок отлично отработали Ли Инин и Тин Чжу. Волейболистки успешно сменяли друг друга на передней линии, прошивая раз за разом блок соперниц. И символично, что именно Тин Чжу, многолетний лидер сборной Китая, поставила победную точку в напряжённой концовке решающего пятого сета – 15:13.

Олимпийские игры (ж) . Группа A. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 3
Сербия
Франция: Казот, Жардино, Боер, Ндье, Стоилькович, Жикёйль, Сильвес, Олинга-Андела, Респо, Ротар, Ба, Желин
Сербия: Буша, Лазович, Дрча, Узелац, Огненович, Куртагич, Алексич, Стеванович, Попович, Бошкович, Миленкович, Лозо

Во второй паре в группе А встречались хозяйки площадки сборная Франции и бронзовый призёр игр в Токио Сербия. Если днём ранее у мужчин в аналогичном матче французским волейболистам удалось отыграть отставание по сетам у сербов и победить, то девушкам такой камбэк оказался не под силу.

Команда Джованни Гвидетти контролировала ситуацию и переиграла сборную Францию во всех элементах: атака — 39:28, почти двукратный перевес на блоке — 14:8, колоссальное преимущество на подаче — 8:1. А Тияна Бошкович с 14 очками стала самым результативным игроком встречи.

Группа В – рекорд тура

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Япония
Польша: Стензель, Алагерска, Корнелюк, Стысяк, Лукасик, Щигловска, Волош, Чирняньска, Смажек, Венерска, Меджик, Юрчик
Япония: Ивасаки, Хаяси, Sarina Koga, Исикава, Сэки, Кодзима, Инуэ, Ямада, Фукудомэ, Миябэ, Араки, Вада

Скорость японской команды остановил высоченный польский блок. Волейболистки сборной Польши превзошли соперниц в этом компоненте игры почти в три раза — 14:5. А центральная Агнешка Корнелюк ещё и повторила олимпийский рекорд, поставив восемь результативных «чехлов» за один матч.

АГНЕШКА КОРНЕЛЮК

АГНЕШКА КОРНЕЛЮК

Фото: volleyballworld.com

Матч Польши и Японии был самым напряжённым в квартете В. «Бяло-червоные» взяли реванш за недавнее поражение в Лиге наций. Японкам удалось перетерпеть силовой напор польской команды лишь в первом сете, забрав победу в концовке. В оставшихся партиях длинные розыгрыши, которые являются визитной карточкой любого матча японской сборной благодаря цепкой игре в защите, не приносили успеха.

Много нереализованных мячей в контратаках, да ещё и в самый нужный момент, позволили волейболисткам сборной Польши навязать соперницам свою игру. Нападение команды Стефано Лаварини было более успешным. Ну и в концовках на «больше-меньше» удача была на стороне Польши.

Олимпийские игры (ж) . Группа B. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 14:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Кения
Бразилия: Коста, Дуарте, Карнейро, де Менезес, Монтибеллер, Ратцке, Гимараес, Соуза, да Силва, Бергманн, Сантос, Тейшейра
Кения: Мутинда, Адьямбо, Овино, Касая, Бараса, Мисоки, Атука, Симию, Намутира, Чебет, Кунду, Мукувилани

Для Бразилии матч с Кенией прошёл в совершенно тренировочном режиме. Волейболистки не стали придумывать себе трудностей и уверенно переиграли кениек в трёх сетах, не выпустив тех даже за пределы 15 очков. Команда Зе Роберто сохранила силы для более серьёзных соперников по группе – Польши и Японии. С последними как раз и предстоит сыграть в следующем матче.

Группа С – камбэк тура

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
29 июля 2024, понедельник. 10:00 МСК
Турция
Окончен
3 : 2
Нидерланды
Турция: Орге Гюнер, Озбай, Варгас, Баладын, Дикен, Джебеджиоглу, Шахин, Эрдем Дюндар, Калач, Арыджи, Айдын, Каракурт
Нидерланды: Плак, Кноллема, Лохёйс, ван Ален, Бёйс, Бонгартс, Байенс, Яспер, Далдероп, Тиммерман, Ресинк, Дамбринк

Сборная Нидерландов была в шаге от ещё одной сенсации тура. Команда Феликса Козловского вела в матче с Турцией 2:0, но упустила победу. После двух совершенно провальных партий, на протяжении которых команда Даниэле Сантарелли допустила ужасающее количество ошибок, турчанки совершили невероятный камбэк и вытащили игру.

Старт встречи провела голландская связующая Бритт Бонгартс, задействовав всех нападающих и разорвав тем самым турецкий блок. В отсутствие в составе опытной Зехры Гюнеш этот элемент явно выпадал у Турции. А если ещё прибавить, что всё нападение свелось лишь к одному игроку — Мелиссе Варгас, то можно сказать, что от поражения Турцию спасло чудо. А точнее, её главный тренер, сделавший своевременную замену: Эбрар Каракурт на Мелиху Дикен.

СБОРНАЯ ТУРЦИИ

СБОРНАЯ ТУРЦИИ

Фото: volleyballworld.com

Мелиха отлично включились в игру. А Эбрар, которая достаточно скромно смотрелась в доигровке, удачно выходила на двойную замену в диагональ. Волейболистка калининградского «Локомотива» показала всю свою мощь, «проламывая» руки блокирующих. После такой перетасовки подопечные Сантарелли оживились и вырвали победу в тяжелейшем матче.

Олимпийские игры (ж) . Группа C. 1-й тур
28 июля 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 1
Доминиканская Республика
Италия: Лубьян, Камби, де Дженнаро, Орро, Бозетти, Данези, Силла, Эгону, Фар, Оморуйи, Антропова, Джованни
Доминиканская Республика: Ариас, Кастильо, Родригес, Марте, Тапия, Гонсалес, Гильен, Пенья, Де Ла Крус, Мартинес, Мартинес, Гонсалес

Встреча Италии и Доминиканской Республики открывала олимпийский турнир. Недавние победительницы Лиги наций итальянки, отдали соперницам второй сет. Именно в этой проигранной партии безупречную игру показали казанские легионеры: Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес. Первая замучила итальянок своими обманными ударами, вторая атакой выровняла концовку, а затем блоком смогла остановить Паолу Эгону.

Доминиканки ещё пытались оказать сопротивление в третьей партии до счёта 15, но затем благодаря успешным действиям своего лидера, Эгону, итальянки забрали сет, а в четвёртом спокойно довели дело до победы. Самым результативным игроком матча ожидаемо стала диагональная итальянской команды, набравшая 24 очка.

2-й тур стартует уже сегодня! Если вы ещё не смотрели женский волейбол на этой Олимпиаде, обязательно сделайте это. Оно того стоит.

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Новости. Олимпиада 2024
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