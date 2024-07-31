Облетевшие мир кадры с Олимпиады: совместное фото атлетов из КНДР и Южной Кореи

Зрители увидели в этом знак дружбы и примирения. Но сами спортсмены не считают это чем-то особенным.

Соревнования по настольному теннису редко становятся каким-то особым событием Олимпиады, но в Париже всё получилось иначе. Финал микста не только стал активно обсуждаться в соцсетях, но и попал в сводки всех крупных мировых СМИ. Причина такой вирусности необычна – совместное фото спортсменов из КНДР и Южной Кореи на подиуме!

Знаковое селфи

КНДР не брала медали на летних Играх с 2016 года, так как пропускала Олимпиаду в Токио из-за пандемии коронавируса. Но на Олимпийских играх в Париже случился прорыв: Ри Чон Сик и Ким Кум Ен в миксте настольного тенниса завоевали серебро, уступив лишь китайцам Ван Чуциню и Сунь Инша. Тройку призёров замкнули представители Южной Кореи Лим Чон Хун и Шин Ю Бин.

Естественно, церемония награждения вызвала особый интерес. Всё-таки на подиуме оказались представители тех стран, у которых крайне напряжённые отношения. Но вместо ожидаемого конфликта между южнокорейцами и северокорейцами на пьедестале случился милый момент. Лим Чон Хун предложил всем призёрам сделать селфи на подиуме на спонсорский телефон.

Кадры стали вирусными во всём мире. «Это истинный дух Олимпиады», — сказал один из комментаторов трансляции.

«Ничего особенного не испытывала»

Несмотря на популярность этого момента в СМИ, сами спортсмены отнеслись к ситуации спокойно. На пресс-конференции теннисисты очень нейтрально высказались о произошедшем.

«Когда северокорейских игроков объявили серебряными призёрами, я пожал им руки и не сказал ничего, кроме краткого поздравления. Больше мы не общались», — сказал Лим Чон Хун.

«Чувствовала ли я какую-то особую конкуренцию со стороны корейских игроков? Нет, ничего особенного не испытывала», — пояснила Ким Кум Ен из КНДР.

Пока во всём мире фото корейцев называли «селфи дружбы», в южнокорейских СМИ довольно нейтрально высказывались о снимке, просто и спокойно описывая то, что случилось. Они лишь указывали, что на фото все были довольно дружелюбны, а на пресс-конференции держались отстранённо.

В общем, в корейских СМИ обсуждали ситуацию спокойно. Зато там сделали акцент на другом. В начале пресс-конференции во время представления призёров организатор отметил, что серебряные призёры представляют Северную Корею. Нет, Юг и Север не перепутали в очередной раз. Просто официальное название государства – Корейская Народная Демократическая республика (КНДР), и в официальных представлениях должно звучать только оно. Организаторам пришлось исправиться и извиниться.

В общем, спортсмены из КНДР и Южной Кореи стараются держаться по отношению друг к другу максимально нейтрально, хотя весь остальной мир явно надеется на дружбу между спортсменами.