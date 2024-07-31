«Бассейн неидеален». Почему на Олимпиаде в Париже нет мировых рекордов в плавании?

Соревнования по плаванию на Олимпиаде-2024 по-настоящему удивляют. За четыре соревновательных дня пловцы не снесли ни одного мирового рекорда, в отличие от предыдущих Игр. Сами спортсмены связывают такую ситуацию с «медленной» водой. Что это значит и действительно ли она так может влиять на результаты?

«Я будто сижу в воде»

На Олимпиаде-2024 медали были разыграны уже в 15 из 37 плавательных дисциплин турнира. Вот только за это время пловцы обновили лишь пять олимпийских и ни одного мирового рекорда. Хотя обычно исторических достижений на Олимпиадах бывает сильно больше. Например, на Играх в Токио пловцы установили шесть мировых и 27 олимпийских рекордов.

Вообще, практика с рекордами, в том числе планетарного масштаба на Олимпиадах не редкость для плавания. Более того, исторические результаты постоянно обновляются с ОИ-1908!

Но в этот раз у спортсменов что-то не задалось. Никто не подобрался к рекордным цифрам ни в предварительных заплывах и полуфиналах, где это случается чаще всего, ни в финале. Единственным, кто реально был близок к крутому достижению, оказался Леон Маршан на 400 м комплексом, но и здесь французу пришлось довольствоваться лишь олимпийским рекордом.

Да и в целом в этом году результаты значительно хуже прошлых лет. На ОИ-2024 время чемпиона на 200 м вольным стилем Давида Поповича – 1.44,72, на ОИ-2020 у Томаса Дина оно было 1.44,22, на ОИ-2016 у Сунь Яна – 1.44,65, на ОИ-2012 у Янника Аньеля — 1.43,14, на ОИ-2008 у Майкла Фелпса — 1.42,96, на ОИ-2004 у Яна Торпа — 1.44,71. Последним, кто плыл хуже Поповича, был Питер ван ден Хугенбанд в Сиднее в 2000 году. Результат нидерландца — 1.45,35, которые тогда стали… мировым рекордом.

Увы, в других плавательных дисциплинах аналогичная тенденция. Например, Николо Мартиненги выиграл 100 метров брассом с результатом 59,03. В Токио из 59 секунд выплыли семь из восьми финалистов этой дисциплины. Спортсмены связывают такую неприятную ситуацию с «медленной» водой.

«Время не было быстрым ни для кого. Мы говорили об этом друг с другом», — пояснил после заплыва Мартиненги.

«По ощущениям тяжеловато было, в конце прям доплывал. Немного не то ощущение, когда плыл в мае. Помню, что тогда высоко лежал, хорошо стелился, а сейчас же сижу в воде. Не знаю почему. Обычно спокойно начинаю, а сейчас хотел начать со всеми и закончить, но немного подвскрылся к концу. Однако в целом неплохо относительно всех, кто сейчас плывёт. Никто не плывёт по своему лучшему результату», — рассказал россиянин Евгений Сомов после полуфинала на 100 м брассом.

«Победа есть победа, но бассейн очень медленный. Сейчас главная цель — оказаться первой в касании бортика, а не в том, чтобы плыть как можно быстрее», — поделилась эмоциями Ариарне Титмус после победы на 200 м вольным стилем.

«Плавать приятно, но я не могу ответить, что мешает мне плыть быстрее», — заявила Софи Ханссон после полуфинала на 100 м брассом.

Бассейн Олимпиады-2024 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Бассейн неидеален для рекордов»

А что вообще такое «медленная» вода? Такой ответ дал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

«Про «медленную» воду пловцы обычно говорят, когда чувствуют, что лежат в воде глубже обычного и на скорости не получается подняться и лечь выше. Тебя обволакивает крошечными пузырьками в виде налёта на коже. Происходит это из-за системы подготовки воды. Когда используется ионизация, а не хлорирование, результат часто бывает именно таким. Вода становится мягче, и скорости снижаются», — пояснил Попов RT.

Но система подготовки воды – не единственная причина. Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в интервью «Чемпионату» назвал ещё несколько важных обстоятельств.

«Каждый вкладывает в это понятие что-то своё. Вода может быть медленной по разным причинам. Одна из них — сам спортсмен в какой-то степени не вышел на пик формы. Тогда у него возникает ощущение, что вода медленная, и это становится некоторым оправданием. Когда результат хороший, то любая вода кажется быстрой (улыбается). Если устанавливается рекорд мира, то всё, что предшествовало и способствовало этому результату, как правило, имеет высокую оценку. В моей практике, если я устанавливал рекорд, а их было достаточно, то воду считал быстрой. Там, где рекордов не было, можно было говорить, что вода тяжелее.

Другая причина — плотность воды. Она отличается от места к месту. Конечно, это не такая разница в плотности, как у пресной и морской воды.

Владимир Сальников Фото: РИА Новости

Согласно правилам Международной федерации плавания, по которым проводятся соревнования по плаванию в бассейне, вода должна быть пресной. Различия значения параметров плотности воды же не считаются значимыми и поэтому никак не регулируются правилами.

Но тем не менее пловцы годами развивают и совершенствуют так называемое чувство воды, и вполне возможно, что они могут ощущать различие в плотности воды в том или ином бассейне. Соответственно, где-то вода ощущается как лёгкая, а где-то — как тяжелая. Отличие в температуре воды от привычной тоже имеет значение. Пловцы высокого класса чувствуют разницу температуры буквально до десятых долей градуса. Чуть холоднее вода — и мышцы становятся менее эластичными, чуть выше температура — и возрастает нагрузка на сердечно сосудистую систему. Всё это плюс ещё масса других мелочей может влиять на оценку воды как быструю или медленную.

Но оговорюсь, что в большей степени это зависит, конечно, от каждого конкретного спортсмена в каждом конкретном случае. В Париже я не плавал, наших спортсменов, с которыми можно было бы это обсудить, там нет. Это общее наблюдение».

В Америке дали такое объяснение феномена «медленной» воды в Париже.

«Бассейн неидеален для установления рекордов. Небольшая глубина — главная причина. Я слышал от нескольких участников соревнований, что им пришлось изменить свои прыжки с тумб», — заявил сотрудник сборной по плаванию Университета Вирджинии Кен Оно.

«Это может повлиять даже на спортсменов в хорошей форме»

И все эксперты действительно правы. В «Пари-Ла-Дефанс Арена», где проходят соревнования по плаванию, специфический бассейн. Его глубина всего 2 м 15 см, в то время как на других крупных аренах она около трёх метров, согласно рекомендациям World Aquatics. Это вызывает определённые проблемы. Во-первых, из-за другого положения тела относительно дна пловцы иначе чувствуют себя на воде. Во-вторых, из-за небольшой глубины выше риск появления волн.

Вероятно, в Париже используется особая система подготовки воды. Сказать это наверняка невозможно, но исключать такое не стоит. Существует вероятность и отличия в температуре. Всё это и создаёт ощущение «медленной» воды.

Почему же с бассейном так много проблем? Дело в том, что «Пари-Ла-Дефанс Арена» не предназначена для соревнований по плаванию: чашу с водой там построили специально к Играм-2024. Обычно же на этом стадионе играет регбийная команда «Расинг 92» и выступают звёзды с концертами. Так, ещё в мае на сцене арены три дня подряд пела Тейлор Свифт.

Но не стоит всё списывать на бассейн, возможно, дело и в других факторах. Так, спортсмены в Париже неоднократно жаловались на условия содержания: номера и картонные кровати были неудобными, а белковой еды, которая просто необходима для поддержания мышц, не хватает. Нет ничего удивительного в том, что при таких условиях пловцы не успевают восстановиться, отдохнуть и набраться новых сил. Это подтверждает и глава ВФП Владимир Сальников.

«Результат состоит из многих компонентов. Это не только оптимальная спортивная форма. На результат, конечно, может влиять и питание, особенно перед стартом, сон, а именно его качество и комфортность, восстановление после нагрузок, длительный переезд от места проживания до места проведения соревнований. Это всё может повлиять на конечный результат у каждого спортсмена, даже у того, кто находится в лучшей спортивной форме. Давайте посмотрим, сколько рекордов мира будет установлено на соревнованиях по плаванию в Париже. После этого можно будет ситуацию с водой как-то комментировать».

Ближайшие дни действительно подтвердят или опровергнут теорию о медленной воде в Париже. Не исключено, что отсутствие мировых рекордов в первые четыре дня в итоге окажется лишь случайным совпадением.