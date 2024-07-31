Чего только не пережили спортсменки, прежде чем эта многострадальная гонка завершилась.

Самый скандальный старт Олимпиады в Париже. Триатлон в грязной Сене прогремел на весь мир!

Это случилось! После отмен всех тренировок на Сене, страшилок о фекалиях в речной воде и слухов о сокращении триатлона до дуатлона девушки вышли на старт соревнований. Правда, без казусов всё-таки не обошлось.

«Мы поплывём»

Первыми в Париже ещё 30 июля должны были стартовать мужчины. Но после проливных дождей пробы, взятые из Сены, на очистку которой потратили € 1,4 млрд, вновь не соответствовали норме. А до этого в воскресенье и понедельник отменяли официальные тренировки – тоже из-за воды.

Во вторник в 3:30 мск стало ясно – мужчины в назначенное время стартовать не могут. Соревнования перенесли на следующий день, и теперь первыми на старт предстояло выйти женщинам.

Всю ночь поклонники триатлона провели в тревожном ожидании. И вот ближе к утру новость в социальной сети World Triathlon: «Мы поплывём».

Победа Франции. И фальстарт?

На то, как спортсменки войдут в Сену, пришло посмотреть огромное количество болельщиков. В 9:00 девушки прыгнули в воду.

Первой водную часть дистанции преодолела представительница Бермудских островов и олимпийская чемпионка Токио Флора Даффи. Второй этап завершила итальянка Бьянка Сереньи (9 секунд отставания), а третье место заняла представительница Бразилии Виттория Лопес (+13 секунд).

Течение в реке сильно утомило многих девушек. Ещё несколько спортсменок в буквальном смысле свалились на влажной трассе велоэтапа. Оставались 10 км бега по маршруту среди великолепных парижских дворцов.

Кассандра Богран Фото: Michael Steele/Getty Images

В итоге финишную ленту, как в сказке, сорвала хозяйка соревнований – француженка Кассандра Богран. Спортсменка преодолела всю дистанцию за 1:54.55. Из воды она вышла шестой, на велоэтапе продолжала оставаться в восьмёрке лидеров, а в заключительной части вместе со швейцаркой Жули Деррон, британкой Бет Поттер и соотечественницей Эммой Ломбарди обошла олимпийскую чемпионку Даффи.

Богран стала первой француженкой, выигравшей триатлон на ОИ. Правда, официального утверждения результатов пришлось подождать. К организаторам поступил протест, возможно, по поводу массового фальстарта, но это не точно, и судьи потратили некоторое время на его рассмотрение. В итоге все результаты были оставлены в силе.

«Я в порядке, не умираю»

После финиша основное внимание всё равно было приковано именно к первому этапу триатлона – заплыву в Сене.

«Думаю, организаторы Олимпиады очень серьёзно подошли к качеству воды, так что она нормальная. Мне нормально. Нормально ли себя чувствую? Да нормально (смеётся). Не переживайте! Я в порядке, не умираю (смеётся)», — рассказала после финиша китайская триатлонистка Линь Синью.

Линь Синью Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Вопрос качества воды, кажется, на каждой Олимпиаде встаёт, так что мне, в общем-то, было всё равно. Я больше переживала за течение, сегодня оно было безумным. Рада, что мы сегодня смогли провести соревнования. Надеюсь, в эстафете тоже сможем поплыть.

Мы в команде даже шутили на эту тему. Один из моих партнёров по команде шутил, что он не мыл руки, чтобы получить устойчивость к кишечной палочке.

Течение было очень сильным. В какой-то момент казалось, что я плыву на месте. Обычно мы плаваем в стоячей воде, без течения. А тут было ощущение, что меня толкают назад. Потребовались большие усилия, чтобы проплыть. Это было нелегко, — рассказала американка Тэйлор Спайви.

Хорошо, что сами спортсменки с юмором относятся к произошедшему. Главное, чтобы завтра никто не заболел.