Вы удивитесь, но сёрфинг – самый опасный вид спорта на Олимпиаде. Летальные исходы в нём не редкость.

«Меня протащило по дну, зажало волнами». Сёрфингист чуть не погиб на Олимпиаде-2024

Третий отборочный раунд олимпийского турнира по сёрфингу мог стоить жизни третьему номеру мирового рейтинга Джеку Робинсону. В схватке австралийца с лидером рейтинга американцем Джоном Флоренсом и волнами Теахупоо сильнее оказались последние.

Каждый заплыв сёрфингистов – это риск на грани жизни и смерти. И даже опытным спортсменам не всегда по силам совладать с мощнейшей океанской стихией.

«Это так опасно и безумно»

Волны Теахупоо и без того считаются одними из самых страшных в мире, но в этот день из-за ухудшения погодных условий прибой стал заметно интенсивнее. От райского внешне уголка не осталось и следа.

В таком бушующем океане жеребьёвка свела двух лидеров мирового рейтинга – американца Джона Флоренса и австралийца Джека Робинсона. В погоне за волной они оба исчезли в потоке воды. Вытаскивать спортсменов пришлось спасателям.

Впрочем, сёрфингисты быстро вернулись на поле битвы, где лучшим в итоге стал Робинсон, выбивший из олимпийского турнира первого номера рейтинга.

Сёрфингист чуть не погиб на Олимпиаде-2024 Фото: Ben Thouard — Pool/Getty Images

Уже на берегу 26-летний спортсмен признался, чего ему стоила эта победа.

«Меня протащило по дну, а затем почти зажало двумя волнами. Мне не хватало воздуха, и времени было мало. Я вспомнил о стольких парнях, у которых здесь было так много неудачных выступлений. Обратный путь на берег также стал испытанием физических и духовных сил», – рассказал Робинсон.

Он также подчеркнул, насколько сёрфинг опасен.

«Все остальные виды спорта проводятся на корте или на стадионе. Мы находимся в океане. Это самый большой и мощный источник жизни на нашей планете.

Волны такие мощные. Это не сравнится ни с к каким другим видом спорта. Может быть, это похоже на то, как если бы вам на голову с горы сходила лавина. Это так опасно и безумно», – отметил победитель.

Трагедии среди сёрфингистов

История знает множество случаев, когда опытные сёрфингисты не справлялись с волнами, что в итоге приводило к летальным исходам.

Сёрфингист чуть не погиб на Олимпиаде-2024 Фото: Ben Thouard — Pool/Getty Images

В 2020 году у побережья Нидерландов погибли сразу пятеро сёрфингистов. Двое из них были спасателями, работали в Австралии и прошли подготовку в Международной ассоциации водных видов спорта. В день трагедии сильный северный ветер и холодное течение подняли уровень моря и густой слой пены до высоты человеческого роста, спортсмены потеряли ориентиры, и их накрыло ледяным потопом.

«Они исчезли под пеной, как будто это была какая-то лавина», – рассказал один из очевидцев события.

В 2013 году опытного сёрфингиста Кирка Пассмора унесло 20-футовой волной. Свидетель происшествия сообщает, что на 32-летнего Кирка после падения обрушилось не менее восьми волн. Сломанную доску мужчины вынесло на берег, а самого Пассмора так и не нашли.

По подсчёту портала wavehouse.ru, на волнах Теахупоо, которые считаются самыми тяжёлыми в мире, только с 2000 года официально зарегистрировано пять случаев с летальным исходом. В 2001 году сёрфингистка Брис Тэреа упала с четырёхметровой волны, ударилась о риф, сломала шею и позвоночник в трёх местах. Женщина впала в кому на две недели, но проиграла в борьбе за жизнь. Впрочем, журнал usatoday.com, в свою очередь, сообщает, что произошедшее с Тэреа – единственная смерть сёрфингиста в Теахупоо.

Эти истории – лишь малая часть трагедий, случившихся с теми, кто просто обожает разрезать дикие волны на доске. Сёрфинг не что иное, как борьба со стихией – непредсказуемой и смертоносной. И он реально опасен!