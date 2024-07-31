Открываем спортивный август: начнём с матчей «Ливерпуль» — «Арсенал» и «Реал» — «Милан», а продолжим не менее крутыми ивентами!

Топ-события четверга: Кубок России по футболу и очередной соревновательный день ОИ-2024

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Посмотреть все события 1 августа в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Ливерпуль» — «Арсенал» Лондон, товарищеский матч

Интрига: как проявят себя новички?

Как будто вывеска АПЛ, но всего лишь товарняк. Команды продолжают подготовку к сезону, который стартует в августе. Подобные встречи стоит рассматривать как тренерские эксперименты. Фаворит, конечно, команда Микеля Артеты, ведь она несколькими днями ранее разобралась с «Манчестер Юнайтед».

⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Милан», товарищеский матч

Интрига: Мбаппе забьёт?

В принципе, это главный аргумент, почему нельзя обходить стороной данную встречу. Карло Анчелотти шлифует «Реал» и потихоньку интегрирует Килиана Мбаппе в основной состав. Гол в ворота «Милана» – это было бы красиво и многообещающе.

🥇🚶‍♂️ 8:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, ходьба 20 км (мужчины, женщины), финалы

Интрига: кто выиграет ходьбу без россиян?

На Олимпиаде в Париже вступает в свои права «Королева спорта». Первые медали в легкоатлетической программе будут разыграны в спортивной ходьбе. Раньше этот вид программы всегда приносил медали сборной России, но сейчас россиян на Играх нет. Без них фаворитами будут представители Японии, Китая и Италии. Именно итальянцы на прошлой Олимпиаде выиграли 20 км и у мужчин, и у женщин.

⚽️ 18:00: «Амкал» — «Коломна», Кубок России, 1/256 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проявит себя третий клуб МФЛ в Кубке России?

2DRTOTS и «БроукБойз» уже провели свои первые матчи в Кубке России – и победили. Время за «Амкалом»! В соперниках «Коломна», которая подходит к встрече в отличном настроении, ведь во Второй лиге команда обыграла «Арсенал-2».

🥇🤼 18:38: Олимпиада-2024, дзюдо, до 100 кг (мужчины), финал

Интрига: сможет ли бывший россиянин стать чемпионом?

В категории до 100 кг главный претендент на победу — первый номер мирового рейтинга Зелим Коцоев, представляющий Азербайджан. Уроженец Северной Осетии занялся борьбой по настоянию отца, но переключился на дзюдо. На юношеском уровне он представлял Украину, в команду которой было пробиться проще, чем в сборную России. Но с 2015 года Коцоев представляет Азербайджан. Зелим — действующий чемпион мира.

🥇🤸‍♀️ 19:15: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (женщины), финал

Интрига: сколько баллов выиграет Симона Байлз у ближайшей соперницы?

Пожалуй, с абсолютной чемпионкой Олимпиады в Париже в спортивной гимнастике всё ясно. Американка Симона Байлз и в квалификации, и в командном турнире выступала с огромным запасом. Теперь пришло время показать себя во всей красе. Сколько баллов она выиграет у ближайшей соперницы? Или всё-таки не выдержит напряжения?

⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?

И Махачкала, и Самара пока идут без побед в новом российском сезоне. Но если для первых две ничьих на старте РПЛ – отличное достижение, то для вторых два поражения – тотальная грусть. Ну что же, есть шанс изменить настроение в лучшую сторону!

🥇🏊‍♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 200 м баттерфляй (женщины), 200 м на спине (мужчины), 200 м брасс (женщины), эстафета 4×200 м вольный стиль (женщины)

Интрига: кто сможет превзойти результат Чикуновой?

Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом россиянка Евгения Чикунова — одна из главных героинь Олимпиады, хотя она и не участвует в соревнованиях в Париже. Чикунова показывала лучшие результаты сезона в мире и на 100, и на 200 м, в официальной трансляции возле её фамилии даже не убирают российский флаг, а соперницы ведут с ней заочную борьбу. Сможет ли кто-то превзойти результат россиянки в финале Олимпиады?

Организаторы Олимпиады в Париже сами показали российский флаг: Фото В трансляции на Олимпиаде в Париже показали российский флаг

🏀 22:00: Бельгия — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), группа C, 2-й тур

Интрига: будет разгром или нет?

Женская сборная США мегауверенно стартовала на Олимпийских играх 2024 года – победа над Японией со счётом 102:76. Национальная команда штатов – главный претендент на победу во всём турнире. Американки в последний раз не выигрывали золото на Играх в далёком 1992 году. Теперь в групповом этапе подопечным Шерил Рив придётся сыграть с Бельгией, которая ранее уступила Германии (69:83). Сумеет ли европейская сборная навязать борьбу главному претенденту на золото?