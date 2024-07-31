Топ-события четверга: Кубок России по футболу и очередной соревновательный день ОИ-2024

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Посмотреть все события 1 августа в Матч-центре
- ⚽️ 2:30: «Ливерпуль» — «Арсенал» Лондон, товарищеский матч
- ⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Милан», товарищеский матч
- 🥇🚶♂️ 8:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, ходьба 20 км (мужчины, женщины), финалы
- ⚽️ 18:00: «Амкал» — «Коломна», Кубок России, 1/256 финала
- 🥇🤼 18:38: Олимпиада-2024, дзюдо, до 100 кг (мужчины), финал
- 🥇🤸♀️ 19:15: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (женщины), финал
- ⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 1-й тур
- 🥇🏊♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 200 м баттерфляй (женщины), 200 м на спине (мужчины), 200 м брасс (женщины), эстафета 4×200 м вольный стиль (женщины)
- 🏀 22:00: Бельгия — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), группа C, 2-й тур
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 2:30: «Ливерпуль» — «Арсенал» Лондон, товарищеский матч
Интрига: как проявят себя новички?
Как будто вывеска АПЛ, но всего лишь товарняк. Команды продолжают подготовку к сезону, который стартует в августе. Подобные встречи стоит рассматривать как тренерские эксперименты. Фаворит, конечно, команда Микеля Артеты, ведь она несколькими днями ранее разобралась с «Манчестер Юнайтед».
⚽️ 3:30: «Реал» Мадрид — «Милан», товарищеский матч
Интрига: Мбаппе забьёт?
В принципе, это главный аргумент, почему нельзя обходить стороной данную встречу. Карло Анчелотти шлифует «Реал» и потихоньку интегрирует Килиана Мбаппе в основной состав. Гол в ворота «Милана» – это было бы красиво и многообещающе.
🥇🚶♂️ 8:30: Олимпиада-2024, лёгкая атлетика, ходьба 20 км (мужчины, женщины), финалы
Интрига: кто выиграет ходьбу без россиян?
На Олимпиаде в Париже вступает в свои права «Королева спорта». Первые медали в легкоатлетической программе будут разыграны в спортивной ходьбе. Раньше этот вид программы всегда приносил медали сборной России, но сейчас россиян на Играх нет. Без них фаворитами будут представители Японии, Китая и Италии. Именно итальянцы на прошлой Олимпиаде выиграли 20 км и у мужчин, и у женщин.
⚽️ 18:00: «Амкал» — «Коломна», Кубок России, 1/256 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: как проявит себя третий клуб МФЛ в Кубке России?
2DRTOTS и «БроукБойз» уже провели свои первые матчи в Кубке России – и победили. Время за «Амкалом»! В соперниках «Коломна», которая подходит к встрече в отличном настроении, ведь во Второй лиге команда обыграла «Арсенал-2».
🥇🤼 18:38: Олимпиада-2024, дзюдо, до 100 кг (мужчины), финал
Интрига: сможет ли бывший россиянин стать чемпионом?
В категории до 100 кг главный претендент на победу — первый номер мирового рейтинга Зелим Коцоев, представляющий Азербайджан. Уроженец Северной Осетии занялся борьбой по настоянию отца, но переключился на дзюдо. На юношеском уровне он представлял Украину, в команду которой было пробиться проще, чем в сборную России. Но с 2015 года Коцоев представляет Азербайджан. Зелим — действующий чемпион мира.
🥇🤸♀️ 19:15: Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, индивидуальное многоборье (женщины), финал
Интрига: сколько баллов выиграет Симона Байлз у ближайшей соперницы?
Пожалуй, с абсолютной чемпионкой Олимпиады в Париже в спортивной гимнастике всё ясно. Американка Симона Байлз и в квалификации, и в командном турнире выступала с огромным запасом. Теперь пришло время показать себя во всей красе. Сколько баллов она выиграет у ближайшей соперницы? Или всё-таки не выдержит напряжения?
⚽️ 19:30: «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 1-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: кто одержит первую победу в сезоне?
И Махачкала, и Самара пока идут без побед в новом российском сезоне. Но если для первых две ничьих на старте РПЛ – отличное достижение, то для вторых два поражения – тотальная грусть. Ну что же, есть шанс изменить настроение в лучшую сторону!
🥇🏊♂️ 21:30: Олимпиада-2024, плавание, финалы, 200 м баттерфляй (женщины), 200 м на спине (мужчины), 200 м брасс (женщины), эстафета 4×200 м вольный стиль (женщины)
Интрига: кто сможет превзойти результат Чикуновой?
Рекордсменка мира в плавании на 200 м брассом россиянка Евгения Чикунова — одна из главных героинь Олимпиады, хотя она и не участвует в соревнованиях в Париже. Чикунова показывала лучшие результаты сезона в мире и на 100, и на 200 м, в официальной трансляции возле её фамилии даже не убирают российский флаг, а соперницы ведут с ней заочную борьбу. Сможет ли кто-то превзойти результат россиянки в финале Олимпиады?
🏀 22:00: Бельгия — США, Олимпиада-2024, баскетбол (женщины), группа C, 2-й тур
Интрига: будет разгром или нет?
Женская сборная США мегауверенно стартовала на Олимпийских играх 2024 года – победа над Японией со счётом 102:76. Национальная команда штатов – главный претендент на победу во всём турнире. Американки в последний раз не выигрывали золото на Играх в далёком 1992 году. Теперь в групповом этапе подопечным Шерил Рив придётся сыграть с Бельгией, которая ранее уступила Германии (69:83). Сумеет ли европейская сборная навязать борьбу главному претенденту на золото?