Пловчиха из России сорвала овации в олимпийском бассейне. Есть медаль у Кирпичниковой!

Нюанс в том, что она выступает за сборную Франции.

Бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Париже в плавании свободным стилем на дистанции 1500 м. Она уступила только легендарной американке Кэти Ледеки, которая выиграла с олимпийским рекордом. На Олимпиаде в Токио Кирпичникова представляла сборную России.

Но с прошлой Олимпиады Анастасия за национальную команду не выступала. Она уже давно жила во Франции, а после начала СВО и отстранения российских спортсменов от международных стартов решила, что настала пора для серьёзных изменений в жизни.

«Рада объявить об изменении для меня, которое заключается в моей натурализации в качестве француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию. Большое спасибо французской федерации плавания, моему клубу, моему тренеру. Спасибо моей семье и друзьям за то, что поддержали меня в этом нелёгком, но важном выборе для остальной части моей карьеры», — написала Кирпичникова в соцсетях в апреле 2023 года.

Менее чем через полтора года россиянка Анастасия Кирпичникова принесла Франции серебряную медаль Олимпиады. Она блестяще провела заплыв, не позволив ни одной из соперниц приблизиться на дистанцию атаки. Бороться с Ледеки на полторашке пока не может никто. После финиша Кирпичниковой болельщики, заполнившие арену, начали скандировать её имя.

Вряд ли у неё хоть на мгновение закралась мысль, что в 2022-м она что-то сделала неправильно. Это её выбор. И благодаря этому выбору Анастасия Кирпичникова теперь лучшая в мире. После Ледеки.