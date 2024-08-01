Американцы продолжают тонуть в медальном зачёте. А Китай помчался выигрывать Олимпиаду!

Сборная США опустилась на седьмое место. Такое вообще когда-нибудь раньше было?!

В среду, 31 июля, в Париже прошли соревнования пятого дня Олимпиады-2024. Спортсмены разыграли в общей сложности 18 комплектов наград.

Неофициальный медальный зачёт Игр продолжает выглядеть необычно. Сенсацию со знаком минус преподносит большая американская команда. Каждый день все ждут, что «звёздно-полосатые» доберут-таки своё недостающее золото и взлетят к вершине. Но изо дня в день этого не происходит. Более того, американцы опустились на седьмое место!

В среду они усилиями Кэти Ледеки всё-таки добыли одно золото. Однако все их ближайшие конкуренты выступили лучше и не пропустили США вперёд.

У американцев пять золотых медалей. А у британцев и корейцев, занимающих пятое и шестое места соответственно, – по шесть. Австралия продолжает держаться рядом с топ-3 с бодрыми показателями 7 – 6 – 3.

А в тройке медального зачёта Китай, Франция и Япония. Японцы в среду добыли золото в мужском гимнастическом многоборье, и теперь у представителей Страны восходящего солнца 15 наград (8 – 3 – 4).

Франция продолжает поражать и своих болельщиков, и экспертов. У неё в копилке 26 (8 – 10 – 8) медалей, и это второй показатель после американцев, у которых в сумме 30 наград. За день французы заработали сразу три золота, два из которых – на счету неподражаемого пловца Леона Маршана.

Ну а в лидеры по итогам соревновательного дня впервые после начала Олимпиады вырвались китайцы. Дела у них шли ни шатко ни валко, но в пятый день Игр, как говорится, попёрло: золото в прыжках в воду, BMX и плавании – Пань Чжаньлэ снёс мировой рекорд на 100 м вольным.

Сохранит ли Китай первое место? Очень постарается. По крайней мере, небольшой запас перед США у него есть. Но завтра начинается лёгкая атлетика, и там американцы рассчитывают собрать много золота.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт