Леон сделал себе подарок. Польша победила Бразилию, но не убедила

Главным событием утренней программы волейбольного дня на Олимпиаде в Париже стало противостояние Бразилии и Польши. Команды выдали настоящий триллер, который точно понравился болельщикам. Может быть, немного подкачало качество, но интригу матч держал до последних секунд. А победили в пяти сетах поляки.

Поляки не проснулись?

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ Фото: volleyballworld.com

Первая половина первого сета стала для поляков холодным душем, они уступали во всём. Приём не позволял атаковать центрам, а края не справлялись в атаке. Возможно, всему виной раннее начало матча — 9:00 по парижскому времени. Всё изменилось при счёте 14:19, когда вместо Александра Сливки Никола Грбич выпустил на подачу Камиля Семенюка. Тот подавал плотно, но нельзя сказать, что неудержимо. Тем не менее три брейка поляки отыграли. А вслед за этим не просто догнали соперника, но и вышли вперёд — 22:21.

Однако Бразилия партию отдавать не собиралась. Съём, выход на подачу Йоанди Леала, и тот выдал классную серию. В том, что сет ушёл Бразилии, была какая-то высшая справедливость.

Вторая и третья партии были похожи друг на друга, эдакий обмен ударами тяжеловесов. Сначала поляки спокойно сравняли счёт, затем ответили бразильцы. Четвёртый сет выдался равным, но в концовке Польша убежала вперёд благодаря центрам Кохановскому и Хуберу. Один подавал, другой забивал и блокировал.

В пятой партии Польша завладела преимуществом: два эйса Хубера — и 4:1, блок Леона на Дарлане — и 6:2. Но бразильцы не бросили играть и начали сокращать отставание. Догнали к 12 очкам. Однако последнее слово осталось за командой Грбича. Поляки смогли сняться, а завершил всё Вильфредо Леон двумя эйсами. Таким образом, натурализованный кубинец сделал себе подарок ко дню рождения. Путёвка в четвертьфинал гарантирована.

Как играть без диагонального? Польша победила центрами

ЯКУБ КОХАНОВСКИЙ (СПРАВА) Фото: volleyballworld.com

Главный вывод по матчу — Польша уязвима. Причём уязвима серьёзно. Если некоторые трудности в матче с Египтом можно было списать на расслабленность, то сейчас игра «бяло-червоных» вызвала серьёзные опасения.

Провалил матч Бартош Курек. Причём играл он без перепадов — стабильно плохо. Эффективность диагонального составила всего 7%. Если нападающий и забивал, то делал это на разрыве блока, когда бразильцы просто перестали уделять ему максимум внимания. Это, кстати, сработало при счёте 12:12 на тай-брейке, Курек снялся на одном блоке.

Вместо Курека Грбич пробовал Лукаша Качмарека, но тот тоже в игру не попал. Кажется, смешки над решением везти в Париж трёх диагональных были напрасными, вполне возможно, что свой шанс получит и запасной Бартоломей Боладзь.

В доигровке поляки сегодня сыграли без травмированного Томаша Форналя, так что резерв для усиления на этой позиции у Грбича есть. По-прежнему порой инородным телом в этом составе смотрится Леон, однако сегодня он доказал свою необходимость команде.

А вот кто у поляков порадовал, так это центры. Не сразу была понятна замена Матеуша Бенека на Норберта Хубера, но она сыграла на все 100! Да и в целом с доводки Марцин Януш охотно отдавал мячи своим центральным, а те уверенно реализовывали атаки. Можно сказать, что Польшу в матче с Бразилией спасли игроки именно этого амплуа.

Из группы поляки вышли, однако с такими провалами в нападении можно снова не преодолеть четвертьфинал. Именно на этой стадии сборная Польши вылетала на последних пяти Олимпиадах. Грбичу есть над чем работать.

Леон > Леал

ЙОАНДИ ЛЕАЛ (СЛЛЕВА) Фото: volleyballworld.com

Сборная Бразилии в этом матче выполнила задачу-минимум, набрав одно очко. Теперь победа над Египтом наверняка позволит команде выйти в четвертьфинал. Местами бразильцы были очень хороши, но команде не хватает стабильности.

Волнами играет диагональный Дарлан, очень неплох был Лукарелли, а вот новичок новосибирского «Локомотива» Йоанди Леал выдал не самую лучшую игру. В очном соперничестве с Вильфредо Леоном (оба — натурализованные кубинцы) он явно уступил. Другое дело, что неожиданно здорово на замену вышел Адриано — запасной доигровщик. Он и с приёмом справился, хотя Никола Грбич обращал внимание своих волейболистов на то, что именно Адриано нужно грузить подачами, и в атаке выглядел уверенно.

Кроме того, кажется, что Бразилия выглядит лучше со вторым связующим — Фернандо. Бруно Резенде — опытнейший мастер, который выступает на своей пятой Олимпиаде, но сейчас он смотрится похуже своего напарника. Хватит ли смелости у отца — Бернардо Резенде — посадить на скамейку сына?

Итак, Польша уже в четвертьфинале, а Бразилия наверняка продолжит борьбу, победив Египет. Но обе команды не убедили. Впрочем, в волейболе будущие олимпийские чемпионы редко когда показывают свой максимальный уровень на старте турнира. Ждём следующих матчей!